Pour Résumer

La famille Trump a vu sa fortune augmenter d’environ 1,3 milliard de dollars grâce aux gains générés par WLFI et ABTC, portant sa richesse totale à 7,7 milliards de dollars.

Le lancement des jetons WLFI et l’introduction en bourse d’ABTC ont été les principaux moteurs de cette hausse.

Ces opérations illustrent la capacité des Trump à diversifier leurs actifs en combinant investissements traditionnels et crypto-monnaies.

La fortune des Trump grimpe de 1,3 milliard grâce aux cryptomonnaies

Récemment, la fortune totale de la famille Trump a connu une hausse d’environ 1,3 milliard de dollars en l’espace de quelques semaines.

Stimulée par les profits réalisés grâce à deux entreprises associées aux cryptomonnaies, World Liberty Financial (WLFI) et American Bitcoin Corp (ABTC).

Cette avancée impressionnante commence à égaler la valeur de leurs biens immobiliers conventionnels, stimulés par leurs participations historiques à New York et dans d’autres métropoles importantes.

D’après l’indice des milliardaires de Bloomberg, cette hausse a porté leur fortune totale à 7,7 milliards de dollars, renforçant ainsi leur statut parmi les familles les plus fortunées des États-Unis.

World Liberty Financial : un jeton qui transforme la fortune

L’implication de la famille Trump dans WLFI, entreprise fondée en 2024 par Donald Trump Jr., Eric Trump et Barron Trump, a grandement contribué à cette augmentation de fortune.

Le 1ᵉʳ septembre 2025 a marqué le début officiel de l’échangeabilité du jeton WLFI, ce qui a fortement amélioré sa liquidité et suscité l’intérêt des investisseurs dans le domaine des cryptomonnaies.

En août 2025, WLFI a conclu un accord stratégique avec Alt5 Sigma, une entreprise publique, pour constituer un stock important de jetons, consolidant ainsi la valeur de l’investissement familial.

Grâce à ces opérations, la famille Trump reçoit 75 % des revenus issus des ventes de jetons, ajoutant près de 500 millions de dollars supplémentaires à leur fortune.

Cependant, il convient de noter que le Bloomberg Billionaires Index n’inclut pas environ 4 milliards de dollars de jetons WLFI détenus par la famille, car ces actifs restent bloqués et non échangeables.

Cette approche démontre comment la famille Trump utilise des technologies financières avant-gardistes pour diversifier ses actifs et optimiser ses gains.

Assurément, les cryptomonnaies présentent une possibilité d’expansion rapide qui pourrait dépasser celle des actifs conventionnels si elles sont administrées avec soin et appuyées par une stratégie de marché définie.

American Bitcoin Corp : une introduction en bourse fructueuse

Le deuxième moteur de cette hausse est ABTC, une société de minage de Bitcoin lancée en mars 2025.

La participation d’Eric Trump a été valorisée à plus de 500 millions de dollars lors de l’entrée en bourse le 3 septembre 2025, après la fusion avec Gryphon Digital Mining et le changement de ticker en ABTC.

Avec 7,5 % des actions de la société publique, l’investissement d’Eric Trump a temporairement frôlé une valorisation d’environ un milliard de dollars, démontrant l’influence majeure du minage de Bitcoin sur le patrimoine des investisseurs privés.

Cette action démontre que les actifs numériques ne sont plus uniquement destinés aux spéculateurs individuels, mais deviennent des outils stratégiques pour les familles riches qui souhaitent diversifier leurs investissements.

Dans le même temps, cette appréciation rapide suscite l’intérêt des marchés financiers et des médias.

Désormais, les investisseurs jugent la performance des entreprises de cryptomonnaies non seulement sur leur technologie, mais également sur leur aptitude à créer des revenus concrets pour les actionnaires.

Diversification et enjeux financiers pour les Trump

La richesse des Trump s’élève maintenant à 7,7 milliards de dollars grâce à WLFI et ABTC, ce montant englobant leurs biens immobiliers et leurs investissements en cryptomonnaie.

Cette avancée souligne l’importance de la diversification financière et le rôle joué par les technologies numériques dans la construction de la richesse.

Ces variations financières montrent aussi que les actifs numériques peuvent avoir une influence immédiate sur la valeur patrimoniale d’une famille, tout en soulevant des interrogations concernant la durabilité et la régulation de ces investissements.

En dépit d’un certain nombre de jetons encore suspendus, l’envergure et la portée des gains réalisés par la famille Trump renforcent leur position financière et médiatique au niveau mondial.

Finalement, l’incorporation des crypto-monnaies dans leur plan stratégique reflète une combinaison singulière de tradition et d’innovation.

Tandis que la famille bénéficie d’un revenu stable grâce à ses propriétés immobilières, l’investissement dans les jetons et le minage de Bitcoin présente une opportunité de croissance rapide.

Cela leur permet de profiter des tendances financières émergentes tout en maintenant un portefeuille diversifié et robuste.

Source : Bloomberg

