Binance-Gründer CZ prophezeit Bitcoin-Supercycle 2026 – und räumt mit Trump-Gerüchten auf

Binance-Gründer CZ erwartet für 2026 einen Supercycle bei Bitcoin, getrieben durch global optimistische Regulierung.

Er dementiert Verbindungen zu Donald Trump und widerspricht Gerüchten um seine Begnadigung.

Investoren und Experten diskutieren nun das vermeintliche Ende des klassischen Vierjahreszyklus von Bitcoin.

Der Kryptomarkt steht erneut vor einer spannenden Phase, denn der bekannte Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos eine aufsehenerregende Prognose abgegeben: Für das Jahr 2026 erwartet CZ einen sogenannten Supercycle beim Bitcoin – ein bisher unerreichtes Wachstumsphänomen, das traditionelle Preismuster auf den Kopf stellen könnte.

CZ und das Ende des klassischen Bitcoin-Vierjahreszyklus

CZs Statement in Davos ging weit über vage Spekulationen hinaus – er kündigte an, dass der herkömmliche Vierjahreszyklus von Bitcoin sein Ende finden könnte. Bislang folgte der Bitcoin-Kurs typischerweise einem Muster, das sich an den sogenannten „Halvings“ orientierte und etwa alle vier Jahre starke Kursanstiege sowie anschließende Korrekturen brachte.

Doch 2026, so glaubt CZ, könnte mit einem „Supercycle“ alles anders werden: Statt einer temporären Hausse erwartet er einen nachhaltigen, langfristigen Aufwärtstrend, der auch andere Kryptowährungen mitreißen dürfte. Die Gründe dafür sieht er vor allem in einer politischen und gesellschaftlichen Verschiebung hin zu mehr Offenheit gegenüber Kryptoassets. Gerade weil immer mehr Regierungen – allen voran die USA – einen sachlichen Zugang zu digitalen Währungen suchen, werde sich das Kräfteverhältnis grundlegend ändern.

Warum 2026? Globale Regierungen bewegen sich auf Bitcoin und Krypto zu

Doch warum ausgerechnet 2026? Laut CZ stehen vor allem politische Rahmenbedingungen im Mittelpunkt seiner optimistischen BTC Prognose. Die USA gelten als maßgeblicher Knotenpunkt für die Akzeptanz und Entwicklung von Kryptowerten. Dass sich Washington inzwischen offener und innovationsfreudiger zeigt, sei ein Signal, das auch andere Regionen und Staaten zum Nachziehen bewegen werde.

Schon jetzt wird deutlich, dass Länder wie Deutschland, die Schweiz oder die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Gesetzgebung regelmäßig anpassen, um den Anschluss an die aufstrebende Branche nicht zu verpassen. Ein harmonisches regulatorisches Umfeld könnte nach CZs Ansicht den nächsten großen Preisanstieg von Bitcoin und Co. anstoßen – mit einem noch nie dagewesenen Ausmaß an Dynamik und Nachhaltigkeit. Für Anleger bedeutet das: Nie war es so wichtig, regulatorische Trends weltweit im Blick zu behalten.

Marktdynamik: Folgen für Bitcoin und Altcoins

Die Vorhersage von CZ hat das Potenzial, die gesamte Marktdynamik grundlegend zu verändern – nicht nur für Bitcoin, sondern für alle Kryptowährungen. In der Vergangenheit agierte der Bitcoin häufig als Leitschiene für sämtliche Altcoins: Wenn der Bitcoin einen Höhenflug erlebte, profitierten fast immer auch Ethereum, Binance Coin und zahlreiche kleinere Projekte.

Sollte der prophezeite Supercycle 2026 eintreten, wäre eine verstärkte Korrelation der Preise denkbar, insbesondere da viele neue Investoren und institutionelle Anleger erst durch positive Bitcoin-Nachrichten ins Geschehen einsteigen. Hierbei spielen auch große Vermögensverwalter und neue Investmentprodukte eine entscheidende Rolle. Versierte Anleger sollten jedoch nicht vergessen, dass hohe Chancen stets mit neuen Risiken einhergehen.

Konkurrenz der Prognosen: Garlinghouse und Hayes setzen hohe Ziele

Während CZ bewusst auf eine konkrete Preisprognose verzichtete, gaben andere große Namen der Kryptobranche kürzlich mutige Ziele aus: Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, sagte etwa einen Bitcoin-Kurs von 180.000 US-Dollar für das Jahr 2026 voraus, Arthur Hayes von BitMEX nannte sogar noch höhere Marken. CZ selbst hält sich zwar zurück, betonte aber, dass „auf Sicht von fünf bis zehn Jahren ein Kursanstieg sehr wahrscheinlich“ sei und dass langfristig gesehen der Weg nach oben führe.

In der Krypto-Community sorgen diese Zahlenspiele regelmäßig für Diskussionen, während traditionelle Investoren auf weitere Fakten und Daten hoffen. Die Kluft zwischen Optimisten und Skeptikern bleibt groß, aber der gemeinsame Nenner lautet: Bitcoin bleibt im Zentrum der Aufmerksamkeit und Entwicklung.

