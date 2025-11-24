Crypto : pourquoi cet analyste affirme que Bitcoin est revenu en bear market

Pour Résumer

Konieczny estime que Bitcoin suit un cycle classique : sommet précoce, puis déclin naturel ignoré par ceux qui rêvaient d’un supercycle.

Les altcoins, en chute de 60 à 80%, révèlent selon lui un marché fragile masqué par la dominance BTC.

Avec une macro dégradée et des ETFs incapables de relancer seuls la dynamique, il conclut que le marché est revenu en bear.

Un retour aux cycles classiques selon Konieczny

Dans sa dernière analyse, Phil Konieczny explique que le marché se comporte de façon presque « scolaire » par rapport aux cycles de quatre ans. À ses yeux, un Bitcoin autour de 85 000 dollars ne fait que confirmer un scénario déjà observé plusieurs fois.

Les sommets arrivent de plus en plus tôt : décembre 2017, novembre 2021, puis octobre pour le cycle actuel. Cette avance du top serait un signe de maturité, mais aussi un rappel brutal de la cyclicité du marché.

Il souligne que, dès que le sommet d’octobre a été imprimé, Bitcoin est entré dans une phase de déclin naturelle.

Pour lui, le problème n’est pas le graphique, mais la psychologie collective : beaucoup d’investisseurs voulaient absolument croire à un supercycle sans correction profonde, ce qui les a poussés à ignorer des signaux pourtant visibles, comme l’essoufflement de la dynamique et la faiblesse progressive de la demande.

Altcoins en hémorragie et dominance Bitcoin trompeuse

Konieczny insiste aussi sur un point que peu d’optimistes acceptent de regarder en face : la santé réelle du marché se voit surtout dans les altcoins.

Selon lui, de nombreux tokens secondaires encaissent des baisses de 60 à 80% sur un an, signe d’une fuite du risque bien plus violente que ce que le prix du Bitcoin laisse paraître.

Pour Konieczny, cette combinaison révèle un marché structurellement fragile, où la liquidité se contracte partout à la fois. Résultat : le narratif du supercycle ne tient plus, et l’ensemble ressemble beaucoup plus à un bear market classique qu’à une simple respiration.

Macro, récession et impact limité des ETFs

Au-delà des graphiques, Phil consacre une partie importante de son analyse au contexte macroéconomique, qu’il juge particulièrement inquiétant. Il met en avant la courbe des taux inversée aux États-Unis, historiquement annonciatrice de récession, l’explosion de la dette des ménages américains et la hausse des faillites d’entreprises.

À cela s’ajoutent les tensions commerciales persistantes entre Washington et Pékin, qui pèsent sur l’appétit pour le risque global. Il rappelle que les ETFs Bitcoin au comptant ont parfaitement joué leur rôle de déclencheur en début de cycle, en attirant des flux neufs depuis la finance traditionnelle.

Mais selon lui, ces produits ne peuvent pas compenser à eux seuls un environnement macro dégradé. La corrélation avec le S&P 500 serait devenue asymétrique : quand les actions baissent, Bitcoin suit, mais lorsque Wall Street rebondit, la crypto ne reçoit plus le même soutien.

Tant que ce déséquilibre persiste, compter uniquement sur les ETFs pour relancer un bull run relèverait du déni. Selon la Réserve fédérale de New York, la courbe des taux inversée est un indicateur fiable de récession à 12 mois, renforçant les préoccupations macroéconomiques de Konieczny.

Ce que cela implique pour les investisseurs

En conclusion, Konieczny tranche net : la théorie du supercycle est morte, et le marché actuel ressemble beaucoup aux précédents cycles une fois le sommet passé.

Bitcoin est sous sa moyenne mobile hebdomadaire clé, les altcoins sont exsangues, le macro reste tendu et les ETFs ne suffisent plus à masquer la réalité.

Cela ne signifie pas que toute opportunité a disparu, ni que le marché ne proposera pas de forts rebonds techniques. Il évoque même la possibilité d’un dead-cat bounce capable de piéger les retardataires.

Mais pour lui, l’investisseur lucide doit accepter le diagnostic : on est de retour dans une phase de bear market, avec des risques asymétriques sur les altcoins et un Bitcoin redevenu dépendant des vents macro. Le reste est surtout une question de gestion de risque et de patience.

