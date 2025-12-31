Krypto Prognose: Solana am Scheideweg? Halten oder Absturz

Das Wichtigste in Kürze

Solana befindet sich kurzfristig an einem entscheidenden Punkt.

Der Kurs respektiert eine wichtige mehrmonatige Fibonacci Zone und hält eine zentrale Unterstützungsregion, was auf Stabilität hindeutet.

Technische Indikatoren zeigen nachlassenden Verkaufsdruck und eine mögliche Verschiebung des Momentums.

Gleichzeitig bleibt der Markt vorsichtig, da ein klarer Ausbruch über den nächsten Widerstand noch bestätigt werden muss.

Geduld und Risikomanagement stehen im Vordergrund, da sowohl eine Fortsetzung nach oben als auch eine erneute Seitwärtsphase möglich sind.

SOL respektiert das mehrmonatige 0,786 Retracement

Solana respektiert derzeit das mehrmonatige 0,786 Fibonacci Retracement, ein Niveau, das oft als letzte Verteidigungslinie fungiert, bevor sich Trends entweder erholen oder vollständig brechen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes wird SOL bei etwa 125 US Dollar gehandelt und bewegt sich knapp über dieser historisch reaktiven Zone. Dieser Bereich stimmt zudem mit einem sichtbaren Doppelboden und einer sich entwickelnden inversen Schulter Kopf Schulter Formation überein, was eher Konfluenz als Störgeräusche erzeugt.

Was für mich besonders hervorsticht, ist der AVWAP vom Tiefpunkt im Dezember 2023, der auf den meisten professionellen Charts gelb dargestellt ist und wie eine Gravitationslinie wirkt. Der Preis reagiert weiterhin um dieses Niveau herum, anstatt es sauber zu durchschneiden, was darauf hindeutet, dass große Marktteilnehmer hier noch aktiv sind. Das garantiert keinen Anstieg, deutet aber stark darauf hin, dass dieses Niveau nicht zufällig ist.

$SOL – 1H Chart SOL is holding structure above the key $122–123 support, forming higher lows after the impulse move 📈 Price back above short-term MAs 📊 MACD turning positive → momentum building 📉 Volatility compressed → expansion likely As long as $122 holds, bias… pic.twitter.com/XZUN7UTPxP — Lux 🇺🇸 (@crimsonxpurpose) December 30, 2025

Ich bin kein Freund davon, fallende Messer zu fangen, aber so fühlt sich das hier nicht an. Es fühlt sich eher nach kontrollierter Kompression an. Meiner Ansicht nach sammelt der Markt Informationen, solange dieses Retracement hält, und verteilt keine Panik.

Struktur hält oberhalb der Unterstützungszone bei 122 bis 123 US Dollar

Mit Blick auf die Struktur hält Solana sich oberhalb der wichtigen Unterstützungszone bei 122 bis 123 US Dollar, einem Bereich, der inzwischen mehrfach verteidigt wurde. Jede Reaktion von diesem Niveau aus bildet höhere Tiefs, genau das, was man sehen möchte, nachdem eine impulsive Bewegung an Dynamik verloren hat. Eine solche Struktur schreit nicht nach Euphorie, sie flüstert Stabilität.

Auf niedrigeren Zeitebenen hat der Kurs kurzfristige gleitende Durchschnitte zurückerobert, was signalisiert, dass Verkäufer an Dringlichkeit verlieren. Gleichzeitig dreht der MACD ins Positive, was darauf hindeutet, dass sich das Momentum möglicherweise leise verschiebt, bevor der Preis eine deutlichere Bewegung macht. Auch die Volatilität hat sich verdichtet, und verdichtete Volatilität bleibt selten lange ruhig.

$SOL a lot to like in this 4hr chart – price respecing mulit month .786 retrace level, double bottom and the inverse head shoulders, the yellow is the AVWAP from Dec '23 low pic.twitter.com/7mG6PThwK0 — Disrupt Yourself (@EasychartsTrade) December 31, 2025

Meine Einschätzung ist einfach. Solange 122 US Dollar hält, bleibt eine bullische Grundhaltung bestehen. Geht dieses Niveau verloren, drehen wir wahrscheinlich wieder seitwärts und frustrieren alle gleichermaßen. Ein Ausbruch über den Widerstand mit Volumen hingegen würde eine Fortsetzung plötzlich zum wahrscheinlichsten Szenario machen.