JUST IN: Binance Founder CZ predicts Bitcoin will enter a supercycle this year. pic.twitter.com/7RRXo4TJmR — Watcher.Guru (@WatcherGuru) January 23, 2026

Das Trump-Dementi: Keine Verbindung zwischen Binance und US-Präsident

CZ nutzte die Bühne in Davos ebenfalls, um ein klarstellendes Statement zu den anhaltenden Gerüchten über eine Beeinflussung durch US-Präsident Donald Trump abzugeben. In Krypto-Kreisen und Medien wurde gemunkelt, President Trump habe bei seiner jüngsten Begnadigung von CZ eigene Krypto-Interessen verfolgt oder sei mit Binance in geschäftlichem Kontakt.

Zhao stellte jedoch klar, dass keinerlei direkte oder indirekte Verbindung zwischen ihm oder Binance und dem ehemaligen Präsidenten bestehe. Vielmehr betonte er, die Trump-Familie habe zwar eigene Krypto-Beteiligungen, doch seine persönliche Distanz zu Trump sei nachweislich groß gewesen – der engste Kontakt habe darin bestanden, ihn auf dem Davoser Forum aus etwa 30 bis 40 Metern Entfernung zu sehen.

Stabile Investitionen: MGX, USD1 und die Rolle Abu Dhabis

Ein weiteres zentrales Thema war die milliardenschwere Investition des Abu Dhabi-Investmentfonds MGX in Binance, die vor kurzem mit der eigenen Stablecoin USD1 abgewickelt wurde. Die Medien griffen insbesondere die US-amerikanische Herkunft und die Anbindung der USD1 an ein Unternehmen mit Trump-Verbindungen auf, was die Spekulationen anheizte.

CZ erklärte dazu, dass MGX als Investor agiere und bei der Wahl der Zahlungsmittel völlig frei sei; sein Wunsch sei lediglich gewesen, alle Transaktionen direkt in Kryptowährungen abzuwickeln. Die Entscheidung für die USD1-Stablecoin sei allein bei MGX gefallen – Bankgeschäfte wolle er nach Möglichkeit meiden.

If the US Dollar closes red this year, it will mark its first back-to-back annual loss since 2006-2007. When you zoom out, the "mystery" behind what's happening in gold and silver becomes obvious. The denominator of ALL assets (fiat) is deteriorating. https://t.co/IEc0ZusJAJ — Adam Kobeissi (@TKL_Adam) January 26, 2026

CZs eigene Krypto-Beteiligungen und seine Philosophie

Im Gespräch in Davos erklärte CZ auch, dass er nach wie vor große Anteile sowohl an Bitcoin als auch an der nativen Binance Coin (BNB) halte. Diese Transparenz ist ein wichtiger Aspekt für die Krypto-Community, da sie ein klares Signal für das langfristige Commitment des Binance-Gründers für den Sektor sendet. Immer wieder hebt CZ hervor, dass seine Investmententscheidungen auf Überzeugung und langfristigen Zielen basieren: Der Megatrend Richtung Dezentralisierung und Blockchain-Technologie sei ungebrochen, auch wenn kurzfristige Rückschläge nicht auszuschließen sind.

Rechtlicher Rückblick: Vom Gefängnis zur erneuten Branchenführung

Zhous Biografie bleibt auch 2026 beeindruckend und umstritten zugleich: Erst im Jahr 2024 wurde CZ für vier Monate wegen Geldwäscheverstößen verurteilt. Das Kapitel im Gefängnis endete zwei Tage vorzeitig und markierte einen Wendepunkt – nicht nur für CZ, sondern auch für Binance und den gesamten Markt. Schon kurz nach seiner Entlassung kehrte Zhao mit noch größerem Einfluss zurück und steuerte das Unternehmen wieder an die Spitze der Kryptobranche.

Strategy hat vergangene Woche weitere 2.932 Bitcoin für 264,1 Mio. $ gekauft – zu 90.061 $ je BTC. 🛒👀 Die Mittel beschaffte sich das Unternehmen durch die Ausgabe von: – $STRC für 7 Mio. $

– $MSTR für 257 Mio. $@Strategy hält jetzt 712.647 $BTC im Wert von 62,5 Mrd. $. 📈 pic.twitter.com/iPL9E5NCV0 — Blocktrainer (@blocktrainer) January 26, 2026

Bitcoin Ausblick: Was der Supercycle für Anleger und Märkte bedeutet

Das Szenario eines Bitcoin-Supercycles wirft große Fragen für Marktteilnehmer auf: Welche Chancen und Risiken gehen mit einem beeindruckenden und nachhaltigen Preisanstieg einher? Während für viele Investoren hohe Gewinne möglich erscheinen, dürften auch die Volatilität und die Gefahr von plötzlichen Rücksetzern steigen. Besonders für Neueinsteiger ist es entscheidend, ein gründliches Verständnis für Märkte, Regulierung und Anlagemöglichkeiten zu gewinnen.