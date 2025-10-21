LIVE – Recul du marché crypto, Bitcoin, Bitcoin Hyper, XRP, Pi Network… – Toute l’actualité du 21 octobre 2025

Pour Résumer

La respiration aura été courte. Après la reprise du week-end, le marché crypto repart à la baisse ce 21 octobre, rattrapé par la méfiance des investisseurs et les secousses macroéconomiques.

Les volumes se contractent, le sentiment s’assombrit et la capitalisation totale recule à nouveau. Bitcoin perd environ 3.60 % sur la semaine, tandis qu’Ethereum abandonne plus de 3.3 %. La prudence domine, et le marché évolue sur un fil entre consolidation et repli.

Bitcoin reste dans une zone critique, oscillant entre 107 000 $ et 110 000 $. Après un sursaut hier, le roi du marché peine à trouver une direction claire. Les investisseurs guettent les prochains chiffres d’inflation américains, susceptibles d’influencer la tendance. Pour l’instant, BTC tient debout, mais sans conviction.

Côté XRP, le prix reste à 2.4 $ même si côté actualité, il semble y avoir du nouveau. En effet, l’entreprise Ripple a décrété soutenir l’introduction en bourse d’Evernorth, une société qui compte accumuler massivement des tokens XRP.

Ce signal redonne un peu d’élan aux investisseurs, même si aucun mouvement haussier significatif n’est encore visible. Dans un marché hésitant, c’est davantage la perspective long terme qui retient l’attention que la performance immédiate.

Pi Network, en revanche, reste englué dans une spirale baissière. Le token se vend autour des 0,20 $, proche de son plus bas historique. La pression vendeuse est forte et la confiance érodée, l’incertitude qui plane autour de ses piliers technologiques et de son écosystème pèse toujours sur sa crédibilité.

À l’inverse, Bitcoin Hyper attire l’attention avec une levée de fonds impressionnante : plus de 24,4 millions de dollars collectés en phase de prévente. Son prix tourne autour de 0,013 $, et son ambition de bâtir une infrastructure Layer-2 inspirée de Bitcoin sur la Solana Virtual Machine suscite autant de curiosité que de scepticisme.

Ce projet joue la carte de l’innovation technique, et même si le projet n’est pas encore listé, il suscite déjà un réel intérêt spéculatif.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Bitcoin Hyper, XRP, Pi Network et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

