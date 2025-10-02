Top 10 Coins im Oktober 2025: Diese Kryptowährungen starten jetzt durch

Das Wichtigste in Kürze

Q4-Auftakt:Bitcoin kratzt an der 120.000-US-Dollar-Marke.

Ethereum hält sich über 4.400 US-Dollar – Smart-Contract-Riese bleibt der Taktgeber.

Solana mit ETF-Fantasie in den USA – Analysten sehen „sehr hohe“ Genehmigungs­chancen.

Avalanche punktet doppelt: Staking-ETP in Deutschland, Milliarden-Treuhandvehikel im Aufbau.

Chainlink bringt Deutsche-Börse-Marktdaten „on-chain“ – Infrastruktur-Narrativ gewinnt.

Fünf weitere Coins im Fokus.

Die Altcoins haben den Oktober-Start genutzt. Während Bitcoin den Markt anführt und am Donnerstag kurz vor der 120.000 US-Dollar-Marke steht, zieht die Risiko­lust in der Breite an. Die Top-10-Coins für Oktober.

1) Bitcoin (BTC)

Als älteste und renommierteste Kryptowährung ganz vorne dabei natürlich: Bitcoin. Der BTC-Kurs liegt am 2. Oktober bei rund 120.000 US-Dollar und schießt damit 7,5 Prozent nach oben im Vergleich zu vergangener Woche.

Das entspricht einem Sieben-Wochen-Hoch und unterstreicht den Rückenwind zum Q4-Start, der von sinkenden Zins­erwartungen begleitet wird. Für Altcoins ist das die beste Ausgangslage überhaupt: starke Leitwährung, steigende Liquidität, wachsendes Risikoappetit-Fenster, Coinspeaker berichtete.

2) Ethereum (ETH)

Nach der größten Liquidationswelle seit 2021 handelt die zweitgrößte Kryptowährung am heutigen Donnerstag wieder um die 4.400 US-Dollar. In der Marktbreite bleibt Ethereum der Gradmesser für DeFi-, NFT- und Tokenisierungs-Flows – und damit der erste Risiko-Schalter für viele Fonds, sobald Bitcoin den Weg freimacht. Hier findest du unsere detaillierte Ethereum-Prognose.

3) Solana (SOL)

SOL notiert am Nachmittag nahe 230 US-Dollar. Für den frischen Aufwind sorgt die ETF-Debatte: Bloomberg-Analyst Eric Balchunas sieht die Chancen auf ein SOL-ETF-Genehmigung bereits in der nächsten Woche. Sollten es ein “Go” geben, dürfte mit starken Kapitalzuflüssen in das Ökosystem gerechnet werden. Lies hier weiter für unsere detaillierte Solana-Prognose.

4) Avalanche (AVAX)

Nachdem das Projekt Avalanche (AVAX) Ende September stark performt hatte, musste der Kurs wieder etwas zurückstecken und steht heute bei rund 30 US-Dollar.

Zwei News stützen das Narrativ allerdings für einen weiteren Aufschwung: Bitwise listet einen AVAX-Staking-ETP auf Xetra; zusätzlich meldet Avalanche Treasury Co. die Kombination mit Mountain Lake Acquisition zur Auflage eines bis zu 1-Mrd.-US-Dollar schweren Investment-Vehikels.

Lies hier unsere detaillierte AVAX-Prognose.

5) Chainlink (LINK)

LINK handelt am heutigen 02. Oktober um 22,50 US-Dollar, möglicherweise angetrieben durch einen Chainlink-Spot-ETF sowie der Partnerschaft mit der Deutschen Börse Market Data + Services. Echtzeit-Marktdaten werden über DataLink auf Blockchains publiziert. Das ist ein dicker Schritt für regulierte On-Chain-Daten.

Weiterlesen: Wird LINK explodieren? Unsere Chainlink Prognose.

6) XRP (XRP)

XRP – für die einen Durchbruch eines neuen Finanzsystems, für die anderen ein Relikt aus der Frühphase des Kryptomarkts – darf in keiner Top-10-Liste fehlen. Der Kurs liegt aktuell bei rund 3 US-Dollar und zeigt damit wieder Lebenszeichen.

