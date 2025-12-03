Bank of America distribue les ETF Bitcoin : l’adoption devient réelle

Pour Résumer

Bank of America distribue ETF Bitcoin spot dès décembre.

Entrée massive de Wall Street dans la crypto.

Le marché crypto atteint 3 200 milliards de dollars.

Adoption institutionnelle : Wall Street entre en scène

Bank of America rejoint les majors bancaires. Effectivement, JPMorgan teste déjà des paiements BTC depuis 2023.

Les clients wealth, avec 1,2 trillion sous gestion, accèdent aux ETF. De plus, les conseillers BofA forment 10 000 employés en crypto. En outre, 40 % des allocations pourraient inclure 1-3 % en BTC.

D’ailleurs, la banque prépare des ETF Ethereum pour Q1 2026. Effectivement, cela accélère la rotation.

En effet, 60 % des institutionnels US allouent désormais à la crypto. De plus, les ETF spot captent 25 milliards en 2025. En outre, cela légitime Bitcoin comme actif.

Impacts sur le marché crypto

Cette annonce dope le marché. Bitcoin grimpe de 2 % à 92 006 $, avec une capitalisation à 3 200 milliards. Effectivement, Solana à 142,31 $ gagne 1 %.

Les ETF Bitcoin voient 1 milliard d’entrées en 24 h. De plus, la DeFi TVL atteint 100 milliards. En outre, Ethereum à 3 055,84 $ teste les 3 100 $.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les volumes montent de 15 %.

Effectivement, les exchanges comme Coinbase renforcent la conformité. En outre, la confiance institutionnelle monte. De plus, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : Wall Street adopte pour de bon ?

Cette distribution peut-elle changer la donne ? ChatGPT-5 prévoit un marché crypto US à 2 000 milliards d’ici 2027. Effectivement, les banques dopent l’adoption.

De plus, des pays comme le Japon suivent. En outre, 20 % des portefeuilles wealth pourraient inclure crypto. D’ailleurs, 10 billions d’investissements sont attendus.

Cependant, des défis persistent. En effet, la régulation reste floue. De plus, les hacks à 1,5 milliard inquiètent.

Décembre 2025 marque un jalon. Effectivement, Bank of America valide la crypto. L’adoption devient réelle.

