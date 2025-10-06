L’Amérique à l’arrêt total pendant que le monde avance

Pour Résumer

Le gouvernement est fermé depuis le 1er octobre, sans perspective immédiate d’accord.

La paralysie commence à sérieusement affecter l’économie.

Le 17 octobre pourrait marquer un point de bascule si aucun compromis n’émerge.

Un blocage politique qui coûte chaque jour plus cher

Le gouvernement fédéral des États-Unis est entré en shutdown depuis le 1ᵉʳ octobre à 00h01, faute d’accord budgétaire pour la nouvelle année fiscale. Ce blocage politique, qui s’éternise, pèse chaque jour un peu plus lourd sur l’économie et les services publics.

À l’origine du blocage, un désaccord profond entre les deux camps : les Républicains insistent pour rouvrir l’administration avant toute discussion, tandis que les Démocrates exigent que certaines garanties sociales notamment en matière de santé soient intégrées à l’accord de financement.

Cette opposition rigide empêche toute avancée concrète, malgré la reprise des travaux au Sénat ce lundi 6 octobre.

Plus de 750 000 agents fédéraux sont affectés : mis à pied temporairement, ou contraints de travailler sans salaire. Les effets concrets de cette situation commencent à se faire sentir dans des secteurs clés comme la santé, l’éducation, la recherche scientifique, ou encore les programmes alimentaires pour les foyers fragiles.

Le shutdown devient une crise systémique

L’inertie administrative absorbe souvent les premiers jours d’un shutdown, mais la situation actuelle montre des signes inquiétants d’aggravation. Plusieurs agences fédérales ont suspendu la publication de données économiques cruciales, chômage, croissance, consommation, plongeant les marchés dans une relative opacité.

Cette absence d’indicateurs complique les décisions d’investissement, de politique monétaire ou budgétaire.

Le spectre de licenciements massifs est désormais évoqué publiquement par l’administration Trump. Jusqu’ici, les employés étaient placés en congé sans solde ou maintenus sans rémunération immédiate. Désormais, la Maison-Blanche évoque clairement des suppressions de postes permanents si les discussions restent bloquées.

Autre point de tension : le système judiciaire. Les tribunaux fédéraux fonctionnent encore sur fonds de réserve, mais cette marge ne tiendra que jusqu’au 17 octobre.

Passé cette date, même les fonctions jugées essentielles pourraient être affectées, à moins qu’un accord ne soit trouvé ou qu’une extension budgétaire temporaire ne soit adoptée. Une crise judiciaire viendrait s’ajouter au blocage législatif, aggravant encore la perte de contrôle de l’exécutif fédéral.

De plus, ce climat d’incertitude affecte directement les marchés des cryptos. Faute de données claires sur l’inflation, l’emploi ou la croissance, les prévisions deviennent floues, rendant toute projection des politiques futures de la Fed particulièrement hasardeuse.

En effet, le ralentissement des activités réglementaires freine plusieurs dossiers en cours, notamment des demandes d’ETF ou d’approbations institutionnelles. Résultat : la crypto navigue à vue.

Le coût du shutdown est déjà mesurable. Chaque semaine sans gouvernement opérationnel se traduit par plusieurs milliards de pertes pour l’économie américaine.

Un test politique à haut risque

Le président Trump accuse les Démocrates de bloquer volontairement les négociations, tandis que ces derniers dénoncent un refus de compromis sur les politiques sociales et les garanties budgétaires. Chacun cherche à faire porter la responsabilité du blocage à l’adversaire, dans un climat de tension pré‑électorale.

La date du 17 octobre pourrait marquer un point de bascule. Si aucun accord n’est trouvé d’ici là, la paralysie du système judiciaire serait un signal critique de rupture. La publication suspendue des données économiques pourrait également contraindre les grandes institutions financières à naviguer à l’aveugle, avec des effets en cascade sur les marchés mondiaux.

Une telle crise de gouvernance donne à l’international l’image d’un pays diminué, incapable de surmonter ses dissensions internes. Et effectivement, cette situation inquiète les partenaires économiques, qui s’interrogent sur la solidité des engagements américains à moyen terme. Quant aux adversaires géopolitiques, ils y voient une opportunité stratégique à exploiter.