Nach den Regel­anpassungen der SEC könnten generische Listing-Regeln weitere Krypto-ETFs ermöglichen und XRP hat bereits eine ETF-Genehmigung ergattert. Warum XRP kurzfristig auf 4,50 US-Dollar klettern könnte, erfährst du hier.

Aber auch für den längeren Horizont bleibt XRP spannend: Unsere Analyse zur möglichen Kursentwicklung bis 2030beleuchtet, wie sich das Ripple-Ökosystem zwischen Regulierung, Banken-Adoption und technologischem Fortschritt positioniert.

7) Sui (SUI)

Sui (SUI) notiert aktuell bei rund 3,50 US-Dollar und ist damit um gute 12 Prozent nach oben geschossen im Vergleich zu vergangener Woche.

SUI rückt außerdem mit zwei starken Nachrichten ins Rampenlicht: Zwei neue Stablecoins USDi und suiUSDe, die das DeFi-Ökosystem um Rendite-Use-Cases erweitert. Die Kombination aus wachsender Liquidität und realem Nutzen stärkt die Fundamentaldaten der Blockchain, insbesondere im Wettbewerb mit Ethereum-Alternativen.

8) NEAR (NEAR)

Das Interoperabilitäts-Projekt NEAR darf nicht fehlen auf der Liste. NEAR steht heute bei knapp 2,90 US-Dollar. Nicht viel Bewegung im Vergleich zu anderen Altcoins, allerdings sprechen starke Fundamentaldaten für den weiteren Aufschwung des Coins.

Zum Beispiel meldete das Ökosystem gestern zum Monatsauftakt eine NEAR-Intents-Integration, die Cross-Chain-Swaps mit Cardano ermöglicht – ein Interoperabilitäts-Impuls, der den Traffic auf NEAR-Basisschichten erhöhen kann. Der Kurs reagierte positiv auf die Nachrichten.

9) Ondo (ONDO)

Der Kurs von Ondo (ONDO) liegt derzeit bei rund 0,95 US-Dollar – und das Projekt rückt mit beeindruckenden Zahlen ins Rampenlicht. Laut einer Mitteilung vom 1. Oktober hat Ondo Global Markets die Marke von 300 Millionen US-Dollar an tokenisierten Aktien überschritten. Damit sichert sich Ondo mittlerweile rund 43 Prozent Marktanteil im Segment der Real-World-Assets (RWA) auf Aktienbasis.

10) Dogecoin (DOGE)

Auf Platz 10 der Liste landet der einzige Memecoin der Liste: DOGE. Wann twittert Elon Musk wieder? Der Tesla-Chef bleibt schließlich der ungekrönte Meme-Katalysator der Krypto-Welt. Derzeit notiert der Kurs bei etwa 0,25 US-Dollar.

Fundamental kommt zusätzlicher Rückenwind aus Asien: Thailands SEC hat den Krypto-ETF-Rahmen über Bitcoin hinaus erweitert. Für Retail-getriebene Kult-Coins wie DOGE bedeutet das vielleicht: mehr Liquidität, mehr Aufmerksamkeit und potenziell wieder mehr “Wuff” im Markt.

Auch interessant: Die besten Memecoins im Oktober 2025

Einordnung & Taktik für Oktober

Das vierte Quartal beginnt, wie sich Krypto-Anleger es wünschen: mit steigenden Kursen, wachsendem Risikoappetit und einer ganzen Reihe starker Fundamental- und Makrodaten. Der Oktober startet mit einem klaren Setup: BTC bei knapp 120.000 US-Dollar, ETH über 4.400 US-Dollar; beides entlastet die Risikoampel für Altcoins.

Projekte wie Solana, Avalanche oder Sui liefern technologische Neuerungen, Ondo und Chainlink wollen die Brücke zur klassischen Finanzwelt schlagen. Auch der ein oder andere Memecoin tut der Diversifikation im Portfolio sicherlich gut.

Wer vorbereitet ist, kann die kommenden Wochen als Sprungbrett nutzen, bevor der Markt die letzten Einstiegsfenster endgültig schließt. Wer noch nach Diversifikation sucht, findet kuratierte Einstiege und Watchlists bei Coinspeaker – von den besten Bitcoin-Alternativen 2025 bis aktuelle Presales.