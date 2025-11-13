XRP : l’ETF spot validé aux États-Unis

Une procédure éclair et un feu vert officiel

Le 12 novembre, Canary Capital a obtenu de Nasdaq Regulation la certification finale permettant la cotation de son ETF spot XRP, sous le ticker XRPC.

La négociation commence dès le 13 novembre, sans étapes additionnelles, grâce à une procédure d’enregistrement automatique prévue par la réglementation américaine.

En déposant un formulaire 8-A sans clause de délai supplémentaire, l’émetteur a activé une période de 20 jours au terme de laquelle l’approbation devient effective, sauf intervention explicite de la SEC. Or cette fois, aucune objection n’a été formulée.

🚨NEW: As of 5:30 PM ET, @CanaryFunds’ $XRP ETF is officially effective after @Nasdaq certified the listing, clearing $XRPC for launch tomorrow at market open. pic.twitter.com/h3hxVMDhWP — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) November 12, 2025

Ce feu vert tacite a été d’autant plus fluide que l’administration américaine fonctionnait au ralenti en raison du shutdown. Résultat : pas de débat public, pas de prise de position politique, et un premier ETF spot XRP qui s’installe dans le paysage réglementaire sans frictions majeures.

Une situation inimaginable encore deux ans plus tôt, lorsque la bataille juridique entre la SEC et Ripple faisait peser une menace existentielle sur l’actif.

Une arrivée dans un marché déjà riche en produits liés à XRP

Si XRPC est le premier ETF spot, plusieurs produits axés sur XRP existent déjà. L’ETF à terme lancé en septembre a rapidement franchi les 100 millions de dollars d’encours.

D’autres gestionnaires (CoinShares, Franklin Templeton, 21Shares, Bitwise) avaient anticipé ce moment en déposant leurs propres déclarations d’intention auprès du DTCC.

L’intérêt institutionnel n’est donc pas une surprise. Au cours de l’année écoulée, les ETF altcoins se sont multipliés.

Le Solana ETF de Bitwise avait généré plus de 56 millions de volume dès sa première journée, montrant qu’une partie du capital traditionnel veut diversifier son exposition hors Bitcoin et Ether.

Dans ce contexte, l’arrivée d’un ETF XRP complète une dynamique déjà engagée, celle d’une segmentation croissante de l’offre crypto destinée aux gestionnaires d’actifs.

Les signaux on-chain : accumulation, prudence et divergences

Comme souvent avant un événement majeur, les données on-chain offrent une lecture plus complexe que les annonces officielles. La semaine précédant la validation, plus de 216 millions de XRP auraient été retirés des exchanges pour rejoindre des portefeuilles privés.

Ce type de mouvement traduit généralement une volonté d’accumulation ou de conservation (deux comportements alignés avec la thèse d’un impact haussier de l’ETF).

Le comportement des baleines nuance pourtant ce tableau. Selon plusieurs analystes, les grands porteurs ont réduit leurs positions d’environ 10 millions de tokens en 48 heures, ce qui ressemble davantage à un rebalancement prudent qu’à une conviction haussière.

Les investisseurs de long terme ont eux aussi commencé à alléger, avec une hausse notable des sorties enregistrée autour du 10 novembre.

Cependant, l’activité sur le réseau grimpe. Le nombre d’adresses actives atteint un sommet trimestriel.

Le Cumulative Volume Delta indique un regain d’achats sur le spot. En parallèle, l’open interest sur les futures recule fortement, signe que les traders en levier se mettent en retrait.

Ce désengagement réduit le risque de liquidation brutale, mais il diminue aussi l’amplitude potentielle des mouvements immédiats.

Que peut faire le prix ? Deux scénarios opposés

Au moment de l’annonce, XRP évolue autour de 2,39 dollars, dans un range qui a déjà absorbé plusieurs tentatives haussières. Techniquement, un biseau descendant domine depuis plusieurs semaines, avec 2,88 dollars comme seuil de cassure permettant de relancer une dynamique solide.

Certains analystes évoquent un potentiel de hausse vers 5 dollars d’ici 2026 si les flux institutionnels sont importants et si l’offre disponible sur les exchanges continue de se réduire.

La part de marché de XRP dans la capitalisation totale augmente légèrement, alors que celle de Bitcoin recule (signe qu’une rotation a probablement commencé vers les altcoins disposant maintenant de produits institutionnels).

Reste à savoir si cette rotation s’alimentera elle-même ou si elle se dissipera comme plusieurs vagues précédentes.

Le lancement de l’ETF XRP de Canary Capital marque un tournant historique pour le marché crypto, établissant le premier ETF spot XRP sur une bourse américaine et reflétant la demande institutionnelle croissante pour des investissements crypto régulés.

À lire aussi :