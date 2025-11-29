L’ETF XRP de 21shares arrive le 1er décembre

Pour Résumer

21shares prépare un ETF spot XRP aux États-Unis, en s’appuyant sur des années d’expérience sur les ETP crypto en Europe.

XRP reste une des plus grosses capitalisations, mais consolide autour de 2,2 $, dans un marché global en correction.

Les nouveaux ETF XRP drainent déjà des centaines de millions, mais un retournement de flux pourrait accentuer la volatilité du token.

21shares, XRP et la nouvelle génération d’ETF

21shares est un émetteur crypto majeur sur le marché européen.

La société, fondée en 2018 à Zurich en Suisse, gère aujourd’hui plus de huit milliards d’actifs à travers un large éventail d’ETP crypto.

Désormais, elle étend son expertise vers les ETF américains.

21shares a déjà effectué des lancements réussis d’ETF sur Bitcoin et Ethereum avec des partenaires comme ARK.

XRP, quant à lui, est le jeton natif du XRP Ledger, une blockchain publique conçue pour les paiements transfrontaliers rapides et peu coûteux.

Le token sert de monnaie de pont entre devises et règle les frais de transaction sur le réseau.

Aujourd’hui, au sein des cryptomonnaies, XRP est la quatrième capitalisation la plus importante.

En effet, elle a une market cap totale d’environ 133 milliards de dollars.

Le protocole sur lequel repose XRP valide les transactions en trois à cinq secondes. Ainsi, cela renforce son rôle d’infrastructure pour les paiements.

Depuis 2019, 21shares exploite déjà un ETP XRP coté en Europe, ce dernier est physiquement adossé au token XRP.

Pour rappel, les ETP (Exchange Traded Product) sont la catégorie générale.

Les ETF (Exchange Traded Fund), quant à eux, sont une sous-catégorie, plus encadrée et avec une protection juridique plus prononcée.

L’ETP XRP déjà existant chez 21shares se négocie sur plusieurs places. En outre, il offre une exposition directe au prix de XRP via une structure obligataire sécurisée.

Ainsi, la différence est qu’un ETF spot permet d’acheter du XRP via un compte-titres classique, sans portefeuille ni clés privées.

Le fonds détient du XRP en réserve et réplique le prix au comptant, dans un cadre régulé et familier pour les gérants.

Depuis la mi-novembre, plusieurs ETF XRP au comptant ont déjà démarré aux États-Unis avec des émetteurs comme Franklin Templeton, Bitwise ou Canary.

Canary filed 8A for XRP ETF last night, which points to launch tomorrow or Thursday (today is holiday). Thursday was the day we thought they'd be on track for but when they did the 8A for HBAR they launched the next day. Not done deal but all boxes being checked. Stay tuned.. pic.twitter.com/gVt9c3psmu — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 11, 2025

Quel impact pour le prix de XRP et pour les investisseurs ?

Concrètement, l’ETF spot XRP de 21shares doit commencer à coter début décembre sous le ticker TOXR.

Les dernières informations situent le lancement au 1er décembre, après un calendrier initial évoquant une mise en marche autour du 29 novembre.

Ce léger décalage ne change pas l’essentiel. Un nouvel ETF s’ajoute à l’offre existante et renforce l’accès réglementé à XRP pour les investisseurs américains.

Pour rappel, la concurrence entre émetteurs se jouera ensuite sur les frais, la liquidité quotidienne et la capacité à attirer des investisseurs de long terme.

Cependant, ce lancement intervient dans un contexte déjà agité pour le prix de XRP.

Aujourd’hui, le token s’échange autour de 2,2 $, soit une baisse d’environ 40 % depuis juillet 2025, date à laquelle le jeton valait encore 3,6 $.

Néanmoins, le niveau reste largement supérieur à l’automne 2024, lorsque XRP évoluait encore autour de 0,60 $.

Ainsi, l’actif combine aujourd’hui une tendance haussière de fond et une phase de consolidation à court terme.

Il faut rappeler que le marché crypto connaît une baisse marquée ces dernières semaines.

En effet, Bitcoin a chuté de presque 30 % depuis son top le 6 octobre dernier, autour des 126 000 $.

Le tout se déroule dans un marché total autour de 3 000 milliards de dollars. Les flux restent très sensibles au climat macro.

Néanmoins, les premiers ETF XRP enregistrent déjà des flux notables.

Les données récentes rapportent approximativement 666 millions de dollars d’entrées nettes et un encours au-delà de 800 millions.

Il faut tout de même rappeler que ces flux peuvent aussi s’inverser rapidement. Notamment si le sentiment de marché se dégrade ou si les positions à effet de levier se font liquider.

Cela avait été le cas le 10 octobre dernier, le marché avait connu un krach extrêmement violent.

Nous avons pu voir que même les ETF Bitcoin subissent des sorties de capitaux massives.

Pour revenir sur les ETF XRP, leur essor renforce la légitimité institutionnelle du réseau.

En effet, les fondamentaux du XRP Ledger sont les paiements rapides et les frais bas. Cela parle à beaucoup d’investisseurs institutionnels.

En conclusion, l’arrivée de l’ETF 21shares sur XRP constitue une étape importante dans l’institutionnalisation du token.

En effet, elle élargit l’accès pour les investisseurs traditionnels, tout en accentuant l’influence des flux ETF sur le prix.

Toutefois, les investisseurs doivent continuer à regarder au-delà du seul ETF. Il faudra surveiller l’activité on-chain, les progrès de l’écosystème et la santé du marché crypto global.

En effet, depuis quelque temps, il semble que le marché des cryptomonnaies soit en train de rentrer en bear market.

En outre, le sentiment global est mauvais et le Fear and Greed Index atteint des niveaux de plus en plus bas.

De plus, il faut également garder à l’œil les nouvelles macroéconomiques. En effet, la Fed pourrait baisser une nouvelle fois ses taux directeurs en décembre.

Les probabilités que cela arrive avaient énormément baissé ces derniers temps.

De nouveaux chiffres macroéconomiques semblent faire pencher la balance vers une baisse des taux.

Nous étudierons donc ensemble les progrès de ces ETF XRP, ainsi que leur incidence sur le cours du jeton XRP.

