Warum verkauft Bhutan wieder massiv Bitcoin?

Das Wichtigste in Kürze

Bhutan hat laut Arkham-getrackten Daten weitere 175 BTC aus einer staatlich verknüpften Wallet bewegt.

Das entsprach zum Transferzeitpunkt rund 11,85 Millionen US-Dollar.

Seit Jahresbeginn wurden laut aktuellen Berichten bereits rund 42,5 Millionen US-Dollar aus den staatlichen Bitcoin-Beständen verschoben; der verbleibende Bestand liegt demnach nur noch bei rund 5.400 BTC.

Offiziell hat Bhutan seine Bitcoin-Strategie längst mit der Entwicklung der Gelephu Mindfulness City verknüpft.

Die Regierung beschreibt Bitcoin dort ausdrücklich als langfristigen nationalen Vermögenswert für Jobs, Ausbildung und wirtschaftliche Resilienz.

Bhutan baut seine Bitcoin-Reserve weiter ab. Der jüngste Schritt ist klein genug, um nicht nach Notverkauf auszusehen, aber groß genug, um ein Muster zu bestätigen. Laut einem aktuellen Bericht unter Berufung auf Arkham Intelligence hat das Königreich mal wieder aus einer staatlich verbundenen Wallet verschoben. Nach Angaben desselben Berichts sieht Arkham darin keinen Einzelfall, sondern Teil wiederkehrender Verkäufe in Tranchen.

Die Reserve schrumpft deutlich – aber nicht chaotisch

Der Eindruck eines planlosen Ausstiegs passt bislang nicht zu den verfügbaren Daten. Verschiedene Medienberichte, die sich auf Arkham-Daten stützen, schreiben, Bhutan halte aktuell noch ungefähr 5.400 BTC. Gleichzeitig verweist das Medium auf eine Arkham-Einschätzung, wonach Bhutan regelmäßig kleinere Pakete abgibt und bereits im September 2025 eine besonders aktive Verkaufsphase hatte. Das spricht eher für aktives Treasury-Management als für einen panischen Komplettverkauf.

Arkham hatte im September 2024 öffentlich gemacht, dass Bhutan damals gut 13.000 BTC hielt. Legt man diese ältere Arkham-Größe neben den heute nur noch grob mit 5.400 BTC bezifferten Bestand, ist die Reserve inzwischen klar mehr als halbiert. Genau deshalb ist die aktuelle Verkaufsserie politisch und fiskalisch relevant.

Bhutan just moved another $11 Million of Bitcoin out of its main holding addresses. The last time they did this was 1 month ago, and they were selling $7 Million of BTC with QCP Capital. Bhutan periodically sells portions of its Bitcoin in clips of $5-10M, with a particularly… pic.twitter.com/tBuz280bBe — Arkham (@arkham) March 9, 2026

Warum Bhutan überhaupt verkauft

Die eigentliche Erklärung liefert Bhutan inzwischen selbst. Auf der offiziellen Seite zur „Bitcoin Pledge“ für die Gelephu Mindfulness City heißt es, überschüssige Wasserkraft sei gezielt in Bitcoin umgewandelt worden, um daraus einen langfristigen nationalen Vermögenswert zu machen. Dort wird Bitcoin ausdrücklich nicht als Spekulationsobjekt beschrieben, sondern als Mittel zur langfristigen Entwicklung des Landes. Die offiziellen Ziele sind klar benannt: Arbeitsplätze für junge Bhutaner, neue Kompetenzen in Technologie und Finanzen sowie mehr finanzielle Widerstandskraft für das Land.

Das ist der entscheidende Punkt. Bhutan verkauft nicht einfach Bitcoin, weil der Markt gerade günstig oder teuer aussieht. Bhutan nutzt Bitcoin als Staatsreserve mit Zweckbindung. Die Gelephu Mindfulness City ist dabei keine lose Idee mehr, sondern eine eigenständige Sonderverwaltungsregion mit eigenem institutionellen Aufbau. Die offizielle GMC-Seite beschreibt das Projekt als autonomes Gebiet mit eigenem Rechtsrahmen und nennt „Finance and Digital Assets“ ausdrücklich als einen der Kernsektoren. Zusätzlich bestätigt die Gelephu Financial Services Office, kurz GFSO, dass sie als unabhängige Aufsicht sowohl traditionelle Finanzdienste als auch Blockchain- und Digital-Asset-Aktivitäten reguliert.

Dass Gelephu bereits beginnt, konkrete Krypto-Infrastruktur anzuziehen, zeigt auch der offizielle GMC-Auftritt: Dort wurde am 24. Februar 2026 die Ansiedlung von Nansen in Gelephu angekündigt. Das allein beweist noch keinen wirtschaftlichen Durchbruch. Es zeigt aber, dass Bhutan an einem Standort für digitale Finanz- und Datenfirmen baut und dafür Regulierung, Kapital und Narrative zusammenführt.

Was diese Verkäufe wirklich bedeuten

Die jüngsten Abgaben wirken damit weniger wie „Paper Hands“ und mehr wie eine kontrollierte Monetarisierung. Arkham zufolge verkauft Bhutan in überschaubaren Tranchen. Gleichzeitig beschreibt die offizielle GMC-Strategie Bitcoin als Vermögenswert, der für langfristige nationale Entwicklung eingesetzt werden soll. Zusammengenommen legt das nahe: Das Land liquidiert nicht seine gesamte Wette auf Bitcoin, sondern realisiert selektiv Teile davon, um ein politisch priorisiertes Wirtschaftsprojekt zu finanzieren. Diese Schlussfolgerung ist eine Einordnung, keine offiziell formulierte Verkaufsanweisung. Sie stützt sich aber auf die Richtung, die Bhutan selbst vorgibt.