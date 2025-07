SpaceX bewegt Bitcoin zum ersten Mal seit 3 Jahren – Was führt Elon im Schilde?

Die Transaktion selbst war reibungslos, sauber und schnell – typisch für eine Cold-Wallet-Übertragung. Aber die Zahl? Schwer zu ignorieren. 152,85 Millionen Dollar sind kein Kleingeld, selbst nicht für SpaceX. Meiner Ansicht nach signalisiert das Absicht. Keine Panik. Kein Ausstieg. Sondern Strategie. Kein Verkaufsdruck (noch nicht)

Die BTC wurden bewegt, ja. Aber zu einer neuen Wallet. Nicht zu einer Börse. Nicht zu OTC-Schaltern. Und nicht zu Fiat-On-Ramps.

Elon Musk's SpaceX just moved $152.85M worth of Bitcoin to a new address.

🚨SPACEX MOVES BITCOIN FOR THE FIRST TIME IN 3 YEARS!

Das Unternehmen erhielt zunächst einen kleinen BTC-Betrag von einer Coinbase-Custody-Wallet – wahrscheinlich, um Netzwerkkosten zu decken oder einen Testlauf durchzuführen, bevor der volle Betrag gesendet wurde. Diese kleine Testüberweisung verleiht dem Ganzen Glaubwürdigkeit – das war kein Zufall. Es war absichtlich, kalkuliert und sicher.

Das war eine Cold-Storage-Umverlagerung – schlicht und einfach. Das ist für mich ein bullisches Signal. Kein Warnzeichen. Es deutet darauf hin, dass Musks Bitcoin-Strategie sich nicht geändert hat – halten, beobachten, leise akkumulieren.

Es ist schwer, sich nicht zu fragen: Geht es darum, sich auf den nächsten Bullrun vorzubereiten? Oder vielleicht um eine größere Schatzkammer-Zuteilung bei SpaceX? Vielleicht hängt es mit breiteren Strategien zur finanziellen Dezentralisierung zusammen, die mit seinen anderen Unternehmungen verbunden sind (Twitter)?

🚨 SPACEX MOVES $152M IN BTC AFTER 3 YEARS 🚨

Looks like a cold wallet transfer.

They first received a small $BTC amount from a Coinbase Custody wallet, possibly as a test or to cover transaction fees.

What do you think? pic.twitter.com/WaGpeb41uX

— Zia ul Haque (@ImZiaulHaque) July 22, 2025