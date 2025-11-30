Les ETF Bitcoin sont la première source de revenus de BlackRock

Pour Résumer

Les ETF Bitcoin de BlackRock sont devenus la première source de revenus du groupe.

IBIT, lancé en janvier 2024, a dépassé les 70 milliards de dollars d’actifs et plus de 3 % de l’offre de BTC, malgré des sorties record en novembre.

La chute de près de 30 % du prix de Bitcoin rappelle que les ETF simplifient l’accès à l’actif sans en réduire la volatilité.

Les ETF Bitcoin, nouveau moteur de revenus pour BlackRock

Les ETF Bitcoin de BlackRock sont devenus la source majeure des revenus du groupe.

Un responsable de la filiale brésilienne explique que ces revenus dépassent désormais tous les autres en termes de chiffre d’affaires.

Il faut rappeler que BlackRock gère plus de 1 400 ETF et environ 13,4 billions de dollars d’actifs.

Ces ETF représentent presque 100 milliards de dollars d’allocations, en cumulant le produit américain IBIT et ses équivalents internationaux.

À ce titre, l’exposition Bitcoin pèse dorénavant lourd dans le modèle économique du gestionnaire.

Cependant, cette montée en puissance arrive dans un contexte de marché plus volatil et plus fragile qu’en début d’année.

Rappelons ce qu’est IBIT. L’iShares Bitcoin Trust ETF est un produit coté qui cherche à répliquer le prix de Bitcoin.

L’intérêt principal est que l’investisseur n’a pas à gérer lui-même la garde ou la fiscalité du token.

Le fonds facture des frais de 0,25 % par an, ce qui transforme chaque milliard d’actifs en plusieurs millions de revenus récurrents pour BlackRock.

IBIT a démarré en janvier 2024. Depuis, sa trajectoire est littéralement exceptionnelle.

Le moment du lancement coïncide aussi avec le début d’une hausse fulgurante du prix de Bitcoin.

Le prix de l’actif est passé d’environ 40 000 $ en janvier 2024 aux prix que nous connaissons aujourd’hui.

Le fonds est devenu le plus rapide de l’histoire à atteindre 70 milliards de dollars d’actifs, en seulement 341 jours.

Fin novembre 2025, ses encours tournent autour de 70,8 milliards de dollars, malgré la correction récente du marché.

Sur sa première année, IBIT a attiré plus de 52 milliards de dollars de souscriptions nettes, loin devant toutes les autres créations d’ETF de ces dernières années.

Une estimation chiffre déjà 245 millions de dollars de revenus annuels issus des frais, uniquement pour ce produit. C’est donc une niche extrêmement rentable pour le gestionnaire d’actifs.

Ainsi, IBIT détient désormais plus de 3 % de l’offre totale de Bitcoin en circulation.

En parallèle, l’ensemble des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis concentre environ 119 milliards de dollars d’actifs, soit un peu plus de 6 % de la capitalisation de Bitcoin fin novembre.

Dès lors, l’écosystème Bitcoin dépend de plus en plus de ces produits financiers.

Pourtant, cette domination se produit alors que le prix de Bitcoin traverse une phase délicate.

Fin novembre, BTC évolue autour des 90 000 dollars, soit approximativement 28 % sous son record historique de 126 000 dollars atteint début octobre.

Depuis le début de l’année, la performance reste légèrement négative.

Dès lors, le contraste est frappant : les revenus tirés des ETF sont extrêmement importants, alors que l’actif sous-jacent (Bitcoin) est fortement baissier depuis quelques semaines.

Une domination fragilisée par des sorties records

Malgré toutes ces données très positives, il faut noter que les ETF Bitcoin connaissent des sorties records depuis quelques semaines.

En novembre, ils ont enregistré des sorties nettes massives, autour de 3,5 milliards de dollars.

Par conséquent, le mois figure parmi les pires depuis leur lancement en janvier 2024.

Cela est dû au fait que le prix de Bitcoin a beaucoup baissé depuis son top de début octobre 2025. Les investisseurs ont pris peur, car la baisse a été brutale.

Ils préfèrent, pour le moment, s’éloigner des actifs risqués.

IBIT n’est pas épargné. Le 18 novembre, le fonds subit un retrait record d’environ 523 millions de dollars en une seule séance, sa plus forte sortie quotidienne depuis son lancement.

Toutefois, ces chiffres restent à relativiser. Malgré ces retraits, IBIT conserve plus de 70 milliards de dollars d’encours, ce qui en fait largement le plus grand ETF Bitcoin au monde.

Certes, la situation reste extrêmement positive pour BlackRock.

Mais il ne faut pas oublier que ces sorties ne sont pas anodines. Les investisseurs prennent des bénéfices après le pic de 126 000 dollars.

Cela est également dû au manque de clarté au niveau macroéconomique. En effet, la Fed devrait probablement baisser ses taux en décembre, mais cela n’est pas certain non plus.

L’administration américaine a connu un shutdown record : la Fed a donc manqué d’informations économiques.

Les investisseurs naviguent alors à vue, et cela n’est pas positif pour les actifs risqués, dont font bien entendu partie les cryptomonnaies.

Pour conclure, le fait que les ETF Bitcoin deviennent la première source de revenus de BlackRock illustre la vitesse de l’institutionnalisation de BTC.

C’est une vague énorme, à laquelle les institutionnels eux-mêmes ne s’attendaient pas.

Néanmoins, la volatilité des cryptomonnaies est malgré tout restée intacte. Nous avons pu le constater ces dernières semaines.

Bitcoin a perdu presque 30% en moins de deux mois…

Même la première des cryptomonnaies peut perdre des dizaines de pourcents en quelques semaines seulement.

Nombreux étaient les investisseurs qui pensaient que le succès massif des produits proposés par les institutionnels allait permettre de lisser la volatilité, et de rendre ces actifs moins risqués.

Force est de constater que c’est loin d’être le cas.

Ainsi, les ETF Bitcoin sont un outil pour s’exposer à Bitcoin facilement, mais certainement pas un moyen de réduire son risque.

