CBDC Corée du Sud : presque 80 Mds $ de subventions bientôt tokenisés

Pour Résumer

La Banque de Corée lancera près de 80 Mds $ de subventions via sa CBDC dans le cadre du second Han River Project.

Les fonds seront distribués sous forme de tokens numériques, améliorant la traçabilité, la transparence et l'efficacité des paiements aux entrepreneurs.

Le projet implique des banques privées favorables et ouvre la voie à une adoption progressive mais accélérée de la monnaie numérique en Corée.

La CBDC au cœur du Han River Project

La Banque de Corée prévoit d’allouer près de 110 000 milliards de wons, soit environ 79,3 Mds $, en subventions via la CBDC. Cette initiative fait partie du second Han River Project, un pilote privé ciblant les subventions aux entreprises.

Les fonds seront distribués sous forme de tokens numériques. Par conséquent, ils feront office de remplacement pour les virements bancaires et bons traditionnels. Comme l’objectif principal est de réduire la fraude ainsi que d’améliorer l’efficacité de la politique fiscale, ce sera une avancée positive. D’ailleurs, les entrepreneurs recevront directement les tokens. Alors, cela permettra une meilleure traçabilité et gestion des fonds par les sous-traitants.

L’implication des banques et du secteur privé

Le projet se distingue du premier pilote, largement centré sur les banques commerciales et leurs clients. Seules les banques favorables à la CBDC seront invitées à participer à cette nouvelle phase. Le gouverneur Rhee Chang-yong estime que l’envergure du projet en fait une opportunité attrayante pour les institutions financières.

La Banque de Corée souhaite une collaboration avec des acteurs capables d’investir dans l’infrastructure CBDC. De ce fait, ce partenariat public-privé marquera un tournant important. Cette alliance se dirigera vers une adoption progressive mais accélérée de la monnaie numérique.

Les avantages attendus pour la transparence financière

La CBDC permettra de tracer chaque token, évitant les détournements de subventions et améliorant la conformité réglementaire. Le ministère de la Stratégie et des Finances souligne que la gestion des fonds sera plus efficace et transparente.

Les législateurs finalisent actuellement des lois sur les crypto-monnaies et stablecoins, qui renforceront la sécurité juridique du projet. Une adoption progressive par les banques supervisées par la BOK est prévue avant un déploiement plus large.

On August 22, Deputy Prime Minister Koo Yun Cheol attended the joint ministerial briefing on the new government’s economic growth strategy and delivered a statement at the Government Complex Seoul. pic.twitter.com/RfSVzp8o0n — MOEF – Korea (@moefkorea_eng) August 22, 2025

Synthèse des points clés du projet

Montant prévu : près de 80 Mds $ (79,3 Mds $) en subventions digitales ; Type de distribution : tokens CBDC remplaçant virements et bons ; Objectifs : transparence, traçabilité et réduction de la fraude ; Partenaires : banques privées favorables et acteurs publics engagés ; Perspective : adoption progressive combinant CBDC et stablecoins réglementés.

Un modèle pionnier à surveiller

La Corée du Sud pourrait devenir un exemple mondial de subventions distribuées via CBDC. Le projet Han River ouvre la voie à des paiements publics plus rapides, transparents et sécurisés.

Les observateurs internationaux suivront ce développement pour évaluer l’impact sur les politiques monétaires et la finance digitale.

