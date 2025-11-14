Record d’entrée pour l’ETF XRP de Canary : 58 M$ dès son premier jour

Pour Résumer

L’ETF spot XRP de Canary Capital a enregistré 58 M$ de volume dès sa première journée.

Ce démarrage en flèche dépasse légèrement le lancement de l’ETF Solana de Bitwise.

Le produit XRPC se distingue par sa structure simple, sa transparence et ses partenaires de garde fiables comme Gemini et BitGo.

Un départ fulgurant malgré un marché en baisse

Le premier jour de l’ETF XRP, appelé XRPC, a laissé les analystes bouche bée. Canary Capital a enregistré 58 millions de dollars dès la première séance. Ce volume dépasse légèrement l’ETF Solana de Bitwise, qui avait atteint 57 millions de dollars à son lancement. Cette avance symbolique montre l’intérêt déjà bien installé autour de XRP.

D’ailleurs, la séance a démarré sur les chapeaux de roue. En seulement trente minutes, XRPC a déjà généré 26 millions de dollars. Sur Robinhood, les investisseurs ont même passé 500 000 dollars d’ordres en cinq minutes. Puis, en milieu de matinée, le volume avait déjà franchi les 36 millions de dollars.

Congrats to $XRPC for $58m in Day One volume, the most of any ETF launched this year (out of 900), BARELY edging out $BSOL's $57m. The two of them are in league of own tho as 3rd place is over $20m away. pic.twitter.com/MjsOeceeNb — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 13, 2025

Finalement, ce volume impressionnant représente près de la moitié de celui de l’ETF Solana actuel. Ce départ en flèche positionne déjà le CXRP comme un produit phare.

Ce démarrage s’explique par l’arrivée massive de traders actifs, mais aussi de fournisseurs de liquidité attirés par des écarts de prix rapides.

Pourtant, la journée n’était pas vraiment favorable à la crypto. La capitalisation crypto perdait environ 3,5 %, et elle se repliait vers 3,43 billions de dollars. Le Bitcoin évoluait même sous les 100 000$. Malgré cette ambiance tendue, l’ETF XRP a résisté. Il a terminé la séance autour de 24,55 dollars, avec une baisse d’approximativement 7,8 %, un mouvement logique face au contexte global.

Un produit très structuré et pensé pour inspirer confiance

Ce lancement réussi ne doit rien au hasard. Canary Capital avait préparé le terrain. Le fonds a été certifié par le Nasdaq le 12 novembre, grâce à la procédure de la Section 8(a). Aucun obstacle n’a retardé sa mise en marché. Ce feu vert rapide a permis au produit d’être lancé au moment idéal, alors que l’intérêt pour les actifs crypto se renforçait.

🚀 Big day one for the $XRPC ETF — over $58.5M in trading volume and $245M in net inflows! Prospectus: https://t.co/y66AAqpe7T pic.twitter.com/tTDrQivyT8 — Canary Capital (@CanaryFunds) November 13, 2025

XRPC est un ETF spot pur et simple. Il détient uniquement du XRP réel, sans ajout compliqué. Selon Canary Capital, son prix se base sur un indice sérieux, le CME CF XRP-USD Reference Rate. Du coup, la base apporte une transparence, et les investisseurs savent exactement comment la valeur du fonds est calculée.

De plus, Canary a confié la garde des actifs à deux noms bien établis : Gemini Trust Company et BitGo Trust. Les frais annuels du fonds restent à 0,50 %, ce qui se situe dans la moyenne basse des ETF crypto. Cela inspire confiance dès le premier coup d’œil. Du coup, aussi bien les particuliers que les pros s’y retrouvent facilement.

Un signal fort pour XRP et la finance crypto américaine

Le succès de XRPC montre clairement que l’intérêt pour XRP est toujours là. Même s’il suit les mouvements du Bitcoin à environ 40 %, il continue d’attirer beaucoup d’investisseurs. Et grâce aux récentes avancées juridiques autour de Ripple avec la SEC, beaucoup de gens reviennent après des années de doutes.

En plus, la communauté XRP est connue pour être très mobilisée. Cette base engagée crée un soutien naturel pour un produit comme XRPC. Plusieurs spécialistes soulignent que cette communauté a joué un rôle clé dans le démarrage du fonds. De leur côté, les institutionnels se montrent aussi plus ouverts à l’idée d’un ETF XRP clair, encadré et basé sur du spot.

Pour Canary Capital, ce lancement couronne une stratégie déjà éprouvée. Le groupe avait obtenu de bons résultats avec d’autres ETF crypto, notamment son ETF HBAR qui avait levé 70 millions de dollars en une semaine. Avec XRPC, il confirme son expertise.

Et maintenant, avec Canary Capital qui ose préparer un ETF dédié à MOG Coin, on voit bien que le marché évolue vite.

