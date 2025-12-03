Bitcoin am Scheideweg: Short Squeeze könnte Kursrally auslösen

Das Wichtigste in Kürze

Eine Kapitulation der kurzfristigen Bitcoin-Halter sorgt für frischen Preisdruck.

Ein Ausbruch über 93.000 Dollar könnte einen massiven Short Squeeze auslösen und die Kurserholung rasant beschleunigen.

Die Marktstimmung dreht ins Positive – technische und fundamentale Signale sprechen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Die Spannung rund um Bitcoin könnte aktuell kaum größer sein: Nach turbulenten Wochen und heftigen Rücksetzern steht die größte Kryptowährung nun an einer charttechnisch und psychologisch äußerst sensiblen Schwelle. Während viele Anleger noch die Wunden der jüngsten Kursverluste lecken, bahnt sich unter der Oberfläche eine Dynamik an, die alles verändern kann.

Denn genau jetzt, im Moment scheinbarer Schwäche, droht den kurzfristigen Haltern ein massiver „Shakeout“ – ein Vorgang, der nicht nur Schmerzen verursacht, sondern auch das Fundament für die nächste große Rally legen könnte.

Kurze Haltezeiten, große Risiken: Die derzeitige Gemengelage am Bitcoin-Markt

Kurzfristige Bitcoin-Halter befinden sich laut aktuellen Analysen an einem kritischen Punkt. Noch im Mai dieses Jahres konnten die sogenannten 1-3 Monats-Investoren im Durchschnitt einen Gewinn von über 25 % verbuchen, doch diese Lage hat sich binnen weniger Monate drastisch ins Gegenteil verkehrt. Inzwischen schreiben genau diese Anleger ein Minus von rund 25 %.

Die Folge: Viele werden „herausgeschüttelt“, geben also unter Druck ihre Coins ab und realisieren Verluste. Dieser Vorgang wird von Analysten meist als starkes markttechnisches Indiz für die Ausbildung eines Bodens gewertet – die schwachen Hände weichen, sodass die stärkeren Marktteilnehmer übernehmen können.

Capitulation und Chancen: Warum das aktuelle Umfeld spannend ist

Marktbeobachter wie der Krypto-Analyst DarkFrost unterstreichen: Die Kapitulation der Kurzzeithalter ist ein wiederkehrendes Element jeder Bitcoin-Zyklik. Gerade in solchen Phasen, in denen ein Großteil der spekulativen Käufer ihre Positionen räumt, entstehen laut Experten oft hochinteressante Kaufgelegenheiten. Wenn sich schwache Hände vom Markt verabschieden, kann das Verkaufsdruck nehmen und den Weg für die nächste Aufwärtswelle ebnen.

Dadurch nimmt nicht nur die Volatilität ab, sondern es entsteht auch sukzessive eine neue Preisbasis, auf der die nächste starke Bewegung aufbaut.

BITCOIN ROCKETED 16% OFF THE CLOUD. Ichimoku caught it again.

Beneath the surface… the risk is real. Close below the cloud base?

Trend reversal confirmed.

Momentum flips bearish. This weekly close doesn’t just matter.

It defines the cycle. pic.twitter.com/yCYH342JUB — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) December 3, 2025

Short Squeeze in Vorbereitung: Was passiert bei einem Ausbruch?

Ein zentrales Element im aktuellen Chartbild ist die Zone rund um 93.000 US-Dollar. Hier häufen sich laut den Analysehäusern Glassnode und CoinGlass großvolumige Short-Positionen – also Wetten auf fallende Kurse. Sollte der Bitcoin-Kurs diese Marke nachhaltig überschreiten, droht ein sogenannter Short Squeeze.

Das bedeutet, dass spekulative Verkäufer gezwungen wären, ihre Positionen hektisch zurückzukaufen, um größere Verluste zu vermeiden. Dieser Kaufdruck könnte schnell mehrere hundert Millionen Dollar betragen und als Treibstoff für eine explosive Kursbewegung fungieren.

Der Dominoeffekt: Wie Liquidationen die Bitcoin Marktstimmung umkehren können

Laut aktuellen Auswertungen von CoinGlass würden bei einem Überschreiten von 93.321 Dollar geschätzt rund 570 Millionen US-Dollar an Short-Positionen „liquidiert“ – also zwangsweise vom Markt genommen. Dieses Phänomen kann eine Verstärkerschleife auslösen: Die ersten Liquidationen erzeugen Aufwärtsdruck, was weitere Shorts aus dem Markt drängt, was zusätzlichen Kaufdruck nach sich zieht.

Historisch betrachtet hat sich gezeigt, dass solche „Kettenreaktionen“ innerhalb weniger Stunden für Kursanstiege im zweistelligen Prozentbereich sorgen können. Gleichzeitig ist dies typischerweise der Moment, in dem auch zurückhaltende Anleger wieder Mut fassen.