Widerstandsniveaus und was die Ausrichtung wirklich verändert

Der nächste echte Test liegt in der Widerstandszone zwischen 128 und 130 US Dollar, ein Bereich, der den Kurs bereits mehr als einmal abgewiesen hat. Diese Zone ist nicht nur eine Zahl, sondern der Punkt, an dem Unentschlossenheit zuvor in Verkaufsdruck umgeschlagen ist. Ein sauberer Ausbruch darüber, insbesondere mit zunehmendem Volumen, würde die kurzfristige Erzählung schnell verändern.

Ich möchte hier klar sein. Ein Docht über dem Widerstand bedeutet nichts. Ein Schlusskurs darüber, gefolgt von Akzeptanz, bedeutet alles. Das ist der Unterschied zwischen einer falschen Bewegung und einem Fortsetzungsimpuls in Richtung höherer Ziele. Die Nutzung verlässlicher Werkzeuge und Plattformen, einschließlich Einblicken aus Vergleichen von Krypto Börsen, hilft ebenfalls, unnötige Risiken zu reduzieren.

Meiner Erfahrung nach schleicht Solana nicht, wenn es sich bewegt. Es stößt vor. Deshalb ist das Warten auf Bestätigung wichtiger als frühzeitig die Richtung zu erraten. In unruhigen Phasen zahlt sich Geduld mehr aus als Vorhersagen.

Marktumfeld: Warum sich dieses Setup anders anfühlt

Auch die übergeordneten Marktbedingungen spielen eine Rolle. Bitcoin konsolidiert, anstatt aggressiv zu trendieren, was hochvolatile Assets wie Solana oft dazu bringt, eine eigenständige Struktur zu finden. Das ist nicht immer bullisch, schafft aber Raum dafür, dass technische Signale tatsächlich wirken können.

Die Stimmung rund um Solana ist derzeit nicht euphorisch. Das ist wichtig. Starke Bewegungen beginnen selten, wenn alle einer Meinung sind. Sie beginnen, wenn Positionierungen gering sind und das Vertrauen wackelt. Ich würde das nicht als leicht verdientes Geld bezeichnen. Ich würde es als ein Umfeld mit klar definiertem Risiko bezeichnen, und solche Gelegenheiten sind im Kryptomarkt selten.

Solana kurzfristiger Ausblick: Worauf ich als Nächstes achte

Aus meiner Sicht hängt die kurzfristige Prognose für Solana davon ab, wie sauber der Kurs auf die Widerstandszone zwischen 128 und 130 US Dollar reagiert, da dieser Bereich entscheiden wird, ob Momentum real wird oder schnell wieder verpufft. Die Struktur wirkt konstruktiv, doch der Preis benötigt weiterhin eine Ausweitung des Volumens, um zu bestätigen, dass Käufer ernsthaft agieren und nicht nur aus Gewohnheit Unterstützung verteidigen.

Ich mag es, dass die Volatilität komprimiert ist, da sich solche Setups meist eindeutig auflösen, bin aber vorsichtig, da falsche Ausbrüche ungeduldige Trader das ganze Jahr über bestraft haben. Vorerst neige ich zu einer vorsichtig bullischen Haltung, doch erst ein starker Schlusskurs über dem Widerstand würde mich dazu bringen, Long Positionen mit Überzeugung auszubauen. Sichere Aufbewahrung ist besonders in volatilen Phasen wichtig, und Optionen über die besten Krypto Wallets zu vergleichen, ist nie verschwendete Zeit.

Fazit: Geduld schlägt Vorhersage

Diese kurzfristige Solana Prognose geht nicht darum, das exakte Hoch oder Tief zu treffen. Es geht darum, Struktur zu respektieren, Risiko zu managen und auf Bestätigung zu warten. Solange der Bereich zwischen 122 und 123 US Dollar hält, bleibt das Setup konstruktiv, auch wenn sich der Kurs langweilig anfühlt.

Ein Ausbruch über 128 bis 130 US Dollar mit Volumen würde den Schalter für eine Fortsetzung umlegen. Geht die Unterstützung verloren, bewegen wir uns wahrscheinlich wieder in einer Range und verbrennen Zeit und Aufmerksamkeit. Derzeit bin ich vorsichtig bullisch, nicht aggressiv.

Manchmal ist der klügste Trade, präsent zu bleiben, nicht überzureagieren und dem Chart das Reden zu überlassen. Solana spricht im Moment leise, aber das könnte sich bald ändern.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.