Taux trop hauts : la Fed met la crypto en danger

Pour Résumer

Taux Fed hauts menacent crypto.

Bitcoin stagne à 113 000 €.

Altcoins risquent une correction.

Taux Fed : 4,25-4,50 % freinent la crypto

La Fed serre la vis. Les taux, figés à 4,25-4,50 % depuis juillet, découragent l’emprunt et boostent les rendements obligataires à 4,5 %.

Par ailleurs, les investisseurs fuient les actifs risqués comme la crypto pour des options sécurisées. Effectivement, la liquidité globale chute, avec une corrélation accrue entre crypto et actions.

Par ailleurs, l’inflation à 2,7 % force la Fed à limiter les baisses, projetant seulement deux coupes en 2025. Effectivement, Bitcoin consolide à 113 000 €, après un ATH à 122 838 €.

De plus, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), mais les volumes baissent à 80 milliards d’euros quotidiens. Effectivement, le halving 2024 réduit l’offre à 450 BTC par jour, mais les taux hauts amplifient la pression vendeuse.

D’ ailleurs, les ETF spot drainent 1,5 milliard d’euros, pourtant la volatilité grimpe.

Effectivement, les stablecoins comme USDT, à 154 milliards d’euros, voient leurs flux ralentir. Par ailleurs, le GENIUS Act de juin encadre les stablecoins, mais les taux freinent l’adoption.

Effectivement, les whales accumulent, avec 1,1 million d’adresses BTC actives, mais le risque de correction plane. Par ailleurs, un Nasdaq à 17 600 points (-1,4 %) corrobore cette tendance baissière.

Les taux hauts positionnent la crypto comme bouc émissaire économique.

Impact sur Bitcoin et altcoins en 2025

Ce resserrement frappe fort. Bitcoin, à 113 000 €, pourrait chuter à 95 000 € si les taux persistent, perdant 15 % en liquidité.

Par ailleurs, Ethereum, à 4 214 € (+24,9 % en août), risque une correction à 3 500 € avec la DeFi à 85 milliards d’euros de TVL freinée.

Effectivement, Solana, à 184 € (+10 %), voit ses 1,3 million d’adresses actives stagner, avec 475 millions d’euros via Pump.fun au Q1 impactés.

Par ailleurs, Chainlink, à 18 € (+12 %), subit avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap. Effectivement, XRP, à 3,65 € (+16 %), vise 7 €, mais les paiements cross-border ralentissent. Avalanche, à 36 € (+10 %), freine sa tokenisation à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030.

D’ailleurs, Cardano, à 0,85 € (+8 %), perd avec 2 millions de transactions Hydra. Effectivement, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet aggrave les craintes.

Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO en berne. Par ailleurs, les ETF altcoins, attendus au Q3, injectent moins de 2 milliards d’euros. Ce dynamisme s’essouffle, propageant la panique.

Perspectives : un bull run en péril ?

Ce resserrement change tout. Une domination Bitcoin sous 50 % pourrait libérer 300 milliards d’euros vers les altcoins, mais les taux hauts bloquent cela.

Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026, si les baisses arrivent. Effectivement, des hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, résistent.

Par ailleurs, MiCA impose la prudence. Les whales accumulent, avec 1,1 million d’adresses BTC actives.

Ce signal Fed brûle, mais exige vigilance face aux corrections potentielles.

À lire aussi :