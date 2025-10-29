LIVE – Décision FOMC FED : Le marché crypto dans l’attente, Bitcoin, XRP, ETF… – Toute l’actualité du 29 octobre 2025

Pour Résumer

Le FOMC devrait abaisser les taux de 25 points de base, décision largement anticipée.

Bitcoin se stabilise autour de 113 000 $, Ethereum près de 4 000 $.

Les flux vers les ETF crypto explosent, dominés par Ethereum et BlackRock.

La Fed au centre du jeu

Les marchés retiennent leur souffle avant la décision du FOMC, attendue ce soir à 19 h. Les investisseurs anticipent massivement une baisse des taux directeurs de 25 points de base. Selon les estimations, la probabilité d’un “rate cut” dépasse les 96 %, ce qui signifie que le scénario est déjà intégré dans les prix.

Mais l’enjeu ne réside plus seulement dans la décision elle-même. Comme souvent, tout dépendra du ton employé par Jerome Powell lors de sa conférence de presse. Un message trop prudent pourrait refroidir les marchés, tandis qu’un discours ouvert sur un cycle d’assouplissement durable renforcerait la confiance.

Bitcoin, Ethereum et XRP patientent

Bitcoin évolue pour le moment autour de 113 000 $. Les volumes se sont contractés, traduisant une attitude de défensive des traders avant la réunion. Le marché a déjà subi plus de 500 millions $ de liquidations ces dernières 24 heures, principalement sur des positions longues.

Ethereum, de son côté, reste stable autour de 4 000 $, tandis que XRP se maintient à 2,62 $. L’indice “Fear & Greed” oscille actuellement autour de 40/100, le sentiment général reste donc assez neutre, voire légèrement prudent.

Ainsi, dans ce contexte, il semble qu’aucun actif ne prend véritablement l’avantage, la plupart des traders préférant demeurent en retrait avant la décision finale.

Les ETF crypto attirent des milliards pendant que le marché retient son souffle

Pendant que les cours stagnent, les flux vers les ETF crypto explosent. Les ETF spot sur Bitcoin ont enregistré le 28 octobre près de 202 millions $ d’entrées nettes, tandis que ceux sur Ethereum ont dépassé 246 millions $, un record pour le mois.

En apparence, la séance du 29 octobre est calme. En réalité, chaque trader a les yeux rivés sur la Fed. Le scénario du “buy the rumor, sell the fact” pourrait rejouer ce soir : une baisse de taux sans ouverture sur un cycle prolongé risquerait de décevoir.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP, les ETF et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :