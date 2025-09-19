Pour Résumer

Joseph Lubin a confirmé l’arrivée imminente du token MASK de MetaMask.

Ce nouvel actif sera lié à la décentralisation de certaines fonctions de la plateforme.

Il pourrait être lancé sur le réseau Linea, récemment développé par Consensys.

Un lancement désormais confirmé

Le cofondateur d’Ethereum et PDG de Consensys, Joseph Lubin, a confirmé le 19 septembre que le token natif de MetaMask (MASK) arrivera “plus tôt qu’on ne le pense”.

L’annonce, faite lors d’une interview dans le podcast The Crypto Beat de The Block, met fin à des mois de spéculation.

JUST IN: Consensys’ Joseph Lubin confirms a Metamask token is coming very soon. pic.twitter.com/UbTNPOjMC8 — Whale Insider (@WhaleInsider) September 18, 2025

Lubin a insisté sur le caractère imminent du lancement, laissant entendre que le déploiement pourrait intervenir bien plus rapidement qu’anticipé.

Cela pourrait arriver plus tôt que vous ne l’espérez actuellement. Joseph Lubin

Jusqu’ici, les rumeurs restaient sans confirmation officielle ; cette prise de parole change la donne et souligne la volonté de Consensys de franchir une nouvelle étape dans la gouvernance et l’utilisation de son portefeuille phare.

Une orientation vers la décentralisation

Le PDG de Consensys a précisé que le token serait étroitement lié à la décentralisation de certains aspects de la plateforme MetaMask.

En effet, MASK ne serait pas seulement un actif spéculatif : il aurait également pour mission de promouvoir une gouvernance plus transparente et d’attribuer certaines obligations aux utilisateurs.

Par ailleurs, cette démarche s’aligne avec la tendance contemporaine qui encourage les applications Web3 à accorder davantage de pouvoir décisionnel à leur communauté.

Toutefois, il reste à déterminer comment MetaMask mettra en œuvre cette transition, en particulier en ce qui concerne la gestion des fonctionnalités et des flux financiers.

Une possible intégration à Linea

Joseph Lubin n’a pas donné de calendrier précis, mais il a laissé entendre que le lancement du MASK pourrait avoir lieu sur Linea, le réseau de couche 2 développé par Consensys.

Well, just holding Linea will open up further rewards opportunities, mostly in other tokens; some from Consensys and some from protocols that we are aligned with. MetaMask and Linea are cooking somETHing together to make this happen. Together we are all bootstrapping the Linea… https://t.co/AGhPovMSBH — Joseph Lubin (@ethereumJoseph) September 11, 2025

Grâce à sa compatibilité totale avec l’EVM, Linea utilise des preuves à connaissance nulle (zk-rollups) pour améliorer l’évolutivité d’Ethereum.

De plus, le réseau a déjà connu un succès notable avec la génération de son token natif, LINEA, dont plus de 9,36 milliards d’unités ont été distribuées récemment.

Un contexte d’innovations rapides chez Consensys

L’annonce du MASK intervient peu de temps après le lancement par MetaMask de son stablecoin maison, mUSD.

Ce nouvel actif a pour but de simplifier les transactions et d’améliorer l’écosystème autour du portefeuille le plus répandu dans l’univers du Web3.

Discover mUSD and Deposit Cash https://t.co/ygbuK9x3BV — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) September 18, 2025

Par ailleurs, la validation du jeton s’intègre dans un processus plus vaste où Consensys intensifie les actions pour renforcer sa place.

Il semble que l’entreprise envisage d’accélérer la mise en œuvre de solutions de gouvernance et de financement décentralisé, tout en tirant parti de la vaste base d’utilisateurs de MetaMask.

Une attente forte de la communauté

La communauté crypto a depuis longtemps des attentes concernant l’éventualité d’un token MetaMask. Beaucoup voient dans MASK un futur outil de gouvernance, mais aussi un moyen d’inciter à l’usage du portefeuille.

Cependant, plusieurs questions restent ouvertes : la distribution sera-t-elle massive via un airdrop, ou réservée à certains profils d’utilisateurs ?

Quels mécanismes exacts viendront renforcer la décentralisation ? Ces éléments devraient être clarifiés au fur et à mesure que Consensys avance dans le déploiement du projet.

Source : theblock.co

