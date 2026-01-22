Unterbewerteter Rückenwind: Stehen Bitcoin und Tech vor einer neuen Wachstumsphase?

Das Wichtigste in Kürze

Cathie Wood sieht ein Goldilocks-Szenario für die Märkte.

Die USA haben laut ihr bereits eine rollierende Rezession hinter sich.

Steuersenkungen, Investitionen und Deregulierung könnten Risikoassets stützen.

Bitcoin erlebt laut ARK den mildesten Abschwung seiner Geschichte.

Viele Marktteilnehmer könnten das Aufwärtspotenzial noch unterschätzen.

Es ist besonders bemerkenswert, dass sie glauben, die USA könnten die eigentliche Rezession bereits hinter sich haben. Anstelle eines plötzlichen Rückgangs habe das Land eine rollierende Rezession durchlebt. Ohne dass ein flächendeckender Kollaps stattfand, gerieten nacheinander einzelne Wirtschaftssektoren unter Druck. Für Märkte ist das ein entscheidender Aspekt.

Die rollierende Rezession gehört der Vergangenheit an.

Nach Cathie Woods Ansicht haben mehrere zentrale Sektoren der US-Wirtschaft ihre Schwächephase bereits hinter sich. Der Immobiliensektor hatte mit steigenden Zinsen zu kämpfen, die Industrie kämpfte gegen Nachfragerückgänge, kleine Unternehmen litten unter Margendruck und das Vertrauen der Verbraucher sank deutlich. Monatelang schürten all diese Entwicklungen die Ängste vor einer Rezession.

CATHIE WOOD SEES A GOLDILOCKS SETUP She says the U.S. already lived through a rolling recession — housing, manufacturing, small business, consumer sentiment all took the hit. What’s next is what markets may be underpricing: 💰 Tax cuts + big refunds in Q1

🏗️ A new corporate… https://t.co/WdnxU5crAo pic.twitter.com/A3uLfdEcLe — CryptosRus (@CryptosR_Us) January 22, 2026

Woods setzt genau hier mit seiner These an. Weil diese Belastungen bereits berücksichtigt seien, könnten die Märkte den nächsten Schritt unterschätzen. Obwohl viele Anleger noch defensiv agieren, sei die wirtschaftliche Grundlage bereits stabilisiert worden. Historisch gesehen legen genau solche Phasen die Grundlagen für neue Wachstumszyklen, weil die Erwartungen und die Realität auseinandergehen.

Diese Perspektive findet auch in der Makroökonomie immer mehr Beachtung; dort deuten Analysen eine Normalisierung der wirtschaftlichen Aktivität an, obwohl keine großen Verwerfungen stattgefunden sind.

Steuererleichterungen und Rückzahlungen

Woods Argumentation dreht sich um die Steuersenkungen und die hohen Rückzahlungen, die man im ersten Quartal erwartet. Diese fiskalischen Maßnahmen bewirken kurzfristig eine Erhöhung der Liquidität von privaten Haushalten und Unternehmen. Oftmals fließt dieses zusätzliche Kapital in Konsum, Investitionen und nicht selten auch in die Finanzmärkte.

Historisch gesehen profitieren Risikoassets in Phasen steigender Liquidität. Aktien, Tech-Firmen und Kryptowährungen zeigen eine hohe Sensibilität gegenüber veränderte Geldflüsse. Die Bereitschaft, Kapital in wachstumsorientete Anlagen umzuschichten, steigt, wenn Haushalte und Unternehmen mehr Spielraum haben.

🚨Cathie Wood, CEO of ARK Invest: Bitcoin's down cycle almost over – shallowest in history! ARK's $3B+ BTC exposure shows crypto's role in financial prepping and diversification beyond fiat. 🔥Hedge with $ARMA: Scarce crypto built and geared for beyond apocalypse.#ARMAVERSE… pic.twitter.com/QrSyJ8ts7D — Armaverse (@armaverseio) January 22, 2026

Zahlreiche Marktteilnehmer konzentrieren sich immer noch stark auf Zinsen und Inflation, während fiskalische Effekte häufig unterschätzt werden. Wood sieht genau hier eine Lücke in der aktuellen Marktbewertung.

