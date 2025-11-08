FIL et ICP s’envolent : nouvelle hype ou rebond technique ?

Pour Résumer

FIL et ICP rebondissent fortement après des mois de baisse.

Le mouvement semble surtout technique : short squeeze, liquidité peu profonde.

La tendance de fond reste fragile, sans preuve d’usage durable, ce rebond peut n’être qu’un dead-cat bounce.

FIL & ICP : les raisons de la hausse

Tout d’abord, Filecoin (FIL) est un réseau de stockage décentralisé. Des fournisseurs d’espace enregistrent des données et prouvent qu’ils les conservent.

En échange, ils gagnent du FIL. Ainsi, le projet ouvre le marché du stockage à des opérateurs variés, du data center au plus petit acteur.

Ensuite, Internet Computer (ICP) propose des applications on-chain qui s’exécutent à vitesse web.

Les “canisters” (smart contracts) servent directement des services aux utilisateurs, sans serveurs Web2 traditionnels. Par conséquent, la thèse est différente de FIL : ici, il s’agit d’héberger des apps complètes.

Nous avons observé une hausse du prix de ICP de plus de 250 % en une douzaine de jours, et une hausse de 212 % dans le même laps de temps pour FIL.

Ces hausses sont impressionnantes, surtout sur un marché aussi morose que celui que nous connaissons depuis plusieurs jours.

Pourquoi les prix montent-ils aujourd’hui ? D’une part, après une longue période de baisses, un short squeeze peut déclencher un rebond rapide. Dès lors, les vendeurs à découvert rachètent pour se couvrir, ce qui alimente la hausse.

D’autre part, une rotation vers des narratifs “infrastructure” ressurgit quand le marché doute des leaders. Le flux se déplace.

En effet, depuis quelques semaines, on constate des flux sortants très importants sur les ETF Bitcoin et Ethereum.

Cela montre un désintéressement du côté des institutionnels, et ne présage rien de bon pour la suite du bull market.

Malgré tout, ces deux projets racontent une histoire lisible et compréhensible pour les investisseurs. Pour FIL, la demande potentielle liée à la donnée et au stockage reste intuitive.

Ainsi, l’argument est simple à comprendre. Pour ICP, l’idée d’apps vraiment on-chain séduit régulièrement les développeurs : la promesse technique attire.

Par ailleurs, le timing compte. Après plusieurs semaines de capitulation sur nombre d’altcoins, un simple retour vers les moyennes de prix peut provoquer un rally de soulagement pour les investisseurs.

En conséquence, les carnets d’ordres, souvent peu profonds, amplifient chaque ordre d’achat. Le mouvement paraît fort, mais il reste mécanique.

Certes, le vert réapparaît sur les graphiques, mais la tendance de fond n’a pas changé. Autrement dit, un jour “vert” ne fait pas un bull run.

Ainsi, il faut traiter ce rebond avec prudence tant que des preuves d’usage et de traction durable ne consolident pas cette hausse.

Rebond technique ou début de bear market ?

D’abord, remettons le contexte. Depuis des mois, FIL et ICP ont enchaîné des chutes sévères. Par conséquent, le sursaut actuel ressemble davantage à un rebond technique qu’à un renversement structurel.

En clair, c’est un « dead cat bounce », surtout si l’on regarde l’ampleur des pertes accumulées, comme on peut le constater sur les graphiques ci-dessous.

Ensuite, la dynamique globale n’aide pas. Bitcoin et Ethereum sont en baisse depuis plusieurs semaines.

Le momentum est plutôt négatif pour les cryptomonnaies. Les investisseurs n’ont plus d’appétit pour ces actifs risqués, notamment depuis la chute violente qu’a connu le marché le 10 octobre dernier.

Par ailleurs, la liquidité se déplace vite. Ainsi, les traders enchainent les prises de bénéfices rapides. En conséquence, les hausses sur les altcoins s’essoufflent souvent en quelques séances.

Nous avons vu que les jetons rattachés au narratif de la confidentialité avaient beaucoup augmenté ces derniers temps. Malgré tout, ZEC et DASH viennent de perdre plus de 20 % lors des 24 dernières heures.

Toutefois, pour parler officiellement de bear market, il faudra plusieurs ingrédients.

Concrètement, pour valider un bear market, il faut observer des bas de plus en plus bas, pendant plusieurs semaines.

Jusqu’à preuve du contraire, un seul rebond ne suffit pas, surtout quand le graphique est aussi baissier depuis des mois.

Cela dit, de nombreux signaux pointent vers plus de prudence. D’une part, la dégradation préalable a été marquée, d’autre part, l’appétit pour le risque diminue dès que les flux sortent des produits majeurs, comme BTC ou ETH.

Ainsi, un rally isolé sur les jetons FIL et ICP, sans hausse du reste du marché, ressemble à un piège.

Le marché aime piéger les investisseurs, surtout dans les cryptomonnaies.

En revanche, si les prochains jours confirment une tendance haussière, nous pourrons lire les charts différement.

Dans ce cas, le rebond cessera d’être fragile pour devenir potentiellement constructif. Néanmoins, tant que ces validations manquent, la discipline impose la méfiance. Il faudra être patient.

En définitive, oui, les prix montent aujourd’hui, cependant, le recul nécessaire raconte autre chose : FIL et ICP sortent d’un tunnel baissier d’une ampleur impressionnante.

En somme, le marché peut très bien respirer deux ou trois jours, puis repartir à la baisse si les conditions globales ne s’améliorent pas.

Par conséquent, il vaut mieux surveiller l’utilité réelle (stockage rémunéré pour FIL, adoption d’apps pour ICP), plutôt que de s’enthousiasmer pour un pic journalier, qui ressemble plus à un dead-cat bounce qu’à une vraie reprise de ce narratif.

