Le token $BEST débarque sur MEXC et pourrait exploser dès demain

Pour Résumer

Best Wallet liste son token BEST sur MEXC le 28 novembre après un presale majeur.

Un airdrop de 1.2M $BEST et 45 000 USDT accompagne l’événement.

Le projet vise une percée massive en 2026 grâce à ses innovations Web3 et son token utilitaire.

Best Wallet prépare une entrée remarquée sur MEXC

À peine sorti d’une ICO fulgurante qui a réuni 17,5 millions de dollars, Best Wallet entre dans la cour des grands. Le tout nouveau wallet multi-chaînes, qui s’est imposé comme l’un des projets les plus analysés de 2025, s’apprête à lister son token natif $BEST sur l’exchange mondial MEXC.

Une étape décisive pour un projet qui ambitionne déjà de redéfinir la manière dont les investisseurs accèdent à la DeFi, aux presales et aux portefeuilles sécurisés.

Les dépôts pour le token sont désormais ouverts et le pair BEST/USDT fera ses débuts dans l’Innovation Zone de MEXC le 28 novembre 2025 à 14h00 (UTC). Les retraits seront possibles vingt-quatre heures plus tard, le 29 novembre à la même heure.

En ligne avec les usages de l’Innovation Zone, la volatilité pourrait être significative dans les premières heures, signe de l’intérêt que suscite ce lancement.

Pour marquer l’événement, MEXC déploie une campagne XXL qui distribuera 1 200 000 BEST et 45 000 USDT aux participants. L’événement se déroulera du 27 novembre à 14h00 UTC jusqu’au 4 décembre à 14h00 UTC.

La mécanique reste très simple. Déposer et trader du BEST suffit pour participer automatiquement au tirage au sort géant. Les récompenses incluent des gains en BEST et en USDT. Les utilisateurs qui réalisent 25 tirages obtiennent aussi un accès supplémentaire à 25 000 $ en bonus futurs.

Découvrir BEST Token

Best Wallet : un wallet conçu pour 2026

Au-delà de la simple annonce de listing, le projet attire l’attention pour une raison précise. Il s’attaque à un segment stratégique du marché : les wallets Web3 destinés au grand public. Best Wallet mise sur une solution non-custodiale capable de gérer plusieurs blockchains. L’outil offre également un accès unifié au stockage, à l’échange, au staking et aux nouveaux projets.

Le $BEST est le cœur de cet écosystème. Son offre totale est plafonnée à 10 milliards de tokens, avec une utilité qui s’intègre à l’ensemble des fonctionnalités du wallet.

Mais c’est surtout l’aspect technologique qui surprend : Best Wallet devient le premier wallet au monde à intégrer la technologie MPC-CMP de Fireblocks, une norme de sécurité habituellement réservée aux institutions. L’objectif est clair : créer un environnement où la simplicité d’utilisation ne se fait jamais au détriment de la sécurité.

L’un des atouts les plus commentés reste l’onglet Upcoming Tokens, une fonctionnalité qui fait déjà beaucoup parler d’elle. Elle permet aux utilisateurs d’accéder aux presales les plus prometteuses du marché en quelques secondes.

Plus besoin de naviguer entre une multitude de sites. Ce système a largement contribué à populariser le wallet avant même la mise en vente du token BEST. Ce dernier a trouvé son public très rapidement lors de sa levée de fonds de 17,5 millions de $.

Le projet vise haut. L’équipe ambitionne de capter 40 % du marché des wallets d’ici à la fin 2026. Une ambition démesurée sur le papier, mais moins irréaliste qu’il n’y paraît lorsque l’on observe la vitesse à laquelle le produit a été adopté depuis le lancement public de sa version bêta.

Le $BEST s’impose comme un token utilitaire à fort potentiel

Si le token BEST attire autant l’attention, ce n’est pas uniquement pour accompagner la croissance du wallet. Il apporte une série d’avantages concrets à ses détenteurs.

Le BEST permet notamment de réduire les frais de transaction au sein de la plateforme, d’obtenir un accès prioritaire aux nouveaux projets listés dans l’onglet Upcoming Tokens, d’améliorer les rendements via l’agrégateur de staking intégré et de participer à la gouvernance future du wallet.

Avec son introduction sur MEXC, Best Wallet ouvre la voie à une nouvelle séquence stratégique. D’autres annonces suivront au cours du mois de décembre, en particulier sur l’expansion du produit et l’intégration de nouveaux supports blockchain.

L’écosystème a désormais une visibilité internationale, soutenue par un exchange qui attire plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde.

Le listing sur MEXC représente aussi une étape logique pour un token qui s’adresse à un public large, des investisseurs novices cherchant un wallet fiable aux utilisateurs plus expérimentés souhaitant accéder à des presales avant tout le monde.

Le token BEST restera disponible à son prix de prévente jusqu’au 28 novembre à 12h00 (UTC) sur le site officiel, ainsi que via l’application Best Wallet, accessible sur Google Play et l’Apple App Store.

The $BEST token claim officially goes live on Friday, November 28th at 12PM UTC. 🔥 Make sure you’re prepared ahead of launch. ⚔️ We’ll be posting a full thread soon with clear steps to claim your tokens securely in Best Wallet. Download the app! 📲 https://t.co/UtmAvtPVno pic.twitter.com/4Gd2iMJ3L1 — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 19, 2025

Un lancement structurant pour la suite

Le compte à rebours est donc lancé et l’attention se tourne vers MEXC. Entre un airdrop massif, une technologie innovante et une communauté déjà très impliquée, Best Wallet aborde cette nouvelle phase avec un élan considérable.

L’objectif est désormais clair. Le projet veut atteindre une visibilité mondiale pour son écosystème renforcé. Il vise aussi un accès à l’Innovation Zone, afin de répondre aux attentes institutionnelles tout en suscitant la curiosité du grand public.

Pour les utilisateurs qui souhaitent suivre les prochaines annonces, la communauté Best Wallet reste accessible sur Telegram et X.

Les informations complètes sont disponibles sur le site officiel du token BEST, ou via l’application Best Wallet disponible sur Google Play et l’App Store.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.