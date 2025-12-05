Zwischen $131 und $145: Das Solana Setup, das Aufmerksamkeit verlangt

Das Wichtigste in Kürze

Solana zeigt in der kurzfristigen Perspektive zunehmendes Momentum, wobei der Preis sich knapp unter der Schlüsselzone von $145 befindet.

Eine kürzlich aufgetretene bullish fehlgeschlagene Auktion bei $131 signalisiert, dass Käufer die Kontrolle verteidigen und die Nachfrage stark ist.

Technische Indikatoren und Volumen weisen auf eine mögliche Aufwärtsbewegung hin, wobei $145 als kritische Marke fungiert.

Ein klarer Ausbruch über diese Zone könnte das nächste Ziel bei $170 anvisieren, mit einer anschließenden Chance auf $187.

Trader beobachten die Struktur aufmerksam, da das Setup sowohl Chancen für Trendfortsetzung als auch Risiken bei Rücksetzern bietet.

Der Ton im gesamten Kryptomarkt wirkt derzeit seltsam ruhig, aber auf produktive Weise. Kennst du dieses Gefühl kurz vor einem Sturm, wenn die Luft schwer wird? Genau so fühlt sich das Chart von Solana heute an.

$SOL 4H – Schlüsselbereich für Trendwende steht bevor

Solana nähert sich einem Trendwende-Bereich um $145, einem Level, das zuvor mehrfach Aufwärtsbewegungen blockierte. Der Kurs liegt aktuell bei etwa $138, also direkt unter der Zone, in der Momentum überraschend stark drehen könnte. Auch der breitere Markt – BTC, ETH und andere große Coins – befindet sich in ähnlichen „Entscheidungszonen“, was das Timing noch wichtiger macht.

Diese Region bei $145 ist nicht nur eine einfache Linie im Chart – sie stellt eine psychologische Barriere dar, über die Käufer und Verkäufer seit Wochen ringen. Ein sauberer Vorstoß bei steigendem Volumen würde normalerweise eine Strukturveränderung anzeigen, und von dort wird der Bereich um $170 zu einem natürlichen Magneten. Ich beobachte besonders, wie Sol die Retests handhabt, da ein Retest für eine Fortsetzung nicht zwingend erforderlich ist, aber oft Einstiege ermöglicht, die sich kontrollierter anfühlen.

$SOL 4H – Key Reversal Zone Ahead Solana is currently testing a major trend-reversal area at ~$145. This area acted as resistance in the last weeks.

If price can push through this zone with strength, the structure opens the door toward the $170 region as the next logical… pic.twitter.com/WXL7KVSosn — ZeroOnChain (@Crypto_zerro) December 4, 2025

Derzeit wirkt dieses Level noch als starke Resistance, was bedeutet, dass Ungeduld zum Feind wird. Preise pausieren oft, laden sich neu auf und „atmen“, bevor der nächste Push erfolgt, und genau das macht Solana gerade. Meine Tendenz bleibt bullish, solange der Kurs weiterhin höhere Tiefs ausbildet, was bereits in kleineren Zeiteinheiten sichtbar ist. Wer nach neuen Chancen sucht, könnte auch aktuelle Presale- und ICO-Möglichkeiten prüfen, da Kapital häufig rotiert, wenn große Coins in Breakout-Zonen zusammenlaufen.

Ein Rücksetzer von hier wäre nicht überraschend und kann schwache Hände vor größeren Bewegungen aus dem Markt drücken. Die gesündeste Struktur wäre ein Ausbruch, der $145 in Support verwandelt, was zeigt, dass Käufer tatsächlich die Kontrolle übernehmen. Diese Setups liebe ich persönlich, weil sie Geduld belohnen und reaktive Trader bestrafen.

Während der Markt derzeit Solana mit Ethereum vergleicht, sehen beide Charts bereit für Volatilität aus – genau das Umfeld, in dem Trader erfolgreich sind. Ich schwanke selbst zwischen beiden, aber Sol zeigt diese Woche die saubereren Muster. Momentum lügt nicht, man spürt, wie sich die Spannung aufbaut.

Solana bildet eine bullish fehlgeschlagene Auktion bei $131 – Rally in Sicht?

