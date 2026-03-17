Polymarket unter Druck: Wie eine Kriegswette zum Problem für Journalisten wird

Das Wichtigste in Kürze

Emanuel Fabian berichtet, dass er nach einem Bericht über einen iranischen Raketeneinschlag nahe Beit Shemesh unter Druck gesetzt und bedroht wurde, damit er seine Darstellung ändert.

Laut Fabian waren auf den 10-März-Ausgang des betreffenden Polymarket-Markts bereits mehr als 14 Millionen US-Dollar gesetzt; Polymarket weist für den Gesamtmarkt inzwischen rund 22,3 Millionen US-Dollar Handelsvolumen aus.

Polymarket hat die beteiligten Accounts nach eigenen Angaben gesperrt und will Informationen an die zuständigen Behörden weitergeben.

Parallel verschärfen CFTC und ausländische Behörden den regulatorischen Blick auf Prognosemärkte.

Ein Bericht über einen Raketeneinschlag, ein Millionenmarkt auf Polymarket und darauf folgende Drohungen gegen einen Reporter: Der Fall um den Times of Israel-Journalisten Emanuel Fabian zeigt, wie schnell Prognosemärkte kippen können, wenn reale Konflikte zur Handelsware werden.

Was passiert ist

Was wie eine absurde Randnotiz klingt, ist in Wahrheit ein ziemlich ernstes Warnsignal für die Branche. Der Militärkorrespondent Emanuel Fabian schildert, wie Unbekannte ihn nach seinem Bericht über einen Einschlag in einem offenen Gebiet nahe Beit Shemesh dazu drängen wollten, seine Berichterstattung zu ändern. Der Hintergrund: Auf Polymarket lief ein Markt zur Frage, ob Iran Israel am 10. März getroffen habe. Laut Fabian hing daran ein Einsatz von mehr als 14 Millionen US-Dollar auf das Datum, während Polymarket für den gesamten Markt inzwischen rund 22,3 Millionen US-Dollar Volumen ausweist.

Besonders heikel ist der Mechanismus dahinter. In den Regeln des Markts heißt es, ein „Ja“ setze einen iranischen Drohnen-, Raketen- oder Luftangriff auf israelischem Boden voraus; abgefangene Geschosse sollten dagegen nicht für eine positive Auflösung reichen, selbst wenn Trümmer auf israelischem Territorium landen oder Schäden verursachen. Genau an dieser Auslegung entzündete sich der Druck auf Fabian. Er berichtet, dass Wettteilnehmer ihn aufforderten, seine Formulierung zu ändern, damit ihre Positionen aufgehen. Eine der Drohnachrichten lautete sinngemäß, er entscheide sich dafür, „in den Krieg zu ziehen“ und verliere „für nichts“ sein bisheriges Leben.

Polymarket hat den Vorgang öffentlich verurteilt. Gegenüber der Times of Israel erklärte das Unternehmen, Belästigung und Drohungen gegen Fabian verstießen gegen die Nutzungsbedingungen und hätten auf der Plattform keinen Platz. Später teilte Polymarket laut Fabian zusätzlich mit, die beteiligten Accounts seien gesperrt worden und ihre Informationen würden an die zuständigen Behörden weitergereicht. Fabian selbst hat nach eigener Darstellung bereits bei der Polizei ausgesagt; die Times of Israel spricht inzwischen ausdrücklich von einer laufenden israelischen Polizeiermittlung.

No injuries are reported in Iran’s latest ballistic missile attack on Israel, the fourth today. One missile struck an open area just outside Beit Shemesh, first responders say and footage shows. Sirens had sounded across the Jerusalem area, the West Bank, and parts of southern… pic.twitter.com/j6sovAsDwz — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 10, 2026

Wenn reale Gewalt zur Marktchance wird

Der Fall trifft einen wunden Punkt des gesamten Geschäftsmodells. Prognosemärkte leben davon, reale Ereignisse möglichst schnell in Preise zu übersetzen. Je näher ein Markt aber an militärische Eskalation, Terror, Anschläge oder einzelne journalistische Berichte heranrückt, desto größer wird das Risiko, dass Marktteilnehmer nicht nur Informationen suchen, sondern aktiv Einfluss auf Quellen, Reporter oder andere Beteiligte nehmen wollen. Die Times of Israelformuliert das ungewöhnlich deutlich und sieht „erhebliche Gründe zur Sorge“ bei Märkten, in denen auf reale Ereignisse mit Gefährdung von Menschenleben gewettet wird.

Das ist mehr als ein Reputationsproblem für Polymarket. Es ist ein Angriff auf die Grundannahme, dass solche Märkte bloß Informationen bündeln. Im Fabian-Fall wurde aus dieser Logik plötzlich ein Anreiz, journalistische Arbeit im Nachhinein umzubiegen. Der Markt wurde damit nicht nur Spiegel eines Ereignisses, sondern ein mögliches Druckmittel gegen die Berichterstattung selbst. Diese Einordnung ist eine Schlussfolgerung aus dem dokumentierten Vorgang.

Der Regulierungsdruck steigt schon jetzt

Dass der Fall ausgerechnet jetzt eskaliert, ist für die Branche ungünstig. Erst am 12 März hat die CFTC eine neue Advisory zu Prediction Markets veröffentlicht und kurz darauf ein förmliches Verfahren für mögliche neue Regeln zu Event Contracts gestartet. Die Behörde spricht dabei ausdrücklich von der „rasch steigenden Popularität“ solcher Märkte und fragt in ihrem Regelungsvorlauf auch nach Vertragstypen, die womöglich als „gegen das öffentliche Interesse“ einzustufen wären.

Auch außerhalb der USA wird der Ton schärfer. In Argentinien hat ein Gericht in Buenos Aires laut Buenos Aires Timesdie Sperrung von Polymarket im Land angeordnet und Google sowie Apple zur Entfernung der Apps aufgefordert. Laut Bericht begründeten die Behörden den Schritt damit, dass die Plattform wie ein verdecktes Online-Wettsystem agiere und keine ausreichenden Identitäts- oder Alterskontrollen vorsehe. Der Fabian-Fall wird diese Debatte kaum entschärfen.

Unterm Strich ist der Skandal deshalb größer als eine einzelne Entgleisung im Netz. Er zeigt, wie dünn die Trennlinie zwischen Informationsmarkt und problematischem Anreizsystem werden kann, wenn Krieg, Gewalt und Journalismus in Echtzeit handelbar gemacht werden. Für Polymarket ist das heute vor allem ein Governance-Problem. Für Regulierer ist es eine Steilvorlage.

Auch interessant: Polymarket verklagt Massachusetts wegen Verbots von Sportvorhersagemärkten