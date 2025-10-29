Ce député veut bannir la crypto chez les politiciens américains

Pour Résumer

Ro Khanna propose une loi pour bannir les cryptos chez les élus, leurs familles et leurs projets privés.

L’initiative fait suite à la grâce controversée de Changpeng Zhao par Donald Trump.

Le texte vise à restaurer la confiance publique et limiter l’influence financière et étrangère en politique.

Une grâce présidentielle qui fait tout exploser

Le législateur Ro Khanna n’a pas mâché ses mots. Il a qualifié de « corruption flagrante » la grâce accordée à CZ, le fondateur de Binance. Selon lui, ce geste ne relève pas juste de la politique : c’est un symbole. Il y voit une connivence inquiétante entre la finance crypto et le pouvoir. Et clairement, il veut y mettre un terme.

Mais le problème, selon lui, va bien plus loin. Quand des élus détiennent des cryptos, difficile de savoir s’ils défendent l’intérêt public ou leur portefeuille personnel. Et dans un pays déjà miné par la méfiance envers ses institutions, ce flou, ça passe très mal.

The pardon of Zhao is corrupt. I explain simply what's going on. I am today introducing legislation to ban the president, his family, members of Congress, and all elected officials from trading crypto or stocks. @unusual_whales has been sounding the alarm on this for years. pic.twitter.com/OgibgdnqkK — Ro Khanna (@RoKhanna) October 27, 2025

Khanna pointe aussi un risque plus discret, mais tout aussi sérieux : l’influence étrangère. Les cryptomonnaies circulent sans frontières, ce qui peut faciliter des ingérences politiques. Si des élus en détiennent, cela ouvre la porte à toutes sortes de dérives.

Un projet de loi pour faire le ménage

Son projet est ambitieux. Ro Khanna veut interdire aux élus fédéraux d’acheter, vendre ou créer des cryptos pendant leur mandat. Cela concernerait le président, les membres du Congrès et même leurs familles. L’objectif est clair : éviter tout mélange entre pouvoir et profits.

Et il ne s’arrête pas là. Le texte interdirait aussi la participation à des projets tokenisés ou la création de jetons privés comme avec le memecoin $TRUMP. Impossible donc pour un élu de lancer sa propre crypto ou de soutenir discrètement un projet.

Pour Khanna, c’est tout simplement une question de bon sens et d’éthique. Il vise notamment la famille Trump, dont le jeune Barron aurait amassé une fortune grâce aux cryptos avec son projet WLFI.

La période d’application serait très stricte. L’interdiction débuterait le premier jour du mandat et durerait jusqu’à la fin. Cette mesure empêcherait tout trading de dernière minute avant une démission ou une élection.

En revanche, les élus pourraient garder leurs cryptos achetées avant leur élection. Mais attention : ils devraient les placer dans une fiducie aveugle, sans aucun contrôle direct. Le projet de loi n’a pas encore été publié officiellement sur le site du Congrès.

Un débat qui secoue Washington

Évidemment, tout le monde ne voit pas cette idée d’un bon œil. Certains acteurs du monde crypto trouvent la mesure trop radicale. Selon eux, elle pourrait décourager les élus de s’intéresser au secteur, alors que la crypto a besoin de soutiens politiques pour évoluer.

Mais d’autres estiment que Khanna frappe juste. Après les scandales financiers liés au lobbying de Binance pour Changpeng Zhao, il fallait poser des limites. Si cette loi passait, elle pourrait devenir un tournant éthique majeur. Elle rappellerait une chose simple : la confiance des citoyens vaut bien plus que les profits personnels.

Ro Khanna n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai. En 2023, il avait déjà voulu interdire le trading boursier pour les élus. Cette fois, il applique le même principe au monde des cryptos.

Bref, cette proposition va bien au-delà de la technique. C’est un signal fort, surtout face au président Donald Trump de plus en plus crypto-friendly. En somme, Khanna lance un appel clair : plus de transparence, plus d’intégrité et moins de conflits d’intérêts.

