Wenn du vor 6 Jahren in Chainlink investiert hast… So sieht deine Wette heute aus

Im Januar 2020 lag Chainlink bei etwa 1,76 $ – heute bei rund 13 $, was einer Rendite von ca.

638 % entspricht.

Diese einfache „Halten“-Strategie hat sich als lukrativ erwiesen, aber die wahre Herausforderung war die Ausdauer, insbesondere durch Phasen von Drawdowns, FUD und einer stagnierenden Preisentwicklung.

Der Schlüssel zum Erfolg war nicht der Einstiegspunkt, sondern das Durchhalten über mehrere Zyklen hinweg.

Viele, die früh investierten, verkauften zu früh.

Die Geschichte von Chainlink ist ein Beispiel für die Bedeutung von Geduld und strategischem Denken.

Zugleich bleibt die Infrastrukturgeschichte von Chainlink relevant, da DeFi, Cross-Chain-Systeme und institutionelle Anwendungen weiterhin zuverlässige Datenfeeds benötigen.

Das Projekt wird weniger als „Moonshot“, sondern als langsam wachsender Wert betrachtet, was es von vielen anderen abhebt.

Ein weiteres heißes Thema ist Bitcoin Hyper, das als Layer-2-Lösung für Bitcoin verspricht, schnelle, kostengünstige Transaktionen zu ermöglichen und eine neue Ära der Nutzung zu eröffnen.

Im Januar 2020 lag Chainlink bei etwa 1,76 $. Heute liegt der Preis bei rund 13 $, was eine Rendite von etwa 7,38x oder etwa 638 % Gewinn vor Steuern und Gebühren bedeutet. Das ist für nicht jedes Portfolio lebensverändernd, aber es ist definitiv die Art von Zinseszins, die Menschen dazu bringt, nächtelang Krypto-Prognosen zu durchsuchen und in Prozentsätzen zu träumen.

Seien wir ehrlich für einen Moment. Das war kein einfaches Halten. Chainlink ging durch Hype-Zyklen, brutale Rückgänge und lange, langweilige Phasen, in denen scheinbar nichts passierte, und genau da scheitern die meisten. Deshalb sind Geschichten wie diese wichtiger als jeder auffällige Daytrade.

Die einfache Mathematik, die eine große Geschichte erzählt

Leg den Taschenrechner mal beiseite und denk in menschlichen Begriffen. Eine Investition von 1.000 $ in Chainlink Anfang 2020 wäre heute etwa 7.380 $ wert, vorausgesetzt, du hast absolut nichts getan und einfach nur gehalten. Kein Hebel. Keine ausgeklügelten Strategien. Einfach Geduld.

Diese Rendite schlägt nicht jedes Meme-Coin-Lottoticket, aber sie übertrifft die meisten traditionellen Anlagen im selben Zeitraum. Sie erklärt auch, warum so viele Neulinge immer fragen, welche Krypto sie kaufen sollen, statt die unbequemere Frage zu stellen, wie lange sie bereit sind zu halten.

Was dies interessanter macht, sind nicht die Spitzenwerte. Es ist die Tatsache, dass Chainlink mehrere Marktzylken überlebt hat und immer noch relevant ist. Das ist in diesem Bereich selten.

Die psychologische Belastung, sechs Jahre zu halten

Hier ist der Teil, über den niemand gerne spricht. Sechs Jahre zu halten ist nicht nur eine finanzielle Entscheidung, sondern ein psychologischer Ausdauertest. Du musst Rückgänge von 70 % durchstehen, aggressives FUD ertragen und Monate erleben, in denen dein Portfolio aussieht, als wäre es in Beton festgefahren.

Die meisten scheitern nicht, weil das Projekt schlecht ist. Sie scheitern, weil sie sich langweilen, Angst bekommen oder vom nächsten glänzenden Ding verführt werden. Deshalb fühlt sich das Durchstöbern der besten Krypto-Börsen während eines Bullenmarktes aufregend an, während es während eines Bärenmarktes wie eine lästige Pflicht wirkt. Das Beispiel Chainlink erinnert uns daran, dass Zeit im Markt fast alles andere schlägt. Fast.

Die verpassten Chancen innerhalb der Gelegenheit

Hier ist noch ein ehrlicher Moment. Selbst Menschen, die LINK früh gekauft haben, haben oft zu früh verkauft. Eine 2x- oder 3x-Rendite fühlt sich großartig an, bis man sieht, dass sie Jahre später zu einer 7x-Rendite wurde. Genau hier zählt die Strategie mehr als der Einstiegspunkt.

Einige Investoren versuchen, dies auszugleichen, indem sie Portfolios zwischen langfristigen Haltedauern und kleineren, risikoreicheren Wetten aufteilen, einschließlich Dinge wie Presales und ICOs. Die Idee ist einfach: Ein Teil für Geduld, ein Teil für Neugier. Es funktioniert nicht immer, aber es hilft bei der emotionalen Seite des Spiels.

Die Infrastruktur-These lebt weiter

Ein Grund, warum Chainlink immer noch relevant erscheint, ist, dass die Infrastrukturgeschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Real-World-Assets, Cross-Chain-Systeme und institutionelles DeFi benötigen alle zuverlässige Datenfeeds. Das ist kein gelöstes Problem, sondern ein teilweise aufgebautes.

Deshalb sehe ich LINK persönlich weniger als „Moonshot“ und mehr als einen langsam wachstumsfähigen Vermögenswert. Es mag nicht in jedem Zyklus explodieren, aber es könnte auch nicht verschwinden, wenn sich die Trends ändern. Im Krypto-Bereich ist das bereits eine Art Luxus. Es erklärt auch, warum viele Investoren diese Art von Halten mit sorgfältigen Wallet-Wahlen kombinieren, oft Krypto-Wallet-Vergleiche anstellen, bevor sie sich für eine mehrjährige Lagerung entscheiden.

Bevor du in das nächste große Narrativ einsteigst, ist es erwähnenswert, dass jeder Zyklus neue „Infrastrukturprojekte“ hervorbringt, und die meisten werden nicht so gut altern, wie es die Marketingversprechen andeuten. Dennoch gibt es einige, die das Spiel wirklich verändern. Das bringt uns zur aktuellen Aufregung um Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper: Das neue Infrastruktur-Narrativ

Bitcoin Hyper wird als das erste echte Bitcoin Layer-2-Netzwerk beschrieben, und das ist eine gewagte Behauptung. Es soll schnelle, kostengünstige BTC-Transaktionen ermöglichen und gleichzeitig Staking, dezentrales Finanzwesen und On-Chain-Anwendungen freischalten, alles betrieben von einer hochdurchsatzfähigen virtuellen Maschine.

Wenn es wie angekündigt funktioniert, erweitert es nicht nur Bitcoin, sondern verändert auch, wie Menschen es nutzen, weshalb viele es als den besten Krypto-Presale 2026 bezeichnen.

What do you think they are talking about? 🤔 2026 plans maybe?! 😉🔥https://t.co/VNG0P4FWNQ pic.twitter.com/AYWhY9AoqY — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) January 8, 2026



Ich bin vorsichtig interessiert. Infrastrukturversprechen sind leicht zu machen und schwer zu liefern, und die Geschichte ist nicht nett zu Projekten, die Zeitpläne überverkaufen. Dennoch ist dies genau die Art und Weise, wie Narrative geboren werden, und einige von ihnen verwandeln sich in das nächste Chainlink.