Kürzlich bildete Solana eine bullish fehlgeschlagene Auktion am High-Timeframe-Support bei $131, ein starkes Signal, dass Käufer mit Überzeugung verteidigen. Wiederholte Versuche, dieses Level zu unterschreiten, wurden sofort absorbiert – ein typisches Muster vor großen Richtungsbewegungen. Es zeigt, dass die Nachfrage real, stark und still im Aufbau ist.

Dieses Scheitern, den Support zu unterbieten, verändert die Struktur zugunsten der Bullen. Eine fehlgeschlagene Auktion bedeutet, dass Liquidität getestet und abgelehnt wurde, was in der Regel den Boden für eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung bereitet. Wenn Käufer ein Level so aggressiv halten, bereiten sie meist eine Fortsetzung, nicht einen Rückzug, vor.

Solana price forms a bullish failed auction at $131, rally ahead? Solana’s price confirms a failed bullish auction at the key $131 support level, signaling strong demand and increasing the probability of a rally toward the next major resistance at $187. Solana price is showing… pic.twitter.com/KOiHXxzgWX — Mason Hayes (@Mason_Ban) December 4, 2025

Das Momentum dreht nun nach oben, was sich direkt in den Kerzen zeigt. Mehr untere Dochte, weniger obere, ein Zeichen von zunehmender Stärke. Auch das Volumen stabilisiert sich, was auf Vorbereitung, nicht Erschöpfung hindeutet.

Der nächste signifikante Widerstand liegt bei $187, dieselbe Region, die Trader seit Monaten im Blick haben. Um dorthin zu gelangen, ist eine Fortsetzung erforderlich, doch die Struktur unterstützt dieses Szenario weit mehr als einen Bruch nach unten. Meiner Meinung nach formt Solana still und leise eines der besten Midcap-Setups im aktuellen Marktzyklus.

Mit zunehmendem Kaufdruck und nachlassender Verkäuferdynamik erwärmt sich die Stimmung merklich. Trader, die fehlgeschlagene Auktionen beobachten, wissen, dass diese oft Wendepunkte markieren, an denen Trendrotationen beginnen. Genau das ist hier der Fall. Um Bewegungen effizient zu handeln, vergleichen Trader oft die führenden Krypto-Börsen, um Plattformen mit engeren Spreads und besserer Liquidität während Volatilität zu finden.

Was das für Solana bedeutet

Die kurzfristige Aussicht verschiebt sich zunehmend Richtung Aufwärtsfortsetzung, solange die Schlüssellevels intakt bleiben. Die bullish fehlgeschlagene Auktion bei $131 in Kombination mit der sich zusammenziehenden Spanne um $145 bildet ein klassisches Setup für mittelfristige Trendwenden. Wenn zwei bedeutende technische Signale zusammenkommen, steigt die Wahrscheinlichkeit einer größeren Bewegung erheblich.

Momentum-Indikatoren beginnen sich ebenfalls zu synchronisieren. Käufer steigen bereits bei Rücksetzern ein, was wachsende Zuversicht, nicht Panik, zeigt. Solches Verhalten deutet oft auf Beschleunigung hin.

Aus meiner Sicht tritt Solana in eine dieser Phasen ein, in denen Swing Trader besonders aufmerksam sein sollten. Das Kursverhalten deutet auf eine Richtungsänderung hin, das Volumen beginnt mitzuspielen, und Invalidation-Levels bleiben klar und eindeutig. Risiko-Rendite-Verhältnisse wirken ungewöhnlich attraktiv.

Der Schlüssel bleibt, die Bestätigung an den großen Breakout-Leveln abzuwarten. Eine saubere Rückeroberung von $145 öffnet die Tür zu $170, und eine Fortsetzung aus dem Setup der fehlgeschlagenen Auktion führt in Richtung $187. Beide Ziele sind möglich, doch der Markt entscheidet, welches zuerst erreicht wird.

Die Stimmung rund um Solana verändert sich in Echtzeit, und es ist selten, so klare Signale über mehrere Zeitebenen hinweg zu erhalten. Meine Tendenz ist vorsichtig bullish – besonnen, nicht euphorisch. Und ehrlich gesagt ist das die beste Einstellung, um solche Setups erfolgreich zu handeln.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.