Drie jaar na de ondergang van FTX keert het vertrouwen in de cryptomarkt langzaam terug. De sector die ooit op wankele benen stond, laat nu tekenen van volwassenheid zien.

Nieuwe spelers, strengere regels en toenemende transparantie brengen stabiliteit. Toch wachten duizenden schuldeisers nog op hun geld, een herinnering aan hoe diep de klap van FTX was.

Context en aanleiding

In november 2022 implodeerde FTX, ooit de op één na grootste crypto-exchange ter wereld. Het platform van Sam Bankman-Fried stortte in na beschuldigingen van fraude en wanbeheer.

Miljarden aan klantentegoeden verdwenen. De val sleurde de hele sector mee omlaag en legde structurele zwaktes bloot. Beleggers verloren vertrouwen in gecentraliseerde platforms. Regulators grepen in en de roep om transparantie groeide.

Drie jaar later is de markt veranderd. Veel exchanges voeren striktere controles uit. Audits en proof-of-reserve rapporten zijn standaard geworden. De focus ligt niet langer op snelle groei, maar op betrouwbaarheid en liquiditeit. Deze verschuiving vormt de basis van het huidige herstel.

All crypto exchanges should do merkle-tree proof-of-reserves. Banks run on fractional reserves.

Crypto exchanges should not.@Binance will start to do proof-of-reserves soon. Full transparency. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 8, 2022

Marktimpact en analyse

Het herstel van vertrouwen vertaalt zich in stijgende handelsvolumes en hernieuwde instroom van kapitaal. Bitcoin beweegt stabiel boven 105.000 dollar. Ethereum houdt de grens van 3400 dollar vast.

Analisten zien een verschuiving van speculatie naar strategische allocatie. Grote fondsen keren terug, maar met strengere risicokaders. De angst van 2022 maakt plaats voor voorzichtig optimisme.

Toch blijft het litteken van FTX zichtbaar. Veel schuldeisers wachten nog steeds op terugbetaling. Hoewel een deel van de bezittingen is teruggehaald, verloopt het proces traag. Het wantrouwen richting gecentraliseerde partijen leeft voort. Daarom groeit de interesse in zelfbeheer en transparante technologieën.

Bitcoin en macrofactoren

De macro-economische omgeving ondersteunt het herstel. Dalende inflatie en een mogelijk rentepauze van de Federal Reserve geven beleggers lucht. De vraag naar alternatieve waardeopslag groeit opnieuw.

Bitcoin profiteert van dat sentiment. De goedkeuring van meerdere spot ETF’s versterkt de institutionele instroom. Dat vergroot de legitimiteit van de sector en trekt nieuwe investeerders aan.

Ook de verwachting van een volgende halvering voedt het vertrouwen. Historisch gezien volgt na elke halvering een periode van sterke prijsstijgingen. Het marktsentiment kantelt richting accumulatie. Beleggers bereiden zich voor op de volgende bullfase.

Altcoins en innovatie

Niet alleen Bitcoin profiteert van het herstellende sentiment. Verschillende altcoins tonen kracht door innovatie en nieuwe samenwerkingen. Projecten rond AI, DeFi en Layer 2-oplossingen trekken kapitaal aan.

Deze sectoren groeien omdat ze echte toepassingen bieden. Transparantie en efficiëntie staan centraal. De lessen van FTX hebben geleid tot meer discipline bij ontwikkelaars en investeerders.

De nadruk ligt op gebruikswaarde in plaats van hype. Dat past bij de huidige marktfase waarin duurzame groei belangrijker is dan snelle winst. De verschuiving van speculatie naar adoptie maakt de industrie veerkrachtiger.

