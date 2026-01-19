Bitcoin und Ethereum beflügeln Krypto-ETFs: Rekord bei Investitionen trotz turbulenter Märkte

Das Wichtigste in Kürze

Krypto-Fonds erzielten mit 2,17 Milliarden Dollar die höchsten Zuflüsse seit drei Monaten, angeführt von BTC-ETFs.

Trotz Preisrückgängen bleibt das Anlegerinteresse enorm hoch.

Analysten verweisen auf makroökonomische Unsicherheiten als kurzfristige Preistreiber.

Inmitten eines global weiterhin stark schwankenden Marktes sorgen Bitcoin und Ethereum für eine bemerkenswerte Renaissance des Anlegerinteresses. Vergangene Woche stiegen die Zuflüsse in Kryptowährungs-Fonds auf das höchste Niveau seit Oktober und unterstreichen, wie robust und anpassungsfähig der Markt selbst in volatilen Zeiten geblieben ist. Während Bitcoin kurzzeitig die 97.000-Dollar-Marke knackte und Ethereum ebenfalls beeindruckende Bewegungen zeigte, flossen insgesamt satte 2,17 Milliarden US-Dollar in digitale Asset-Produkte.

Doch was steckt hinter diesem Kapitalansturm, und wie reagieren Anleger auf globale Unsicherheiten und politische Weichenstellungen? Dieser Artikel liefert eine tiefgehende Analyse der aktuellen Entwicklung auf dem Krypto-Markt und erklärt, warum insbesondere Bitcoin- und Ethereum-Fonds die Gewinner der vergangenen Wochen sind.

Stärkste Mittelzuflüsse seit Monaten

Noch nie seit Oktober 2025 haben Kryptofonds derart starke Zuflüsse verzeichnet wie in der vergangenen Woche, was auf wachsende Zuversicht institutioneller und privater Anleger hindeutet. Das britische Unternehmen CoinShares berichtet über 2,17 Milliarden Dollar, die innerhalb von nur sieben Tagen in digitale Anlageprodukte eingeflossen sind. Insbesondere die US-Spot-Bitcoin-ETFs waren mit rund 1,42 Milliarden Dollar die treibende Kraft hinter diesem Rekordwert. Aber auch andere Fonds, wie Fidelitys FBTC, Bitwise’s BITB sowie Ark Invest und 21Shares‘ ARKB, konnten beträchtliche Mittel auf sich ziehen. Die gestiegene Nachfrage lässt sich zum einen mit kurzfristigen Kursgewinnen wie dem rasanten Sprung von Bitcoin über 97.000 Dollar erklären, zum anderen aber auch mit einem strukturellen Wandel bei institutionellen Investoren.

IF ALTSEASON GETS A SPARK, IT WON’T COME FROM HOPE. Altseason doesn’t start on X.

It starts on the charts. Watch:

– BTC dominance rolling over

– ETH/BTC flipping up That’s the spark. Until then:

Patience beats prediction. pic.twitter.com/KInvUDJLji — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) January 19, 2026

BlackRock und Fidelity führen: Milliardenannahmen bei den größten ETFs

Auffällig im Bericht ist die Dominanz von BlackRock und Fidelity. BlackRocks IBIT-ETF war der absolute Marktführer und vereinnahmte allein über 1,03 Milliarden Dollar – mehr als die Hälfte des gesamten Nettozuflusses. Dahinter folgten Fidelity mit 194,4 Millionen Dollar und Bitwise mit 75,64 Millionen Dollar. Ark Invest und 21Shares notierten gemeinsam einen Zufluss von 42,5 Millionen Dollar, während Grayscales Mini BTC Trust 30,4 Millionen Dollar beisteuerte. Es zeigt sich: Die großen Player unter den Vermögensverwaltern sind weiterhin das Zugpferd für die Expansion institutioneller Anleger im Kryptoseksktor. Das massive Anlageinteresse an diesen ETFs spricht für einen fundamentalen Wandel im Marktverständnis – Raus aus riskantem Einzelhandel, hin zu regulierten, liquiden Instrumenten.

Bitcoin bleibt Zugpferd – Ethereum und Solana holen auf

Mit Nettozuflüssen in Höhe von 1,55 Milliarden Dollar dominiert Bitcoin weiter das Gesamtbild der Kryptofonds – vor allem als Reaktion auf den jüngsten Preisanstieg. Doch auch Ethereum konnte beeindrucken: Mit 496 Millionen Dollar Zufluss behauptet sich der Smart-Contract-Pionier als verlässliche Alternative für Investoren, die auf technologische Weiterentwicklung und breitere Ökosysteme setzen. Auch Solana überzeugte mit starken 45,5 Millionen Dollar. Die Zahlen belegen: Bitcoin bleibt der Leuchtturm der Szene, doch gezielte Allokation in wachstumsstarke Altcoins wird für immer mehr Anleger Teil der Risikostreuung und Wachstumsstrategie.

This is the fourth time in history that the #Bitcoin valuation against Gold hits a RSI of 30. The last three times:

– The low in 2015 bear market.

– The low in 2018 bear market.

