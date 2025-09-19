London Stock Exchange listet erstes Bitcoin Staking ETP

Das Wichtigste in Kürze

Die London Stock Exchange hat erstmals ein Bitcoin Staking ETP gelistet.

Damit können Anleger nicht nur vom Bitcoin-Preis profitieren, sondern auch Erträge erzielen.

Das Produkt kommt von Valour Funds und nutzt die Core-Blockchain, um Staking zu ermöglichen.

Der Schritt gilt als Meilenstein, da er Bitcoin stärker in regulierte Finanzmärkte integriert und institutionelle Investoren anzieht.

Experten sehen darin eine mögliche Neudefinition der Rolle von Bitcoin – von einem passiven Wertspeicher hin zu einem ertragsgenerierenden Vermögenswert.

Valour Funds bringt ertragsgenerierenden Bitcoin an die LSE

Das erste Bitcoin Staking ETP wurde offiziell von Valour Funds, betrieben durch Core, an der London Stock Exchange (LSE) gestartet. Das bedeutet, dass zum ersten Mal institutionelle Investoren und Privatanleger gleichermaßen ein Bitcoin-Produkt kaufen können, das an einer der weltweit führenden Börsen gelistet ist, und Erträge aus dem Staking erzielen.

Breaking: The first Bitcoin Staking ETP has officially launched on the London Stock Exchange. Powered by Core, this @ValourFunds product brings yield-bearing Bitcoin exposure to the LSE for the first time. 🔶https://t.co/pPujKSs3na — Core DAO 🔶 (@Coredao_Org) September 18, 2025

Für mich fühlt sich das wie ein Wandel in der Erzählung an. Bitcoin geht nicht mehr nur darum, zu halten und zu warten. Es geht darum, zu halten und zu verdienen. Das stimmt mit dem überein, was traditionelle Investoren kennen – Anleihen, die Zinsen zahlen, oder Aktien mit Dividenden. Plötzlich passt Bitcoin in dieses Modell. Für diejenigen, die die Trends zur breiteren Akzeptanz im Auge behalten, erinnern Sie sich vielleicht daran, wie wichtig Börsenlistings sind. Produkte wie dieses verringern die Hürden für große Akteure, in den Kryptomarkt einzutreten. Sie brauchen keine privaten Wallets oder Kenntnisse über Seed-Phrasen – sie kaufen einfach das ETP über ihr Brokerkonto.

Die Notierung eines Bitcoin Staking Produkts an der LSE ist ein Meilenstein. Denken Sie darüber nach: Die LSE existiert seit Jahrhunderten und fungiert als eines der angesehensten Finanzzentren der Welt. Nun sitzt Bitcoin – einst als „Magisches Internet-Geld“ abgetan – direkt neben Blue-Chip-Aktien und traditionellen ETFs.

Das ist symbolisch. Es signalisiert Legitimität im Mainstream. Es eröffnet auch neue Möglichkeiten für Investoren, die bisher zögerten. Wenn etwas an der LSE gelistet ist, bringt es regulatorische Genehmigung, Risikoaufsicht und operative Klarheit mit sich. Kurz gesagt, es fühlt sich sicher an. Aus meiner Sicht ist dies die Art von Schritt, die Pensionsfonds, Hedgefonds und sogar alltägliche Sparer anzieht. Sie werden vielleicht nicht sofort voll einsteigen, aber das Tor wurde geöffnet.

Cores Rolle bei der Ermöglichung des Produkts

Sie fragen sich vielleicht: Wie funktioniert Bitcoin Staking überhaupt? Schließlich verwendet Bitcoin kein Proof-of-Stake. Hier kommt Core ins Spiel. Core ist ein aufstrebendes Blockchain-Ökosystem, das entwickelt wurde, um Bitcoins Sicherheit mit neuen Anwendungsfällen wie Staking zu verbinden.

🌏A new chapter begins for digital assets on global exchanges. 🌏Milestone for Bitcoin adoption.Histori for digital assets on traditional markets.

The London Stock Exchange now lists the world’s first Bitcoin Staking ETP.

Launched by Valour Funds and powered by Core , this… pic.twitter.com/HxTKw9tAx5 — Velvet0shadow (@Velvet0shadow) September 18, 2025

Valour Funds nutzt die Infrastruktur von Core, um Erträge auf Bitcoin-Bestände anzubieten. Das bedeutet nicht, dass Bitcoin selbst plötzlich den Konsensmechanismus gewechselt hätte. Stattdessen bietet Core die Architektur, die es Bitcoin-Inhabern ermöglicht, über sein hybrides System zu staken und Erträge freizuschalten, ohne das Sicherheitsmodell von Bitcoin zu kompromittieren. Meiner Meinung nach ist das clevere Ingenieurskunst. Es bringt Bitcoin in Gespräche, die bisher von Ethereum oder Solana dominiert wurden. Investoren können nun endlich über Staking-Erträge auf Bitcoin sprechen, ohne regulierte Märkte zu verlassen.

Warum dies die Rolle von Bitcoin neu definieren könnte

Meiner Meinung nach könnte diese Notierung nach und nach neu definieren, wie wir Bitcoin sehen. Bis jetzt war Bitcoin eine passive Wette auf Knappheit und Akzeptanz. Aber mit Staking wird es zu einem produktiven Vermögenswert – vergleichbar mit Immobilien, die nicht nur im Wert steigen, sondern auch Mieteinnahmen liefern.

Diese subtile Veränderung könnte weitreichende Effekte haben. Institutionelle Investoren lieben Erträge. Ertrag bedeutet vorhersehbaren Cashflow. Vorhersehbarer Cashflow bedeutet einfacheres Portfoliomanagement. Und das macht Bitcoin für eine größere Gruppe von Akteuren attraktiver.

Es ist erwähnenswert, dass wir ähnliche Verschiebungen bereits gesehen haben. Als Ethereum begann, Staking-Erträge zu generieren, stieg das institutionelle Interesse. Dasselbe könnte hier passieren – nur mit Bitcoins weitaus größerer Markenbekanntheit. Ein neues Bitcoin Staking ETP ist an der London Stock Exchange gelistet, wodurch der Weg in eine Zeit geebnet wird, in der digitale Vermögenswerte vollständig von der traditionellen Finanzwelt angenommen werden. Das ist keine Revolution über Nacht. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass die Trennlinien zwischen „alter“ und „neuer“ Finanzwelt verschwimmen.

Persönlich denke ich, dass dies erst der Anfang ist. Wir werden mehr Produkte, mehr Börsen und mehr Integration sehen. Es wird kein gerader Weg sein – es wird Rückschläge, Debatten und Risiken geben. Doch die Richtung scheint festgelegt. Also, ob Sie ein erfahrener Investor oder nur krypto-neugierig sind, halten Sie die Augen offen. Diese Entwicklungen betreffen nicht nur die Wall Street oder die City of London.

