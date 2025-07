Bitcoin und Ethereum dominieren: Neue Gesetze und Rekordzuflüsse treiben Krypto Kurse

Der Krypto-Markt erlebt derzeit einen historischen Höhenflug. Nach neuen Gesetzesreformen in den USA und beispiellosen Zuflüssen institutionellen Kapitals kletterte die gesamte Marktkapitalisierung auf über 4 Billionen US-Dollar. Was diese Entwicklung für Anleger bedeutet und warum Ethereum Bitcoin plötzlich Marktanteile abnimmt, lesen Sie in unserem aktuellen Bericht.

Am Freitagmorgen durchbrach der Kryptomarkt erstmals in seiner Geschichte die Marke von 4 Billionen US-Dollar. Dieser Meilenstein zeigt eindrucksvoll, wie weit digitale Assets wie Bitcoin und Ethereum mittlerweile im globalen Finanzsystem angekommen sind.

Allein Bitcoin brachte es auf eine Marktkapitalisierung von 2,4 Billionen US-Dollar, während Ethereum 440 Milliarden Dollar erreichte. Gemeinsam machen die beiden größten Kryptowährungen damit über 70 Prozent des Gesamtmarktes aus.



💥BlackRock's Bitcoin ETF $IBIT on track to break $100 BILLION this month, less than 2 years since launching.

An "unprecedented" pace in the history of ETFs – Bloomberg's @EricBalchunas pic.twitter.com/yjm9HLSH0M

— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) July 18, 2025