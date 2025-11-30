Bitcoin termine son 2ème pire mois de novembre

Pour Résumer

Novembre 2025 signe une forte correction pour Bitcoin, avec une baisse d’environ 30 % et des sorties massives sur les ETF.

Ethereum et Solana corrigent aussi, mais leurs ETF montrent des dynamiques de flux opposées, entre sorties sur ETH et entrées soutenues sur SOL.

La suite du marché dépendra des flux ETF, des niveaux techniques autour de 80 à 90k$ et de la décision de la Fed sur les taux.

Un novembre rouge pour Bitcoin et ses ETF

Le mois de novembre 2025 aura définitivement été très mauvais pour Bitcoin et les cryptomonnaies.

Le tableau mensuel de Coinglass, ci-dessus, montre un novembre clairement négatif pour Bitcoin.

En 2025, le mois affiche environ -17,3 % de performance, après déjà -3,69 % en octobre.

Or, sur la moyenne historique, novembre ressort habituellement en vert, avec une performance mensuelle positive.

Ainsi, la séquence actuelle rompt le schéma classique d’un quatrième trimestre positif pour Bitcoin et les cryptomonnaies.

De plus, la vue des statistiques trimestrielles renforce cette impression de rupture.

Sur 2025, le 4ᵉ trimestre recule d’environ 20 %. Cela a lieu après un 2ᵉ trimestre très haussier (+29,74 %) et un 3ᵉ trimestre encore positif.

En parallèle, le prix de Bitcoin a chuté d’environ 30 % depuis le pic d’octobre. Le prix était alors autour de 126 000 dollars, et a récemment fait des passages sous les 90 000 dollars.

En somme, la correction dépasse clairement une simple respiration de quelques jours.

Sur le plan des flux sortants des ETF, le choc est le même.

Les données sur les ETF Bitcoin spot indiquent 3,48 milliards de dollars de sorties nettes en novembre, soit le deuxième pire mois après février 2025 (3,56 milliards de dollars).

De plus, le mois concentre les deuxième et troisième plus gros jours de sorties de l’histoire de ces produits financiers.

Ainsi, la pression vendeuse institutionnelle s’est brutalement accrue sur quelques séances seulement.

Il faut tout de même relativiser ces données.

Les graphiques cumulés des ETF montrent encore près de 58 milliards de dollars d’entrées nettes depuis le lancement, malgré les retraits récents.

Ce sont des chiffres extrêmement importants.

Plusieurs facteurs expliquent cette vague de ventes.

D’une part, la baisse de Bitcoin de 30 à 35 % depuis le sommet a ravivé la peur d’un bear market, dans un contexte macro toujours très instable.

D’autre part, de nombreux investisseurs ont décidé de prendre des bénéfices, après les performances impressionnantes de Bitcoin.

Enfin, les actifs risqués sont les premiers à baisser lorsque la peur envahit les marchés.

Une poursuite des sorties sur les ETF, combinée à de nouveaux plus bas, invaliderait le scénario d’une simple consolidation.

En pratique, la trajectoire des flux ETF et des niveaux techniques autour de 80 000 à 90 000 dollars servira de baromètre pour la suite.

Ethereum et Solana : des dynamiques de flux opposées

Ethereum ne s’en sort pas vraiment mieux que Bitcoin.

Le tableau trimestriel affiche un 4ᵉ trimestre 2025 en baisse d’environ 27,8 %, après un 3ᵉ trimestre très haussier (+66,55 %).

Au niveau des prix, ETH est passé d’une zone au-dessus de 4 200 à 4 800 dollars début octobre à des niveaux proches, voire légèrement sous les 3 000 dollars en novembre.

Ainsi, la correction atteint environ 30 à 40 %.

En parallèle, les flux ETF Ethereum sont clairement sortants.

Le tableau ci-dessus montre une succession de journées fortement négatives mi-novembre, avec des retraits journaliers parfois supérieurs à 170 ou 190 millions de dollars sur un seul ETF.

Cependant, le bilan total reste positif, avec plus de 13 milliards de dollars d’entrées cumulées depuis le lancement.

Dès lors, la structure globale des flux reste intacte, même si la confiance se fragilise à court terme.

En revanche, pour Solana, les choses sont différentes.

Le cours a, lui aussi, corrigé fortement : après des passages proches de 300 dollars plus tôt dans le cycle, Solana s’échange désormais autour de 137 dollars.

Cela représente une baisse qui dépasse 50 % depuis les sommets, et environ 25 à 30 % sur le seul mois.

Là où les choses sont différentes, c’est au niveau des ETF.

Le mois de novembre a connu une séquence de flux entrants quotidiens presque ininterrompus.

Cela a porté les encours à plus de 600 millions de dollars de flux comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus.

Ainsi, les ETF Solana auraient servi de refuge pour une partie des flux institutionnels ?

Néanmoins, on voit que le 26 novembre, les ETF Solana ont connu un premier jour de sorties nettes d’environ 8,2 millions de dollars.

Malgré cela, les flux cumulés restent positifs, ce qui suggère une prise de bénéfices ciblée plutôt qu’un désengagement massif.

Néanmoins, si les sorties se répétaient, Solana pourrait à son tour subir une baisse brutale.

Pour conclure, les trois grands actifs connaissent une baisse de prix significative, mais ils diffèrent concernant les capitaux entrants et sortants de leurs ETF respectifs.

Les cryptomonnaies ont l’air de connaître une période de consolidation depuis quelques jours.

Novembre 2025 restera comme un mois de baisse majeur pour les prix et les ETF crypto.

Les institutionnels sont dorénavant présents sur le marché des cryptomonnaies. Mais cela ne réduit pas la volatilité intrinsèque de ces actifs risqués.

Nous verrons donc dans les semaines à venir si les flux continuent de sortir des ETF.

Il faudra aussi regarder l’action des prix, car elle semble être en train de consolider, après la grosse chute que nous avons connue ces dernières semaines.

Nous pourrons aussi garder à l’œil les nouvelles macroéconomiques. Une potentielle baisse des taux de la Fed pourrait avoir lieu en décembre 2025.

