Die große Wendung für Krypto? Stablecoins als Antrieb des On-Chain Kreditbooms

Das Wichtigste in Kürze

Stablecoins wie USDC werden immer mehr zu einem wichtigen Element der On-Chain Kreditmärkte.

Die Risikoprüfung wird durch KI übernommen und Smart Contracts erledigen die Abwicklung, was kleinen Unternehmen ermöglicht, schneller und kostengünstiger Kapital zu erhalten.

Es besteht die Möglichkeit, dass das System traditionelle Banken und Vermittler stark herausfordert.

In ein paar Jahren könnten Milliarden von AI-Agenten Stablecoins verwenden, um Finanztransaktionen in Echtzeit zu tätigen und so den Kreditmarkt grundlegend zu transformieren.

Allaire skizziert ein System, in dem Kredite ähnlich wie Werbeplätze bei Google AdWords versteigert werden: algorithmisch, in Echtzeit und mit voller Transparenz. Die Abwicklung erfolgt durch Smart Contracts, während die KI in Sekundenbruchteilen eine Risikoprüfung vornimmt. Für kleine Unternehmen, die bisher von Banken übersehen wurden, könnte dies eine revolutionäre Veränderung des Zugangs zu Kapital bedeuten. Ob Startups, Restaurants oder Handwerksbetriebe – sie könnten so Equipment leasen, Working Capital erhalten oder kurzfristige Ausgaben decken, ohne den langwierigen Papierkram klassischer Finanzinstitute.

Circle CEO @jerallaire freakin' NAILED the 'Onchain Credit Boom' thesis on the @theallinpod Stablecoins like $USDC aren't just digital dollars for trading crypto anymore. They're becoming the rails for an entirely new credit infrastructure. The obvious impact: Small businesses… https://t.co/5bNxLysqzf pic.twitter.com/CEhN7eiyeC — Milk Road (@MilkRoad) January 26, 2026

Technische Realisierung: KI und Smart Contracts

Das Modell, das wir planen, vereint mehrere technologische Elemente. Einerseits gibt es Stablecoins wie USDC, die als Zahlungsschienen dienen. Andererseits erlauben Smart Contracts eine Automatisierung von Kreditverträgen, was die Auszahlung, Rückzahlung und Verwaltung von Sicherheiten betrifft. Die KI bewertet Kreditrisiken in Echtzeit, indem sie On-Chain- und Off-Chain-Daten nutzt, was die Effizienz im Vergleich zu manuellen Prüfprozessen erheblich verbessert.

🇺🇲CEO of Circle says, "In 3 to 5 years, literally billions of AI agents will use crypto and stablecoins to transfer value at lightning speed." pic.twitter.com/aieSCztGbR — Skipper | XRPL (@skipper_xrp) January 25, 2026

Die Vorteile sind offensichtlich: keine physischen Bankfilialen, keine langwierigen Kreditprüfungen und keine kostspieligen Zwischenhändler. In Millisekunden werden Kreditzusagen erteilt und Transaktionen durchgeführt. Dies könnte für die Finanzbranche die Margen der traditionellen Banken und die Funktion von Vermittlern erheblich verringern.

Mögliche Effekte auf kleine Unternehmen

Kleine Unternehmen haben durch diesen digitalen Kreditmarkt große Chancen. Unternehmer können, anstatt monatelang auf die Genehmigung eines Bankkredits zu warten, direkt Kapital erhalten. Ein Restaurantbesitzer kann benötigtes Küchenequipment sofort finanzieren, während eine Startup-Gründerin die nächste Einstellung vor Abschluss der Finanzierungsrunde tätigt. Durch diese Automatisierung könnte der Markt eine erhebliche Erhöhung der Liquidität erfahren und die Finanzierungslücke für kleine Unternehmen schließen, die bislang im Schatten der großen Banken stehen.

Eine schnellere und effizientere Kreditvergabe könnte auch die Kapitalkosten senken. Das Risiko wird effizient verteilt und Zinsen können fairer kalkuliert werden, indem man Echtzeit-Auktionen und algorithmisches Pricing nutzt. Dies schafft gleichzeitig neue Geschäftsmodelle, in denen KI-Agenten autonom Kapital bewegen und Marktdynamiken verbessern.

Schwierigkeiten und Gefahren sind dabei nicht zu unterschätzen

Regulatorische und technologische Herausforderungen stehen trotz des Potenzials bevor. Der Umgang mit KI-gesteuertem On-Chain-Credit, Datenschutz, Geldwäscheprävention und Verbraucherschutz sind zentrale Aspekte, die angegangen werden müssen. Außerdem ist die Volatilität von Kryptowährungen eine Herausforderung, selbst wenn Stablecoins wie USDC versuchen, durch ihre Wertstabilität dem entgegenzuwirken.

Ein zusätzliches Risiko betrifft die Einführung und die Akzeptanz von Smart Contracts. Fehlerhafte Vertragsklauseln oder Angriffe auf die Plattform können erhebliche finanzielle Schäden verursachen. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass die Infrastruktur stabil, geprüft und transparent ist.

Ausblick? Milliarden von KI-Agenten

Eine Zukunftsvision von Circle-CEO Allaire sieht in drei bis fünf Jahren Milliarden von KI-Agenten Stablecoins verwenden, um Werte in Echtzeit zu transferieren. Diese Automatisierung könnte nicht nur die Kreditmärkte, sondern das gesamte Ökosystem aus Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement und Investitionsentscheidungen revolutionieren. Eine neue Form des Finanzmarktes könnte langfristig durch die Vereinigung von KI, Smart Contracts und Stablecoins entstehen – schneller, effizienter und für mehr Menschen zugänglich als je zuvor.

