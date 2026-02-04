Kevin Warsh als Fed-Chef: Warum Märkte und Bitcoin nervös werden

Das Wichtigste in Kürze

Donald Trump kündigte an, Kevin Warsh als nächsten Fed-Vorsitzenden zu nominieren.

Powells Amtszeit als Fed-Chair endet am 15.

Mai 2026.

Warsh werde am Markt mit der Idee verbunden, die Fed-Bilanz zu verkleinern – ein Liquiditätsrisiko.

Bitcoin reagierte Ende Januar empfindlich: Rutsch unter 80.000 US-Dollar im Umfeld der Warsh-News.

In den Anleihemärkten steigen Wetten auf eine steilere Zinskurve unter Warsh – das kann Finanzbedingungen straffen.

Wenn Bitcoin in den letzten Wochen etwas gezeigt hat, dann das: Es reicht inzwischen eine Fed-Personalie, und der Markt bekommt kalte Füße. Am 30.01. kam die Meldung, dass Trump den früheren Fed-Governor Kevin Warsh als Powell-Nachfolger nominieren will. Das ist nicht nur US-Innenpolitik, das ist Welt-Finanzarchitektur – und Krypto hängt inzwischen sichtbar am Tropf dieser Architektur.

Warum der Name Warsh schwerer wiegt als der nächste Meme-Coin

Powell ist nicht „morgen weg“, aber das Zeitfenster ist gesetzt: So endet seine Amtszeit als Fed-Chair am 15. Mai 2026. Schon die Aussicht auf einen Kurswechsel reicht, um Erwartungen neu zu preisen: Anleiherenditen, Dollar, Risikoassets. Und genau da liegt das Krypto-Problem: Bitcoin profitiert historisch eher von großzügigen Finanzbedingungen als von einem Umfeld, in dem Liquidität entzogen wird. Dass der Markt Warsh mit Bilanzabbau verbindet, ist deshalb kein Detail, sondern Kern der Reaktion. Aber Trump hofft auf Zinssenkungen.

💥BREAKING: 🇺🇸 Trump says he hopes new Fed chair Kevin Warsh will do more rate cuts. pic.twitter.com/3xMpxvM16s — Crypto Rover (@cryptorover) February 1, 2026

Zinssenkung plus Bilanzabbau: Klingt nach Gas und Bremse zugleich

Es gibt die Erwartung, Warsh könne zwar Zinssenkungen unterstützen, gleichzeitig aber die Fed-Bilanz schrumpfen wollen. Diese Kombination ist für Märkte knifflig: Der Leitzins ist der sichtbare Hebel, die Bilanzpolitik ist der Liquiditätsunterbau. Wenn die Bilanz schrumpft, sinkt strukturell die Notenbanknachfrage nach Treasuries – das kann die langen Renditen hochdrücken, selbst wenn vorne gesenkt wird. Genau deshalb wetten Investoren auf eine steilere Zinskurve.

Der erste Markt-Reflex: Risiko runter, Bitcoin mit im Gepäck

Bitcoin ist im Zuge dieser Gemengelage unter 80.000 US-Dollar gefallen und geblieben – begründet ausdrücklich mit Liquiditäts- und Straffungssorgen. Das ist wichtig, weil es die Richtung zeigt: Nicht die Technologie hat sich über Nacht verändert, sondern der Diskontierungsmechanismus der Märkte. Bitcoin wird kurzfristig wieder als Makro-Vehikel gehandelt.

Heißt das: Warsh = Bärenmarkt? So platt wäre es unseriös. Aber: Wenn sich die Erwartung durchsetzt, dass die Fed künftig weniger Liquidität liefert als der Markt eingepreist hat, bleibt Krypto anfällig – besonders nach einem schwachen Januar, den mehrere Marktberichte als deutlichen Rücksetzer beschreiben.

Kevin Warsh on Bitcoin: „You made reference to Bitcoin and I though I heard a little condescension in your voice, that people are buying Bitcoin.

It could provide market discipline, it could tell the world that things need to be fixed. Bitcoin does not make me nervous. The… pic.twitter.com/uGWb9S3d35 — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) January 30, 2026