Ein neuer Unternehmensinvestitionszyklus

Zusätzlich zu fiskalischen Impulsen sieht Cathie Wood einen neuen Unternehmensinvestitionszyklus kommen. Nach einer langen Phase der Zurückhaltung und des Fokus auf Kostenkontrolle könnten Unternehmen nun wieder mehr in Technologie, Automatisierung und Effizienz investieren. Investitionszyklen dieser Art sind nicht nur ein Wachstumstreiber, sondern stärken auch die Innovationssektoren.

Für den Kryptomarkt ist das von Bedeutung, weil Blockchain-Technologien, digitale Zahlungsinfrastruktur und Tokenisierung immer mehr in strategische Unternehmensentscheidungen einfließen. Es wird in Marktberichten zur institutionellen Adoption immer wieder betont, dass technologische Investitionen digitale Assets langfristig unterstützen können.

Durch einen solchen Zyklus würde das Narrativ von Bitcoin als rein spekulativem Asset weiter relativiert und seine Funktion als Teil eines modernen, digitalen Finanzsystems gestärkt werden.

Rückläufige Zinsen und sinkende Inflation

Ein weiterer Aspekt des Goldilocks-Szenarios ist die Möglichkeit, dass die Zinsen sinken, während die Inflation gleichzeitig zurückgeht. Für Risikoassets wird diese Kombination als besonders günstig angesehen. Die Bewertungsspielräume von Unternehmen erweitern sich durch niedrigere Finanzierungskosten, während ein geringerer Inflationsdruck die Kaufkraft stabilisiert.

Bitcoin hat dieses Umfeld aus historischer Perspektive betrachtet, was es attraktiv macht. Als begrenztes Asset profitiert es von lockereren geldpolitischen Maßnahmen, besonders wenn die realen Renditen fallen. Zugleich lässt der Druck nach, Kapital nur in defensive Anlagen zu stecken.

Woods Bewertung stimmt mit der Beobachtung überein, dass zahlreiche Märkte diese Entwicklung noch nicht vollständig berücksichtigt haben. Obwohl die Vorsicht groß ist, sieht sie genau darin das Potenzial.

Bitcoin: Der sanfteste Downcycle aller Zeiten?

Cathie Wood zeigt sich besonders optimistisch über die aktuelle Phase von Bitcoin. Sie nennt den aktuellen Abschwung den flachsten, den es je gegeben hat. Obwohl es Unsicherheiten auf makroökonomischer Ebene, regulatorische Diskussionen und vergangene Marktkrisen gab, hat Bitcoin eine erstaunliche Stabilität bewiesen.

ARK Invest hat mittlerweile ein Bitcoin-Exposure von über drei Milliarden US-Dollar. Hier geht es nicht nur um ein Investment; diese Positionierung ist auch ein strategisches Statement. Immer mehr Menschen sehen Bitcoin als eine Absicherung gegen systemische Risiken und als ein Diversifikationsinstrument jenseits von Fiat-Währungen.

Die Sichtweise wird immer relevanter, weil immer mehr institutionelle Akteure Bitcoin nicht nur als Renditeobjekt, sondern als Teil von langfristigen Vermögensstrategien betrachten. Dieser Wandel wird in weiterführenden Marktanalysen als ein entscheidender Reifeschritt des Kryptomarktes beschrieben.

Prognose: Aufbau statt Abschlussphase

Die Hauptbotschaft von Cathie Wood ist deutlich. Das, was viele als späte Zyklusphase ansehen, könnte tatsächlich der Beginn einer neuen Wachstumsphase sein. Ein Umfeld, das Risikoassets begünstigt, entsteht durch steuerliche Impulse, die Bereitschaft zu Investitionen, Deregulierung und geldpolitische Entspannung.

Das bedeutet für Anleger nicht, Risiken zu ignorieren, sondern bewusst einen zeitlichen Rahmen zu wählen. Obwohl kurzfristige Schwankungen wahrscheinlich sind, könnte sich das Chancen-Risiko-Verhältnis mittelfristig deutlich verbessern.

Bitcoin ist ein Symbol für diese Entwicklung. Als ein digitales Asset mit knappen Eigenschaften und zunehmender institutioneller Akzeptanz könnte es besonders von einem Goldilocks-Szenario profitieren, wenn die makroökonomischen Annahmen sich bewahrheiten.