Malgré le crash, Hayes et Lee voient Ethereum à 10 000$

Pour Résumer

Hayes et Lee visent un ETH à 10 000 $ après un marché assaini.

Les flux des ETFs et l’usage on-chain soutiennent la hausse.

Le scénario tient si la liquidité et la stabilité macro suivent.

Cap maintenu sur 10 000 $ : le pari Hayes et Lee

Hayes assume la ligne droite : la thèse tient au régime de liquidité global et à la fonction d’Ethereum comme actif programmable à revenus on-chain.

Tom Lee, lui, ajoute une lecture de cycle : quatre ans de consolidation, un débordement de range, puis la phase où l’on teste des paliers supérieurs sans forcément signer un top.

La cible s’inscrit dans ce schéma. Elle n’exige pas une frénésie, seulement des flux réguliers et une profondeur redevenue suffisante pour encaisser les à-coups.

La purge a fait une partie du travail. L’open interest s’est dégonflé. Les appels de marge ont cessé d’eux-mêmes dès que la contrepartie est revenue. Ce n’est pas 2020, ce n’est pas FTX.

C’est un reset où les positions trop chargées ont disparu, laissant place à des acheteurs plus disciplinés et à des books moins nerveux. C’est précisément dans ces fenêtres que les tendances de fond peuvent repartir.

Après la purge : un marché assaini plutôt qu’un mur

Vendredi a frappé fort. En une journée, le marché a vu des milliards de positions partir en fumée et des volumes record sur les DEX comme sur les protocoles de lending.

Pourtant, les métriques ont envoyé un signal plus constructif qu’il n’y paraît. La chute de l’open interest sur les perps n’a pas été une hémorragie interminable.

Elle ressemble à un désendettement massif, rapide, qui retire l’étincelle des cascades futures. Quand l’effet de levier cesse d’être l’alpha dominant, la hiérarchie des actifs se recompose sur des bases plus saines : usage, revenus on-chain et qualité des carnets.

Crypto Crash. 10 Oct 2025, Sean Vengan

A sea of RED. Crypto markets are crashing following Friday's sell-off, and the S&P accelerated sell-off at Friday's close.#CryptoCrash #BTCUSD #ETH pic.twitter.com/mfpmf8kMrd — Crypto Trading Mastery | Sean Vengan (@LearnHowToTrad3) October 10, 2025

C’est là que l’optimisme de Hayes et Lee se trouve. Pour viser 10 000, ETH n’a pas besoin d’un rallye vertical.

Il a besoin d’un filet d’achats récurrents et d’un narrative crédible pour les allocataires traditionnels. Les ETF spot ont ouvert une porte.

La self-custody entretient l’autre. Entre les deux, les flux peuvent s’additionner sans exiger de la foule qu’elle court après la mèche.

Ce qui peut porter ETH : flux entrants et usages

Le catalyseur le plus lisible reste l’utilité. Plus de transactions utiles, plus de frais réglés, plus de blockspace demandé.

De la DeFi qui ne se contente pas de recycler du levier. Des paiements, de la tokenisation, des jeux qui tiennent la charge.

À mesure que ces briques tournent, les revenus on-chain soutiennent la prime de valeur. Côté flux, l’angle institutionnel compte.

Les ETFs ancrent une demande méthodique, moins sensible aux mèches. Les trésoreries crypto-natives et les fonds multi-stratégies complètent la courbe, surtout si les spreads se resserrent et que l’écart perps-spot reste mesuré.

LIVE NOW – Tom Lee & Arthur Hayes: How Crypto Flips Wall Street This might be the most bullish Bankless episode ever.@fundstrat & @CryptoHayes go on record: – BTC: $200–250k

– ETH: $10–12k They unpack @BitMNR’s ETH accumulation, tokenization, stablecoins, perps vs. leveraged… pic.twitter.com/HiY9Tl91Bo — Bankless (@BanklessHQ) October 13, 2025

Techniquement, la route jusqu’à 10 000 passe par des étages : une reprise durable au-dessus des anciens sommets, la reconstruction d’open interest sans emballement. Et un funding proche du neutre, signe d’un marché qui avance sans béquilles.

Les chiffres qui freinent encore

Rien n’oblige le marché à obéir au calendrier. L’historique de saisonnalité reste modeste pour un tel objectif : en moyenne, le quatrième trimestre d’ETH tourne autour d’une vingtaine de % depuis 2016.

Autrement dit, la saisonnalité seule mène plus près de 5 000 que de 10 000. Il faut donc des moteurs supplémentaires.

D’abord, la stabilité macro : des chocs commerciaux ou de nouvelles hausses de primes de risque peuvent figer la contrepartie en quelques minutes. Ensuite, la concurrence d’autres layers performants, qui capte une partie de la demande de blockspace quand les frais montent.

Enfin, la microstructure : pas de bullrun soutenable si les carnets se vident au premier titre anxiogène. Cela n’invalide pas la cible.

Cela fixe les conditions. Pour que 10 000 devienne plausible, il faut un marché qui avance par paliers, des flux qui ne dépendent pas d’une seule porte d’entrée et des usages qui consomment réellement du réseau.

Sur ce terrain, Ethereum possède des atouts que la purge récente n’a pas érodés. Si les prochains relevés confirment la normalisation des funding, la reconstruction d’open interest et la montée d’activité on-chain, la trajectoire haussière gagnera en crédibilité à mesure qu’elle grimpe.

À lire aussi :