BlackRock lance le BSTBL, un fonds monétaire conforme au GENIUS Act, destiné aux émetteurs de stablecoins adossés au dollar.

Le fonds investit uniquement dans des bons du Trésor américain à court terme afin d’assurer sécurité et liquidité.

Cette initiative renforce la stratégie de BlackRock dans la tokenisation et la finance numérique.

Un fonds pensé pour les émetteurs de stablecoins

BlackRock, le mastodonte de l’asset management, s’affirme une fois de plus comme l’un des très grands acteurs de la finance numérique avec le lancement du BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund (BSTBL).

Le fonds monétaire en adéquation avec les exigences du GENIUS Act, la nouvelle loi américaine sur les réserves des émetteurs de stablecoins dollarisés.

La création du BSTBL s’est effectuée dans le prolongement de l’ancien BlackRock Liquid Federal Trust Fund transformé conformément à la nouvelle règlementation.

Ce tout nouveau fond a pour but d’investir exclusivement au sein de repos émis sur des bons du Trésor américain à très court terme et au jour le jour, offrant ainsi une liquidité maximale et un risque de crédit quasi nul.

D’après les précisions apportées par BlackRock, le fonds a été conçu pour constituer le véhicule de réserve sûr et stable.

Recherché par les émetteurs de stablecoins en dollar, des entreprises souhaitant faire placer leurs actifs de réserve dans de bonnes conditions réglementaires en tirant parti par ailleurs de la très bonne performance de l’encours de la dette des États-Unis.

Cette initiative s’inscrit dans un partenariat antérieur entre BlackRock et Circle, la société à l’origine de l’USDC, deuxième stablecoin le plus en circulation dans le monde.

Une stratégie tournée vers l’expansion du marché des stablecoins

Ainsi, selon les experts de Citi, le marché des stablecoins pourrait atteindre un montant de 4 000 milliards de dollars d’ici à 2030, BlackRock, qui souhaite participer à cette dynamique, est également acteur de ce mouvement.

Le fonds BSTBL a pour objectif d’offrir des services conformes aux attentes des grands acteurs institutionnels, notamment par l’extension des horaires de négociation jusqu’à 17 h 00 (heure de New York) et une évaluation en fin de journée, augmentant ainsi la flexibilité pour les utilisateurs.

Après application de réductions, le fonds présente des coûts globaux de 0,27 %, en vertu d’un arrangement de suspension partielle des frais jusqu’au 30 juin 2026.

De plus, cette déclaration se produit alors que BlackRock intensifie sa participation dans la tokenisation des actifs financiers. En mars 2024, la compagnie avait déjà introduit le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), un fonds de liquidité institutionnelle tokenisé basé sur la technologie blockchain.

Il est actuellement prévu d’utiliser ce dernier en tant que garantie dans différents protocoles DeFi, ce qui serait inédit pour un participant traditionnel du domaine financier.

Le projet BSTBL s’inscrit dans la continuité de la volonté de BlackRock de rallier finance traditionnel et actif numériques, et témoigne de l’ambition du gestionnaire d’affirmer sa place dans l’infrastructure du stablecoin, tout en favorisant l’adoption des produits en jetons dans le système financier par les acteurs institutionnels.