– The low in 2022 bear market. History shows that #Bitcoin is extremely undervalued today relative… pic.twitter.com/vPde7aiHuo — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 19, 2026

Preissprünge trotz makroökonomischer Unsicherheit

Trotz Unsicherheiten wie geopolitischen Spannungen sowie restriktiven Vorschlägen der US-Politik, beispielsweise durch die CLARITY Act-Initiative zu Stablecoins, bleibt die Dynamik am Kryptomarkt bemerkenswert. Analysten wie James Butterfill von CoinShares betonen, dass die frappierenden Zuflüsse gerade deshalb besonders beachtlich sind: Makroökonomische Faktoren und politische Unsicherheiten hätten in den letzten Monaten zusehends die kurzfristigen Preisentwicklungen dominiert und das Vertrauen in Kryptowährungen zwischenzeitlich belastet. Dennoch zeigt sich an den Nettozuflüssen, dass viele Anleger langfristig auf Kryptowährungen als Portfolio-Baustein setzen und marktorientiertes Investieren nicht aufgegeben haben.

Was treiben ETFs im aktuellen Marktumfeld?

Exchange Traded Funds (ETFs) sind inzwischen nicht mehr nur ein Nischenthema, sondern bestimmen maßgeblich die Liquidität und die Richtung am Gesamtmarkt. Während sie in stabilen Zeiten als Stützpfeiler für Kurssteigerungen gelten, haben sie sich zuletzt auch als nachlaufender Indikator entpuppt. Der jüngste Anstieg der ETF-Zuflüsse könnte eine Reaktion auf den Kaufdruck zu Jahresbeginn sein, der Bitcoin vorübergehend über 97.000 Dollar katapultierte. Allerdings mahnen Experten zur Vorsicht: ETFs verstärken in Trendphasen vorhandene Bewegungen, können aber bei abrupten Richtungswechseln ebenso abrupt für Abflüsse sorgen. Langfristig sprechen die Rekordzuflüsse dennoch für eine verstärkte Akzeptanz von Krypto-Assets im Mainstream.

$BTC is slowly trying to recover here. US stock futures are down, while Gold is hitting new highs. Pre-market stock trading insights: ▫️Nasdaq futures is down 1.53% 🔴 ▫️S&P futures is down 1.12% 🔴 pic.twitter.com/TyBj9JoFJE — Ted (@TedPillows) January 19, 2026

Kurzfristige Volatilität – Langfristiger Optimismus

Obwohl Bitcoin und Co. im Wochenverlauf deutlich an Wert verloren, liegt die Zuversicht der Investoren weiterhin hoch. Das Marktgefüge sei, so Analysten wie Nicolai Søndergaard von Nansen, trotz der Turbulenzen von einem Muster auf höheren Zeitrahmen geprägt: Seit Dezember 2025 markieren aufeinanderfolgende höhere Tiefs und Hochs eine potenziell bullishe Grundstruktur. Die Volatilität spiegelt laut Experten vor allem makroökonomische Unsicherheit wider und weniger einen Vertrauensverlust in die Blockchain-Ökonomie. Vielmehr erwarten Analysten mittelfristig eine Rückkehr zur Stabilität, sobald externe Risikofaktoren besser einzuordnen sind und regulatorische Klarheit überwiegt.

Zukunftsausblick: Bitcoin vor der 100.000-Dollar-Marke?

Die Zuversicht spiegelt sich auch in den Prognosen von Prediction Markets wider: Bei Myriad, einer Plattform von Decrypts Muttergesellschaft Dastan, gehen aktuell über 83 % davon aus, dass Bitcoin wieder auf die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar steigen kann. Die Mehrheit der Community bleibt damit extrem bullish – eine Einschätzung, die trotz kurzfristiger Rücksetzer Bestand hat. Der Rückgang unter 93.000 Dollar wird eher als temporäres Phänomen gesehen, das bei weiter positiver Entwicklung zu neuen Höchstständen führen kann. Sollte sich das Muster mit höheren Tiefs fortsetzen, rechnen nicht wenige Investoren bereits in naher Zukunft mit neuen Allzeithochs.

Fazit: Krypto-Markt sucht Stabilität – Anleger bleiben mutig

Trotz beträchtlicher Schwankungen setzen Anleger weiter auf digitale Assets und nutzen die regulatorisch gestärkten Zugänge über ETFs und großvolumige Fonds. Das jüngste Rekordvolumen belegt, dass Krypto trotz globaler Krisen als ernsthafter Portfoliobaustein betrachtet wird. Analysten erwarten, dass die Kombination aus steigender institutioneller Nachfrage, innovativen Produkten und anhaltender Adoption den Sektor langfristig wachsen lässt – auch wenn kurzzeitige Preisschwankungen künftig zum Alltagsbild gehören. Für künftige Investitionen bleibt die Frage, wann aus globalem Rückenwind ein anhaltender Bullenmarkt wird.

Bitcoin als überlegenes Fundament für langfristigen Vermögensaufbau

Die schlauste und einfachste Methode ist es, regelmäßig Bitcoin zu kaufen, egal zu welchem Preis. Dieser Ansatz nutzt den Durchschnittskosteneffekt und glättet Kursschwankungen. So wird langfristig mehr BTC aufgebaut und echtes Vermögen für die Zukunft geschaffen. Bitcoin ist das sicherste Computernetzwerk der Welt und gilt deshalb für viele als bestes Investment. Zwischen 2015 und 2025 lag die jährliche Rendite bei etwa 72 bis 95 Prozent. Kein Altcoin, Memecoin oder keine Aktie erreicht diese Leistung. Hohe Gewinne bei Altcoins sind meist nur kurzfristig. Über 90 Prozent der Trader verlieren dabei Geld. Viele Altcoins sind kurzlebig und riskant. Oft profitieren vor allem die Gründer.