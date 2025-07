Ethereum schlägt Bitcoin: Warum die ETH-ETFs plötzlich die Nase vorn haben

Ethereum erlebt derzeit einen Höhenflug, der selbst hartgesottene Bitcoin-Fans überrascht. Während BTC eher stagniert, zieht ETH mit Macht an – sowohl im Kurs als auch bei den ETF-Zuflüssen. Doch was steckt hinter diesem Boom, und kann der Trend anhalten? Unser Artikel analysiert die Gründe für den plötzlichen Ethereum-Erfolg und verrät, warum Experten von einem Kursfeuerwerk bis Weihnachten sprechen.

Ethereum hat in den letzten Wochen eine fulminante Kursentwicklung hingelegt. Während Bitcoin im selben Zeitraum moderate 18 % zulegen konnte, stieg der ETH-Kurs um beeindruckende 67 %. Dieser Unterschied markiert eine klare Trendwende im Krypto-Markt.

Auch das Interesse der Anleger spiegelt diesen Umschwung wider. Institutionelle Investoren konzentrieren sich zunehmend auf Ethereum-basierte Finanzprodukte. ETF-Zuflüsse zeigen, wie viel Kapital derzeit in den zweitgrößten Coin der Welt fließt.



As the Ethereum ETFs have 10 days in a row of 9 digit inflows, we have upgraded our tables to include the ETF provider logoshttps://t.co/04S8jMGl07https://t.co/FppgUwAthD pic.twitter.com/LYqzLnkqH1

