Solana Prognose: SOL fällt auf 130 USD und SOL-ETF verzeichnet Abflüsse

Das Wichtigste in Kürze

Solana-ETFs erlebten nach vierwöchigen Zuflüssen überraschende Kapitalabflüsse, was das Vertrauen großer Investoren erschüttert.

Der jüngste Kursrutsch auf 130 US-Dollar und steigende realisierte Verluste deuten auf andauernde Unsicherheit.

Erst wenn sich die ETF-Abflüsse stabilisieren, besteht Hoffnung auf eine Kurswende.

Die Kryptowelt ist ständig in Bewegung, doch wenige Ereignisse sorgen für so viel Aufsehen wie das plötzliche Ende eines dauerhaften Aufwärtstrends bei einem Top-Asset. Nach vier Wochen stetiger Kapitalzuflüsse in Solana-ETFs kam jüngst die Schocknachricht: Die Investoren kehren diesen Anlageprodukten erstmals wieder den Rücken.

Was steckt hinter dieser Trendwende, wie reagieren die Märkte und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Anleger und die Zukunft der Kryptowährung Solana? Dieser Artikel liefert tiefe Einblicke und fundierte Analysen zu einem Wendepunkt, der weit über eine einfache Kurskorrektur hinausgeht – und beantwortet, worauf auch institutionelle Investoren jetzt achten sollten.

Abkehr der Institutionellen: Wie starke Korrekturen das Vertrauen erschütterten

Noch Anfang Januar schien Solana das Hochgefühl des vergangenen Jahres mitnehmen zu können. Die SOL-ETFs verzeichneten vier Wochen in Folge kontinuierliche Mittelzuflüsse, ein Zeichen für nachhaltiges Interesse seitens der institutionellen Anleger. Doch der Wind hat sich gedreht: Die ersten Nettoabflüsse seit dem 3. Dezember 2025 markieren eine Spaltung in der Investment-Community. Vor allem profitorientierte, makroorientierte Investoren überdenken angesichts der gebrochenen Aufwärtsdynamik ihre Positionierung. Die Unsicherheit spiegelt sich klar im ETF-Markt wider: Fließen die Gelder ab, signalisiert das häufig Vorsicht und Vorsorge – und erhöht zugleich noch den Verkaufsdruck auf den zugrundeliegenden Coin.

WHAT JUST HAPPENED WITH SOLANA pic.twitter.com/g4DqKkLBKs — xet (@xet) January 19, 2026

Preisentwicklung im Fokus: Unterstützungen wackeln, negative Chartmuster dominieren

Im Schatten der ETF-Abflüsse vollzog der SOL-Kurs einen deutlichen Abwärtsimpuls. Nachdem sich der Token nicht mehr nachhaltig über der wichtigen 136-Dollar-Marke behaupten konnte, setzte eine Kettenreaktion ein. Bären und skeptische Marktteilnehmer drückten den Kurs bis auf ein Intraday-Tief von 130 US-Dollar. Charttechnisch war der Bruch aus einem aufsteigenden Keil von Bedeutung – ein bärisches Muster, das ein weiteres Nachgeben auf bis zu 128 US-Dollar wahrscheinlich macht. Die technische Analyse warnt damit vor einer anhaltenden Schwächephase, sollte Solana die Verluste nicht zeitnah stoppen.

Net Realized Profit/Loss: Was On-Chain-Daten zur aktuellen Stimmung verraten

Nicht nur die Marktbewegungen auf den Börsen sprechen eine klare Sprache, sondern auch die Blockchain-Analyse lohnt einen Blick: Laut aktuellen Daten wurde bei Solana über vier Handelstage hinweg durchgängig ein Nettoverlust realisiert. Dieser Trend verstärkt Ängste der bestehenden Investoren – insbesondere bei jenen, die in den vergangenen Wochen oder Monaten eingestiegen sind und deren Positionen nun im Minus notieren. Historisch gesehen gehen solche Verlustserien oft mit erhöhter Verkaufsbereitschaft einher – aus Furcht, weitere Verluste könnten folgen, steigt die Bereitschaft, Bestände auch zu ungünstigen Preisen abzustoßen.

