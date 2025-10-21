De Amerikaanse overheid zit inmiddels in haar vierde week van een shutdown, terwijl de Senaat zich voorbereidt op een stemming om het politieke vastlopen te doorbreken.

🚨SCOOP: These crypto C-suites are expected to attend a roundtable with pro-crypto Senate Democrats on Wednesday to discuss market structure legislation and the path forward: 📌Coinbase CEO @brian_armstrong

📌Chainlink CEO @SergeyNazarov

📌Galaxy CEO @novogratz

📌Kraken CEO… — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 20, 2025

Tegelijk plannen Democratische senatoren een rondetafelgesprek met grote namen uit de cryptosector zoals Coinbase, Kraken, Ripple en Circle. Het doel is om de impasse rond de Amerikaanse ‘market structure bill’ te doorbreken en duidelijkheid te scheppen over regelgeving.

De bijeenkomst komt op een moment waarop de markt onrustig blijft door vertragingen bij ETF-goedkeuringen en onzekerheid binnen de SEC.

Politieke druk op de cryptomarkt

De langdurige shutdown legt de werking van verschillende overheidsinstanties stil, waaronder de SEC, die cruciaal is voor crypto-ETF’s. Verschillende aanvragen van fondsen, waaronder Solana en XRP, blijven hierdoor onbeslist.

Dat frustreert bedrijven en beleggers die wachten op goedkeuring. Door het gebrek aan personeel worden deadlines gemist, wat het vertrouwen in het regelgevingsproces ondermijnt. De cryptosector vreest dat de vertraging innovatie in de Verenigde Staten afremt.

Senatoren zoeken naar balans

Het geplande overleg, geleid door senator Kirsten Gillibrand, richt zich op de toekomst van de digitale economie. De discussie draait om hoe toezicht en innovatie elkaar kunnen versterken zonder het ecosysteem te verstikken.

Democratische senatoren willen vooral misbruik in DeFi aanpakken, terwijl ondernemers pleiten voor duidelijke, werkbare regels. Het doel is een middenweg te vinden waarin bescherming en groei hand in hand gaan. Deze gesprekken tonen aan dat crypto inmiddels een vast onderdeel vormt van de nationale beleidsagenda.

Markt wacht op duidelijkheid

Ondertussen blijft de markt volatiel. Bitcoin koers beweegt rond 110.000 dollar, terwijl Ethereum zich handhaaft net boven de 4000 dollar. Handelaren reageren op elk politiek signaal, positief of negatief.

Een succesvol overleg zou het vertrouwen kunnen herstellen en investeringen opnieuw aanwakkeren. Mocht de impasse echter aanhouden, dan dreigt de Amerikaanse cryptosector verder achter te raken bij Europa en Azië, waar regelgeving al verder ontwikkeld is.

Gevolgen voor beleggers

De politieke onzekerheid beïnvloedt niet alleen instellingen, maar ook particuliere beleggers. Veel Amerikanen gebruiken crypto als bescherming tegen inflatie of als alternatieve investering nu de traditionele markten verzwakken.

De onduidelijkheid over regelgeving maakt het echter moeilijk om langetermijnstrategieën te ontwikkelen. Grote exchanges houden intussen reserves aan om mogelijke aanpassingen in wetgeving op te vangen.

Vooruitzichten richting einde van de maand

Analisten verwachten dat de Senaat de komende weken extra druk zal voelen om tot een akkoord te komen. De combinatie van economische stress, een groeiende crypto en internationale concurrentie zet wetgevers onder druk om duidelijkheid te bieden.

De uitkomst van het rondetafelgesprek kan bepalen hoe snel de Verenigde Staten een uniform kader voor digitale activa invoert. Dat zou niet alleen de markt stabiliseren, maar ook nieuwe kapitaalstromen op gang brengen.

De komende weken blijven cruciaal voor de richting van de cryptomarkt. De gesprekken in de Senaat tonen dat de sector volwassen wordt en niet langer genegeerd kan worden. Of de overheid erin slaagt het vertrouwen te herstellen, bepaalt of Amerika zijn rol als wereldleider in fintech behoudt — of de kans laat glippen aan snellere concurrenten.