$BTC has almost cleared all the short-term upside liquidity. There's one liquidity cluster around the $93,000 level, which could be taken out too. After that, the $90,000 level has a decent liquidity cluster, which MMs will most likely target. pic.twitter.com/YBCHNVUnKc — Ted (@TedPillows) December 2, 2025

Optionenmarkt gibt Indizien: Stimmungsumschwung zeichnet sich ab

Auch im Derivatemarkt spiegeln sich neue Hoffnung und ein vorsichtiger Optimismus wider. Optionen, die als Schutz gegen fallende Kurse dienen, werden deutlich weniger stark nachgefragt als noch vor wenigen Tagen. Der sogenannte 25-Deltas-Kurs-Skew – ein Maß für das Absicherungsbedürfnis am Markt – ist von minus 10 Prozent auf minus 4 Prozent gefallen.

Das bedeutet: Weniger Marktteilnehmer erwarten heftige Einbrüche, Risikoappetit und Zuversicht nehmen zu. Für viele professionelle Händler ist dies ein klassisches Signal, dass die Talsohle des aktuellen Zyklus erreicht sein könnte.

Makrotrends als Treiber: Warum das Umfeld jetzt stimulierend ist

Doch auch makroökonomische Faktoren schieben die Kurse an. Mit dem Ende der quantitativen Straffung durch die US-Notenbank Fed entstehen neue Chancen für Risiko-Anlagen wie Bitcoin. In Erwartung von Zinssenkungen rechnen immer mehr Investoren damit, dass liquides Kapital aus traditionellen Märkten zurück in den Kryptosektor fließt.

Brancheninsider wie Adam Chu, Chefanalyst bei GreeksLive, sehen in dieser Gemengelage weiteres Aufwärtspotenzial für digitale Assets. Damit trifft die mikroökonomische Marktstruktur auf einen stimulierenden makroökonomischen Rückenwind – ein seltenes Zusammentreffen.

This is historic: The Magnificent 7 stocks have rallied +300% since the launch of ChatGPT on November 30, 2022. This is more than 4 TIMES the S&P 500’s +72% return. The Nasdaq 100 has risen +120% during this period. Furthermore, the Magnificent 7 have even outperformed silver… pic.twitter.com/MSIvocokSq — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) December 2, 2025

Starker Widerstand wird zum Sprungbrett: Marktstimmung kippt in Euphorie

Spannend ist auch: Das markante Widerstandsniveau um 93.000 US-Dollar droht sich in ein Sprungbrett für neue Höchststände zu verwandeln. Bereits der Versuch, dieses Level zu knacken, zog einen deutlichen Anstieg des Handelsvolumens und der Liquidationen nach sich. In Stimmungsindikatoren wie dem Prognosemarkt Myriad spricht derzeit vieles dafür, dass der nächste größere Richtungsimpuls nach oben führt.

80 Prozent der befragten Marktteilnehmer setzen darauf, dass Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke als nächstes Ziel ansteuert – und nicht das Erreichen eines lang gefürchteten neuen Tiefs bei 69.000 Dollar.

Historische Parallelen und strategische Chancen für Bitcoin Anleger

Die momentane Situation erinnert viele Kenner an vergangene Bärenmarkt-Böden: Auch damals führten kurzzeitige Kapitulationen spekulativer Halter zu scharfen Preisreaktionen und bereiteten größere Trendwenden vor. Wer in diesen Phasen Mut bewies und antizyklisch kaufte, konnte oft von überdurchschnittlichen Gewinnen profitieren.

Dennoch gilt es, das Risiko nicht zu unterschätzen – schnelle Marktbewegungen bergen immer auch Gefahren. Strategisch orientierte Anleger achten deshalb weiter auf klare Einstiegssignale und setzen gezielt Stop-Loss-Marken, um Schutz vor unerwarteten Rücksetzern zu haben.

JUST IN: 🇺🇸 Phong Lee says large U.S. banks want to partner with Strategy because they are the biggest corporate Bitcoin holder in the world Saylor previously said major banks accepting Bitcoin will be the story of 2026 Something big is coming in 2026 pic.twitter.com/2cFLQiqHJ9 — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) December 3, 2025

Setzt Bitcoin jetzt zur Reflex-Rally an?

Die Zeichen mehren sich, dass Bitcoin der Stimmungsabschwung und die wackeligen Hände der Kurzzeithalter genutzt werden, um das Angebot an Coins zu verengen. Technische, fundamentale und stimmungsbezogene Faktoren sprechen klar für ein erhöhtes Momentum nach oben, falls der Widerstand bei 93.000 US-Dollar durchschlagen wird.

Ein kraftvoller Short Squeeze könnte dann nicht nur die laufende Kurserholung beschleunigen, sondern auch einen neuen Rekordlauf in Gang setzen. Für Anleger bleibt es daher essenziell, jetzt Nähe und Nerven zu bewahren – denn die Geschichte zeigt: Aus Kapitulation erwachsen regelmäßig die größten Chancen.