🚨SOLANA 2026🚨 – Most users

– Most revenue

– Most dex volume

– Most app revenue

– Most onchain activity

– Most onchain stocks volume

– Highest stablecoin growth (%)

– More DePin users than all chains combined

– Best performing DAT in crypto @defidevcorp pic.twitter.com/FuFu5RgKVq — SolanaNews.sol (@solananew) January 18, 2026

Druck von mehreren Seiten: Warum der Abverkauf die Talsohle beschleunigen könnte

Die parallele Anhäufung von realisierten Verlusten und ETF-Abflüssen ist selten ein Zufall. In Kombination wirken diese Faktoren wie ein Brandbeschleuniger: Schwäche auf dem Spotmarkt setzt weitere Mittel aus ETF-Produkten frei, deren Liquidation wiederum den Preis zusätzlich unter Druck setzt. Besonders kritisch zeigt sich zudem das Verhalten der sogenannten „Underwater Holders“ – also Anleger, deren Kaufkurse über den aktuellen Marktpreisen liegen. Sobald sich bei diesen Marktteilnehmern Panik breitmacht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre digitalen Assets veräußern und damit das Angebot erhöhen.

Perspektivwechsel: Wann könnte sich das Blatt für Solana wenden?

Trotz düsterer Aussichten in dieser Woche ist ein kurzfristiges Comeback nicht ausgeschlossen. Historisch gesehen stabilisieren sich Kryptomärkte nach drastischen Ausverkäufen häufig dann, wenn die institutionellen Abflüsse versiegen und sich erste Schnäppchenjäger zeigen. Gelingt es Solana, rasch die Marke von 136 US-Dollar zurückzuerobern und ETF-Abflüsse zu bremsen, wäre dies ein positives technisches wie psychologisches Signal. Erst dann ließe sich die aktuelle Schwächeperiode als zwischenzeitliche Korrektur im größeren Aufwärtstrend einordnen.

.@rajgokal shares what excites him the most about Solana right now pic.twitter.com/X7HBZykoED — Solana (@solana) January 18, 2026

Das größere Bild: Makrotrends, Kryptomarkt und der Platz von Solana

Die jüngste Solana-Korrektur ist mehr als das Ergebnis kurzfristiger Gewinnmitnahmen. Die Kapitalflüsse spiegeln auch die Unsicherheiten wider, die viele Anleger angesichts unsicherer globaler Wirtschafts- und Zinsperspektiven umtreiben. Während Krypto-ETFs als Vehikel für institutionelle Positionierung gelten und auf mittlere bis lange Sicht Rückschlüsse auf Markttrends zulassen, bleibt Solana ein Paradebeispiel für Dynamik und Unberechenbarkeit auf dem Altcoin-Markt. Nur wenn es gelingt, neue fundamentale Impulse zu setzen, ist nach einem schwachen Jahresauftakt eine nachhaltige Trendwende denkbar.

Chancen und Risiken: Wie Anleger jetzt reagieren sollten

Für Investoren bedeutet die aktuelle Verschärfung der Volatilität, Risiko und Strategie noch einmal neu zu bewerten. Kurzfristige Spekulanten könnten versuchen, von weiteren Abschlägen zu profitieren. Langfristig orientierte Anleger sollten sich jedoch bewusst machen, dass die Märkte sensitive und oft übertrieben auf Sentimentwechsel reagieren – und Panikverkäufe wie extremer Optimismus selten dauerhafte Gewinner hervorbringen. Geduld, Diversifikation und ein klar definierter Investmenthorizont sind wichtiger denn je, um Fehler aus Emotionalität zu vermeiden und das eigene Portfolio zu stärken.

Over 30% of all Wormhole transfers go to @Solana. 300,000 new users have entered the Solana ecosystem in 2025. In total, that's $12 billion in value flowing into the ecosystem, powered by Wormhole. pic.twitter.com/FlPh9KvPp3 — Wormhole (@wormhole) January 18, 2026

Blick nach vorn: Was Solana jetzt braucht, um die Trendwende einzuleiten

Die vergangenen Wochen zeigen, wie schnell ein Kryptoprojekt in eine kritische Lage geraten kann. Für eine echte Erholung muss Solana nun verlorenes Vertrauen zurückgewinnen und widerstandsfähig auf neue Marktimpulse reagieren. Zentral ist, dass entweder die technischen Marken nachhaltig überwunden oder neue Partnerschaften, Entwicklungen und Adaptionen publik werden. Erst dann wird der Markt die Kursverluste als vorübergehende Episode und nicht als Anzeichen dauerhafter Schwäche interpretieren. Für Anleger bleibt es daher entscheidend, Entwicklungen eng zu verfolgen und die eigene Strategie anzupassen.

