Donald Trump est-il vraiment un bienfaiteur pour le marché crypto ?

Pour Résumer

Les annonces pro-crypto de la Maison Blanche ont soutenu la confiance institutionnelle.

Les tensions commerciales et hausses tarifaires ont déclenché des krachs massifs.

Le marché reste divisé entre espoir politique et instabilité macroéconomique.

Quand les mots de Trump font trembler le marché

Les marchés n’ont pas tardé à comprendre que chaque prise de parole présidentielle pouvait provoquer une onde de choc mondiale. Le premier grand épisode arrive dès le mois d’avril avec la première annonce choquante concernant les tarifs douaniers.

Cette déclaration, faite lors d’un meeting économique improvisé, a immédiatement fait basculer les marchés traditionnels et la crypto n’y a pas échappé. En l’espace de 48 heures, plus de 19 milliards de dollars de positions ont été liquidées.

Les traders ont alors compris que le “président pro-crypto” pouvait aussi devenir son plus grand facteur de volatilité. L’effet fut presque mécanique : chaque annonce protectionniste a déclenché un retrait de liquidité, un bond de la volatilité implicite et une fuite vers les stablecoins.

Le scénario s’est répété en octobre 2025. Lors d’un déplacement dans l’Ohio, Trump a de nouveau menacé Pékin d’une nouvelle vague de tarifs, évoquant une taxation “historique” sur les produits électroniques et les véhicules électriques chinois.

En moins de 24 heures, le marché crypto a perdu 20 milliards de dollars, victime d’une liquidation en chaîne sur les dérivés à effet de levier.

Bitcoin a décroché sous les 110 000, Ethereum a glissé vers les 4 000 $, et des actifs plus sensibles comme Solana ou Avalanche ont perdu près de 10 % sur la journée. Ce krach express a rappelé à quel point le discours économique de la Maison Blanche reste un double tranchant : catalyseur de confiance à long terme, mais détonateur immédiat sur les marchés à court terme.

Les traders institutionnels eux-mêmes ont revu leurs positions. Beaucoup ont réduit leur exposition aux futures et préféré renforcer leurs portefeuilles en stablecoins, tandis que les fonds quantitatifs ont augmenté la couverture en or et en bons du Trésor, signe d’un retour à une prudence quasi-préventive à chaque sortie présidentielle.

Un bienfaiteur… ou un fauteur d’instabilité assumé ?

Un an après son retour à la Maison Blanche, le constat est nuancé. Sur le plan institutionnel, la crypto n’a jamais eu autant d’écoute politique.

Mais le paradoxe est total. Certes, les fondamentaux politiques sont favorables. Les institutions s’ouvrent, la réglementation s’éclaircit, et l’innovation veut rester sur le sol américain. Mais les chocs de marché répétés ont brisé la liquidité. Ils ont aussi effrayé les nouveaux entrants et fait fuir une partie du capital institutionnel.

Trump a donc bien transformé le rapport politique à la crypto. Mais en parallèle, il a aussi créé un régime de volatilité où chaque mot pèse davantage que chaque loi. Le marché ne craint plus les régulateurs : il craint les annonces.

Sur le plan macro, les effets sont vraiment indéniables. Les menaces commerciales et la guerre économique avec la Chine ont ralenti le marché. Chaque annonce présidentielle agit comme un signal de trading. Souvent, elle provoque un mini-krach. La présidence Trump reste à la fois un moteur et une source d’instabilité.

Trump reste un allié politique du secteur, mais pas un protecteur de ses marchés. En cherchant à affirmer la puissance économique américaine, il a ravivé les tensions mondiales. Et le marché crypto, sensible par nature à la liquidité et à la peur, en subit forcément chaque contrecoup.

Si 2026 doit marquer le retour du bull run, il ne dépendra pas seulement de la Fed ou des ETF, mais du degré de retenue de Donald Trump lui-même. Ses mots pèsent autant que les taux. Et pour un marché où chaque phrase peut déclencher des milliards de liquidations, c’est peut-être là le plus grand risque de tous.

À lire aussi :