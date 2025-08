Krypto News: Firma Bullish wagt Mega-Börsengang – 629 Mio. USD für Coins

Die Krypto-Börse Bullish startet einen neuen Versuch, an die Börse zu gehen – und das mit ordentlich Rückenwind. Nach dem geplatzten IPO-Plan von 2021 will das Unternehmen jetzt bis zu 629 Millionen US-Dollar einsammeln und sich eine Milliardenbewertung sichern. Warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt ist und was Bullish anders macht, erfährst du in diesem Artikel.

Die Krypto-Börse Bullish plant erneut einen Börsengang – und das mit viel Selbstbewusstsein. Das Unternehmen hat am Montag die F-1-Registrierung bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Ziel ist es, 20,3 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 28 und 31 US-Dollar anzubieten. Damit könnte Bullish bis zu 629 Millionen US-Dollar einsammeln und eine Gesamtbewertung von bis zu 4,2 Milliarden US-Dollar erreichen.

Der erste Versuch im Jahr 2021 scheiterte an ungünstigen Marktbedingungen. Damals sollte Bullish durch eine Fusion mit einem SPAC an die Börse gebracht werden, doch das Vorhaben platzte 2022. Diesmal scheint der Zeitpunkt besser gewählt. Bullish-CEO Tom Farley betont, dass Transparenz, Compliance und institutionelle Stärke zentrale Werte des Unternehmens seien.



The Bullish F-1 form just dropped

If you exclude the change in fair value of cryptocurrency, it looks like the operating business made a loss in 2022, 2023 and 2024https://t.co/BzgU3Zis46 https://t.co/Iu2cL981nb pic.twitter.com/RzmPISKYfJ

— Farside Investors (@FarsideUK) August 4, 2025