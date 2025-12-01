Visa + Aquanow : le paiement stablecoin 24/7 débarque sur 3 continents

Pour Résumer

Visa déploie un système de règlement en stablecoins USDC fonctionnant 24/7 en en Europe, Afrique et Moyen-Orient.

Visa s'appuie sur l'infrastructure institutionnelle robuste d'Aquanov.

Visa prépare l’ajout de nouveaux stablecoins pour étendre encore les capacités de paiements internationaux.

Booster les paiements crypto mondiaux

Visa veut moderniser ses rails de paiement, et ce partenariat tombe à point. Avec Aquanow, l’entreprise peut enfin proposer un règlement stablecoin qui fonctionnera 365 jours par an, sans interruption. Les banques et fintechs peuvent régler leurs opérations même les week-ends, ce qui change tout pour les flux transfrontaliers.

De plus, l’intégration repose sur un stablecoin bien connu de Ripple : l’USDC. Ce choix rassure les institutions, car le jeton reste largement adopté et reconnu pour sa stabilité. Et d’ailleurs, les dernières données montrent que l’USDC dépasse USDT sur la blockchain, ce qui confirme que Visa mise sur le bon actif.

Aquanow x Visa – Stablecoins Enter The Financial Mainstream.@Visa has selected @Aquanow to expand stablecoin settlement across CEMEA, enabling issuers and acquirers to settle with approved stablecoins like USDC. Faster cycles. Lower friction. 365-day settlement. Pilot →… pic.twitter.com/twyDRi4cSg — Aquanow (@aquanow) November 26, 2025

En parallèle, « Notre partenariat est une étape clé », explique Godfrey Sullivan de Visa. En effet, Aquanow apporte une vraie expertise. La plateforme gère déjà des milliards de dollars de volumes mensuels et sert plus de 170 employés dans le monde. Son infrastructure “institution-grade” permet à Visa de proposer un service robuste. Les deux entreprises avancent donc avec un levier solide.

Une expansion massive : Europe, Afrique, Moyen-Orient

Cette initiative cible la vaste région CEMEA, un ensemble gigantesque qui couvre l’Europe centrale, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ce marché manque souvent de solutions rapides et fiables pour régler les paiements internationaux. Visa arrive donc avec une solution très attendue.

D’ailleurs, cette avancée rejoint la montée en puissance de l’USDC en Europe, illustrée par l’alliance ClearBank Circle qui accélère l’adoption bancaire.

Déjà, Visa n’en est pas à son coup d’essai. La société a piloté l’USDC dès 2023. Résultat ? Un volume de règlement qui atteint aujourd’hui 2,5 milliards de dollars annualisés. Un chiffre révélé par le PDG Ryan McInerney lui-même. La dynamique est donc déjà bien enclenchée.

💥 Stablecoin was mentioned 29 times on @Visa's Q4 earnings call. Here are the top 3 stablecoin comments from Ryan McInerney, Visa CEO: 1️⃣ Over 130 stablecoin-linked card issuing programs in more than 40 countries as of the fourth quarter of fiscal 2025 2️⃣ Visa stablecoin card… pic.twitter.com/xyKMaYVNSG — theRWAguy (@theRWAguy) October 29, 2025

Ce mouvement ne vise pas seulement les banques. Visa prépare aussi le terrain pour une adoption plus large. Les entreprises de paiement, les néobanques et même les commerçants pourront, à terme, bénéficier de ces nouveaux rails. La promesse est simple : envoyer de l’argent aussi facilement qu’un message.

Une expansion stratégique et régulée

Ensuite, regardons la feuille de route de Visa. Ryan McInerney a des projets concrets. En effet, il prévoit d’ajouter 4 stablecoins supplémentaires prochainement. Chacun fonctionnera sur une blockchain distincte.

L’objectif est carrément clair : élargir encore les possibilités. Cette nouvelle survient après le récent rappel de menace du système financier par la BCE sur les stablecoins adossés aux dollars.

Aquanow, de son côté, n’est pas un nouveau venu dans la région. La société s’est déjà implantée avec intelligence. Par exemple, elle s’est associée à Zodia Custody en 2024. Cela a soutenu son expansion aux Émirats arabes unis.

Surtout, Aquanow possède un atout majeur : une licence VASP. Elle a été délivrée par l’autorité de régulation de Dubaï (VARA) en février 2023. Cette conformité légale renforce la crédibilité de tout le projet. L’innovation avance donc sur des bases solides et sécurisées.

Finalement, ce partenariat marque un tournant. Il ne s’agit plus d’un simple test. C’est un déploiement à grande échelle sur trois continents. Le paysage des paiements institutionnels vient de basculer, pour de bon.

