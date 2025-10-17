EUROD : le stablecoin en euros version banque traditionnelle

Pour Résumer

Oddo BHF, banque franco-allemande de renom, lance EUROD, un stablecoin 100 % couvert et conforme à la régulation européenne MiCA.

EUROD sera émis sur Polygon et listé via Bit2Me, une plateforme réglementée, avec le soutien de partenaires institutionnels comme Flowdesk et Fireblocks.

Le lancement vise à contrer la domination des stablecoins en dollar.

EUROD : Une alternative européenne face au dollar

ODDO BHF a officiellement dévoilé EUROD, son stablecoin adossé à l’euro. En effet, Oddo BHF garantit que chaque EUROD est entièrement couvert.

L’objectif : offrir une alternative euro à l’abondance de stablecoins adossés au dollar, dominants jusqu’à présent. Pour Guy de Leusse, directeur adjoint des opérations :

« Proposer une offre européenne est essentielle pour contrebalancer la suprématie des stablecoins américains tels que USDT et USDC. »

Le stablecoin EUROD sera lancé sur le réseau Polygon, gage de rapidité et faibles coûts. Il sera initialement listé sur l’un des plateformes espagnoles règlementées sous MiCa, Bit2Me.

Cette bourse est soutenue par des institutions comme BBVA et Telefonica. L’approche “via partenaires agréés” de l’institution vise à limiter les risques et à garantir une conformité stricte.

Discover $EUROD, a new step in ODDO BHF’s digital asset journey ⬇️ In a market dominated by USD-backed stablecoins, ODDO BHF is launching $EUROD, a euro-denominated stablecoin designed to bring institutional trust to the crypto ecosystem for on-chain settlements and payments.… pic.twitter.com/XDExwMNr57 — EUROD (@EUR_OD) October 15, 2025

L’usage d’EUROD vise effectivement autant les particuliers que les investisseurs institutionnels grâce à la régulation européenne MiCa. Ce cadre européen assure la légitimité et la sécurité juridique du jeton, limitant sa volatilité. Flowdesk apportera la liquidité nécessaire, tandis que Fireblocks fournira l’infrastructure de tokenisation.

Un marché des stablecoins en pleine évolution

Rappelons qu’Oddo BHF n’est pas une petite banque. On parle ici d’un acteur majeur et ancien de la finance en Europe qui gère 156 milliards d’euros d’actifs. Avec ce lancement, l’institution espère combiner la fiabilité de banque solide avec les atouts de la technologie blockchain.

Avec EUROD, la banque Oddo BHF souhaite pénétrer l’écosystème crypto sans s’y imposer, mais en restant un acteur régulé. La décision intervient dans une période où plusieurs banques européennes explorent des stablecoins en euro.

Le secteur mondial des stablecoins atteint désormais une capitalisation de plus de 300 milliards de dollars, dominé à 59 % par USDT. C’est une dynamique qui propulsé par l’adoption de la loi américaine GENIUS Act sur ces jetons.

Cependant, l’Europe accélère sa montée en puissance avec plusieurs projets soutenus par des institutions financières majeures. Société Générale a lancé en avril 2025 son EUR CoinVertible, pareillement adossé à l’euro, disponible aux investisseurs qualifiés.

En juillet, la joint-venture AllUnity, associant des acteurs comme Deutsche Bank et Galaxy, a lancé EURAU, un autre stablecoin réglementé en euros. En parallèle, neuf banques européennes ont annoncé leur projet commun d’émission d’un stablecoin euro. Ce dernier est prévu pour la deuxième moitié de 2026.

Les implications et l’avenir du marché

Le lancement d’EUROD aura des répercussions importantes. D’abord, cela légitime l’usage des jetons stables auprès d’un nouveau public. Les entreprises et les institutions financières pourraient s’y intéresser davantage.

De plus, la garantie d’une grande banque réduit les freins à l’adoption. Les transactions transfrontalières en euros pourraient ainsi devenir plus fluides.

Ensuite, cette initiative pourrait inspirer d’autres banques. L’exemple d’Oddo BHF établit un précédent solide. Les institutions traditionnelles risquent d’accélérer leur transition numérique. Elles ne peuvent plus ignorer la demande pour les monnaies numériques.

Une saine concurrence pourrait d’ailleurs émerger, de plus que la BCE a déjà mise en garde pour la domination de ceux qui sont adossés en dollar. Quoi qu’il en soit, de nouveaux stablecoins adossés à d’autres devises pourraient voir le jour rapidement.

À lire aussi :