Virage crypto : Wise recrute pour lancer son propre stablecoin ?

Pour Résumer

Wise recrute un responsable produit pour les actifs numériques pour piloter sa stratégie crypto et potentiellement créer son propre stablecoin.

Ce virage s’inscrit dans un contexte réglementaire plus favorable et un marché des stablecoins en forte expansion.

En intégrant les stablecoins, Wise pourrait réduire les coûts des transferts internationaux et renforcer son rôle de pionnier fintech.

Une offre qui en dit long

Depuis Londres, Wise a publié une annonce pour recruter un responsable produit pour les actifs numériques, un poste à haute responsabilité chargé de diriger sa stratégie crypto. Ce profil devra concevoir et piloter des produits liés aux stablecoins, ces monnaies numériques stables adossées à des devises réelles.

Selon l’annonce, Wise recherche un expert avec au moins cinq ans d’expérience dans le secteur des actifs numériques ou de la blockchain. Le candidat devra avoir déjà travaillé sur des solutions de paiement ou de portefeuille numérique. Autrement dit, Wise veut quelqu’un qui comprend autant la finance traditionnelle que la logique du Web3.

Fait notable, le salaire annoncé peut grimper jusqu’à 145 000 livres par an, soit près de 167 000 d’euros. Ce montant montre que la fintech ne prend pas cette évolution à la légère.

Elle semble vouloir attirer un profil hautement qualifié, capable de transformer une idée en produit concret. Ce recrutement stratégique laisse peu de doutes : Wise veut passer du discours à l’action dans le domaine des stablecoins.

Pourquoi ce virage maintenant ?

Ce changement de cap n’arrive pas par hasard. D’abord, le climat réglementaire s’assouplit. Dans plusieurs pays, les gouvernements adoptent enfin des lois plus claires sur les stablecoins. Aux États-Unis, par exemple, le GENIUS Act établit un cadre pour les émetteurs.

Quant au Royaume-Uni, de nouvelles règles sur les stablecoins sont prévues d’ici à 2026. Ces signaux offrent une base juridique plus stable pour les entreprises comme Wise, longtemps prudentes face à l’incertitude réglementaire.

Parallèlement, le marché des stablecoins a connu une croissance explosive, dépassant les 300 milliards de dollars de capitalisation en octobre 2025. De plus, les prévisions des experts sont très optimistes, anticipant des montants de plusieurs trillions d’ici à 2030.

Ce mouvement stratégique positionnerait Wise en concurrent direct d’autres néobanques. Revolut propose déjà des services crypto, tandis que Mastercard est actuellement en course au rachat avec Coinbase pour un spécialiste du secteur BVNK. Des géants comme Visa, Wells Fargo et la Société Générale se lancent également déjà.

L’avantage Stablecoin pour les transferts internationaux

Et puis, Wise se trouve déjà au cœur des transferts internationaux. Depuis sa création, la société a bâti sa réputation sur des services transparents et abordables.

Intégrer les stablecoins à son modèle lui permettrait d’aller encore plus loin, en supprimant certains intermédiaires bancaires. En d’autres mots, ce virage crypto pourrait renforcer son ADN : simplifier la finance pour tous, partout.

Wise sert principalement une clientèle d’utilisateurs particuliers (retail). Or, ce groupe se tourne déjà massivement vers les stablecoins pour des besoins similaires.

L’adoption est particulièrement forte dans des régions comme l’Afrique et l’Amérique latine. La demande y est essentiellement motivée par la lutte contre la volatilité monétaire et une nette baisse des frais d’envoi.

Pour l’instant, Wise n’a fait aucune annonce officielle sur le lancement d’un stablecoin maison. Mais cette offre d’emploi agit comme un indice fort. Elle montre une ambition claire : rester à la pointe de la finance mondiale, tout en répondant aux besoins d’une génération qui ne veut plus dépendre des banques traditionnelles.

À lire aussi :