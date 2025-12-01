LIVE – Bitcoin chute à 86 000 $, et entraîne XRP, Ethereum et l’ensemble du marché – Toute l’actualité du 01 décembre 2025

Pour Résumer

Le Bitcoin retombe vers 86 000 $ en seulement quelques heures.

Ethereum et XRP glissent également, incapables de résister à la pression vendeuse.

Le marché perd plus de 140 milliards de dollars en quelques heures et entre en zone de stress.

Bitcoin s’effondre sous 86 000 $ dans un marché tétanisé

Le début du mois de décembre a pris une tournure brutale pour le marché crypto. Le Bitcoin a plongé en quelques heures pour revenir sous les 86 000 $ avec des passages relevés autour de 86 500 $, puis des pointes encore plus basses observées sur certains échanges.

La chute dépasse les 5 à 6 % sur vingt-quatre heures, un mouvement suffisamment brutal pour réactiver la peur déjà présente sur le marché.

Ce repli intervient alors que le climat macroéconomique reste chargé, les investisseurs réduisant leur prise de risque sur l’ensemble des actifs sensibles, marchés actions compris.

Ethereum et XRP suivent le même basculement

La secousse n’a pas épargné Ethereum, qui s’est immédiatement aligné sur la tendance baissière. Les cours oscillent désormais dans les environ de 2 800 $, confirmant un mouvement de repli parallèle à celui du Bitcoin.

Il ne s’agit pas d’un simple ajustement, mais d’une vraie rupture de rythme, rendue visible par un recul net du volume acheteur.

Même dynamique pour XRP, tombé autour de 2,05 $. La baisse atteint près de 7 % pour en 24 heures, amplifiée par la faiblesse déjà présente dans sa structure technique. Le jeton casse plusieurs niveaux de support, réactivant le risque d’un mouvement prolongé vers des zones plus basses si la pression actuelle ne se dissipe pas.

Le marché global encaisse le choc

La capitalisation totale repasse sous les 3 000 milliards de dollars, estimée autour de 2,94 milliards selon les données disponibles ce matin. En quelques heures, plus de 140 milliards se sont évaporés.

Le sentiment reste très négatif et la dynamique montre un marché qui cherche un point d’arrêt plutôt qu’un véritable rebond. La question est désormais de savoir si la zone actuelle pourra servir de plancher technique ou si d’autres liquidations viendront encore pousser les prix plus bas.

La volatilité des prochaines heures sera déterminante et donnera le ton de la première semaine de décembre.

