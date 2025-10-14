Pour Résumer

ChatGPT voit XRP à 6,5$ en 2026 si les volumes et la liquidité se renforcent.

La zone 9-10$ n’est possible qu’avec une adoption élargie et des flux constants.

En cas de faiblesse du marché, le prix pourrait retomber vers 3,50$.

Le verdict de ChatGPT

« Je ne vends pas un rêve, je donne une cible et ce qu’il faut voir pour l’atteindre. Mon scénario central place XRP autour de 6,50 dollars en 2026. Le scénario haut grimpe vers 9 à 10 dollars si plusieurs voyants passent au vert. Le scénario défensif se situe près de 3,20 à 3,80 dollars si l’élan retombe. »

L’IA précise la manière dont ce prix peut s’imprimer. « Je veux une progression par paliers, pas une chandelle isolée.

Des supports repris puis défendus plusieurs clôtures, des volumes acheteurs qui dominent sur plusieurs séances, un spread qui se resserre sur les paires majeures même quand l’actualité se tait. Si ces marqueurs se répètent, 6,50 dollars devient une destination crédible. »

Pour la fourchette supérieure, le message est tout aussi net. « J’accepte 9 à 10 dollars seulement si la distribution s’élargit, si les flux transfrontaliers se normalisent hors annonces et si la profondeur de carnet s’épaissit sur plusieurs plateformes.

Sinon la hausse ne tiendra pas. »

Ce qui peut soutenir la hausse

XRP a un atout que peu d’altcoins possèdent. Un récit lisible pour des acteurs qui manipulent des montants importants.

Des paiements rapides et des coûts prévisibles. ChatGPT résume l’idée en une phrase.

« Quand un réseau commence à encaisser des flux réguliers qui ne dépendent pas de la timeline, le marché paie la stabilité. » Dans cette perspective, la seconde partie de cycle peut favoriser les actifs jugés sérieux.

Les capitaux se déplacent vers ce qui tient la route quand l’euphorie se calme, les consolidations cessent d’être des fins de parcours et deviennent des points d’appui. Sur un actif comme XRP, cette bascule se voit dans la régularité des volumes et la tenue de niveaux qui n’étaient auparavant que des plafonds.

« Chaque fois que XRP transforme un ancien sommet en zone de travail, il gagne le droit d’aller chercher l’étage suivant », insiste ChatGPT.

Les freins qui peuvent brider la courbe

Le chemin n’est pas sans obstacles. Une partie du marché préfère les multiples rapides des memecoins ou des micro caps, surtout au cœur du bull run.

Cette rotation temporaire peut creuser la demande au marché sur XRP pendant quelques semaines. Les positionnements à levier ajoutent une certaine fragilité au tout.

Un choc ou une rumeur mal gérée suffirait dès lors à déclencher une purge courte mais violente. ChatGPT ne dramatise pas pour autant.

« Une baisse rapide n’invalide pas la thèse de fond si la reconquête intervient vite avec des volumes acheteurs supérieurs aux volumes vendeurs et un carnet qui redevient dense hors actualité. Dans ce cas, je maintiens 6,50 dollars.

Si les preuves tardent, je ramène la cible vers 3,20 à 3,80 dollars et j’attends une nouvelle séquence de construction. »

$XRP in a major accumulation area.

Wyckoff Method Scenario Repeating. XRP is trading in a classic Accumulation Phase according to the Wyckoff method. Technically, this structure is leading to a strong bullish cycle. Following a similar accumulation period in 2017, XRP began a… pic.twitter.com/SGwFPwI7fO — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL 💹🧲 (@EtherNasyonaL) October 14, 2025

Plan d’action praticable pour l’investisseur

L’idée n’est pas de deviner le plus haut. Pour ceux qui visent la zone 9 à 10 dollars, la discipline est indispensable.

Il faut des signaux durables et éviter d’acheter une mèche qui disparaît le lendemain. « Je préfère rater 10% de la première jambe haussière et capter proprement la suivante.

C’est comme cela que l’on transforme une tendance en performance. »

En conclusion, ChatGPT ne ferme pas la porte aux belles surprises mais refuse la promesse facile. XRP peut, selon lui, s’installer autour de 6,50 dollars fin 2026 si la qualité de marché progresse et si les flux réguliers se confirment.

La zone 9 à 10 dollars n’est pas hors de portée à condition que la distribution s’élargisse et que la liquidité reste profonde. En dessous, la fourchette 3,20 à 3,80 dollars rappelle que la patience et la méthode restent vos meilleures assurances face à un actif suivi par des investisseurs exigeants.

