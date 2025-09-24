Crypto VC Firm Archetype schließt $100M Early-Stage-Fonds

Das Wichtigste in Kürze

Die Crypto-VC-Firma Archetype hat einen $100M Early-Stage-Fonds namens Archetype III geschlossen, der auf Blockchain-, Stablecoin- und On-Chain-KI-Startups fokussiert ist.

Sie setzen auf visionäre Gründer statt auf große Institutionen und investieren früh, wenn Chancen und Risiken am höchsten sind.

Blockchain reift, was neue, nutzbare Anwendungen und stabile Netzwerke ermöglicht.

Archetype investiert bereits in Stealth-Startups und verfolgt einen praxisnahen, partnerschaftlichen Ansatz.

Die Erfolgsbilanz des Fonds zeigt frühzeitige Erfolge bei Portfolio-Startups.

Insgesamt signalisiert der Fonds langfristige Überzeugung und Engagement für die programmierbare Zukunft der Krypto-Welt.

Visionäre Gründer über Institutionen

World-changing products come not from established institutions, but from visionary founders and fast-moving startups looking to challenge the status quo. We’re beyond excited to announce Archetype III today, a $100M fund dedicated to accelerating a founder-led future. At… pic.twitter.com/xDs1cnXfxK — Archetype (@archetypevc) September 23, 2025

Weltverändernde Produkte kommen nicht von traditionellen Banken oder Tech-Giganten. Sie kommen von schlagfertigen, risikofreudigen Gründern. Archetype versteht das. Der $100M-Fonds ist darauf ausgelegt, diese Energie zu verstärken. Das Team will eine Gründer-geführte Zukunft beschleunigen und diejenigen unterstützen, die Blockchain nicht als Hype, sondern als Infrastruktur für die nächste Generation von Tools sehen. Aus meiner Sicht ist dies eine clevere Positionierung. Investoren drängen sich oft in sicherere Mid-Stage-Wetten. Archetype geht den anderen Weg – visionäre Gründer früh zu erkennen, wenn das Aufwärtspotenzial (und Risiko) am höchsten ist.

Für alle, die die breiteren Kryptowährungsprognosen beobachten: Dieser Trend zu Early-Conviction-Investments zeigt Ihnen, wo das kluge Geld Chancen sieht.

Ein Grund, warum dieser Fonds jetzt Sinn macht: Die Blockchain-Technologie selbst reift. Wir sind nicht mehr auf klobige dApps und langsame Chains angewiesen. Durchsatz und Benutzererfahrung holen auf Web2-Niveau auf.

Dieser Wandel ermöglicht es Startups, schlanke, mobile-first Apps zu bauen, die sich nicht wie Beta-Experimente anfühlen. Stablecoins treiben inzwischen ein Zahlungsnetzwerk von über $250 Milliarden an.

Neugierig, wie Sie selbst früh einsteigen können? Das Betrachten von Presale-Möglichkeiten zeigt oft den nächsten Durchbruch, bevor alle anderen aufspringen.

On-Chain-Soziale Netzwerke kommen auf. Und die Überschneidung von Krypto mit künstlicher Intelligenz öffnet völlig neue Türen. Archetype setzt klar darauf, dass wir in die „brauchbare“ Ära der Blockchain eintreten. Ich denke, sie haben recht. Dort wandelt sich die Adoption von Nische zu Mainstream.

$100M-Schub in Stealth und darüber hinaus

Dies ist nicht nur eine Fondsankündigung auf dem Papier. Archetype hat bereits begonnen, Kapital aus Archetype III einzusetzen. Einige der ersten Picks operieren noch im Stealth-Modus. Das passt sehr zu ihrem Stil. Sie unterstützten Privy, das später von Stripe übernommen wurde. Sie unterstützten US Bitcoin Corp, das mit Hut 8 fusionierte. Ihr Portfolio umfasst außerdem Farcaster, Monad, Relay Protocol und andere.

#Crypto VC Firm Archetype Launches $100M Fund to Back Early #Blockchain Startups Archetype has a track record of successful investments, including Privy, which was acquired by Stripe, and US #Bitcoin Corp, which completed a merger with Hut 8$BTC pic.twitter.com/u6NhZtd7sf — CryptOpus (@ImCryptOpus) September 23, 2025

Dies sind keine Lotterie-Ticket-Wetten – es sind kalkulierte Investitionen in Startups mit scharfen Kanten und starker technischer Vision. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Kryptowährung zu kaufen, um die Exposition gegenüber Early-Stage-VC-Trends zu ergänzen, ist ein solides Verständnis, wo man Krypto sicher kaufen kann, der erste Schritt.

Warum Archetype sich anders anfühlt

Viele Fonds behaupten, „gründerfreundlich“ zu sein. Aber Archetype lebt es tatsächlich. Sie sind Partner, die nah dran sind. Anstatt einfach einen Scheck auszustellen und auf Updates zu warten, steigen sie mit Early-Conviction- und praxisnaher Perspektive ein. Die Firma positioniert sich weniger als Sicherheitsnetz und mehr als Vorteil. Sie wollen Teams helfen, die Zukunft zu gestalten – nicht sich den heutigen Mustern anzupassen.

Das ist eine mutigere Herangehensweise an VC, und in Krypto zählt Mut meist. Aus meiner Sicht ist das ein Vorteil. Startups in Frontier-Tech brauchen keine Corporate-Babysitter. Sie brauchen Mitstreiter, die Geschwindigkeit und Chaos verstehen. Archetype scheint dafür gebaut zu sein. Und genau wie die Wahl des richtigen Fonds ist auch die Wahl des richtigen Speichers wichtig.

Ein Vergleich von Krypto-Wallets hilft Alltagsinvestoren, ihre Assets sicher aufzubewahren, während VCs in riskanteren Gewässern spielen.

Eine Sache, die bei Archetypes Ankündigung auffiel, war Dankbarkeit. Sie gaben ihren Investoren für das Vertrauen und den Gründern dafür, dass sie sie auf ihrer Reise teilhaben ließen, Anerkennung.

Dieser Ton mag weich erscheinen, ist aber wichtig. Venture Capital funktioniert am besten, wenn es eine echte Partnerschaft ist, nicht nur eine Transaktion. Archetype scheint sich auf dieses Ethos zu stützen.

Die Botschaft des Fonds war einfach: „Wir fühlen uns geehrt, Teil der Zukunft von Krypto zu sein.“ Für mich signalisiert das langfristiges Engagement, nicht nur das Hinterherjagen von Hypes.

Für Leute außerhalb der VC-Kreise ist der beste Weg, von diesem Engagement zu profitieren, die Nutzung zuverlässiger Krypto-Börsen. Mit Vertrauen in und aus Positionen zu gehen, spiegelt die Art von Infrastruktur wider, die VCs für ihre Startups wünschen.

Erfolgsbilanz zählt, und die von Archetype ist beachtlich. Privy fand einen Exit über Stripe. US Bitcoin Corp fusionierte mit Hut 8 und schuf einen der größten nordamerikanischen Mining-Player. Andere Portfolio-Namen wie Monad und Farcaster treiben die Grenzen von Blockchain-Performance und On-Chain-Sozialnetzwerken voran. Das sind keine kleinen Erfolge – sie beweisen, dass Archetype das Signal erkennt, bevor die Masse es sieht. Deshalb sind diese $100M nicht nur frisches Kapital – sie sind Momentum, gebaut auf Glaubwürdigkeit. Aus meiner Sicht macht sie das zu einem der interessantesten VC-Player im Krypto-Bereich gerade jetzt.

Die Schlagzeile liest sich einfach: Crypto VC-Firma Archetype schließt $100M Early-Stage-Fonds. Aber darunter steckt eine Geschichte über Überzeugung. Über das Wetten auf Gründer, nicht auf Komitees. Über das Erkennen von Wellen, bevor sie brechen. Meiner Meinung nach fühlt sich dieser Fonds wie Benzin auf dem Feuer der Krypto-Innovation an. Und während Retail-Investoren keinen direkten Zugang zu Archetype III haben, können sie ihre Strategien dennoch auf dieselben Trends ausrichten – sei es über Presales, Käufe auf seriösen Börsen oder das Sichern von Assets in den besten Wallets.

Archetype erinnert uns daran, dass die programmierbare Zukunft noch lange nicht abgeschlossen ist. Die einzige verbleibende Frage lautet: Beobachten Sie vom Ufer aus, oder paddeln Sie hinaus, um sie zu erwischen?

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.