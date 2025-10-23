Hyperliquid vise 1 milliard $ pour booster HYPE, la crypto s’enflamme

Pour Résumer

Hyperliquid Strategies Inc dépose un dossier à la SEC pour lever jusqu’à 1 milliard $ via 160 millions d’actions.

Les fonds serviront à acheter et staker le jeton HYPE, soutenant son prix et l’écosystème Web3.

L’opération marque une entrée de la finance crypto dans les circuits institutionnels, malgré les risques de dilution et de volatilité.

Une levée de fonds à haut enjeu

Hyperliquid Strategies Inc (HSI) a franchi une étape cruciale. Le fonds a officiellement déposé ses documents auprès de la SEC américaine pour lever jusqu’à un milliard de dollars. Pour atteindre ce montant, la société prévoit d’offrir jusqu’à 160 millions d’actions ordinaires sur le marché.

Le produit de cette opération servira notamment à l’acquisition de jetons HYPE, à la montée en puissance du trésor d’actifs numériques de la firme.

HSI va démarrer avec un important trésor d’actifs numériques, dont environ 583 millions $ en jetons HYPE, renforçant ainsi sa position stratégique. De plus, les fonds financeront d’autres usages généraux, comme l’infrastructure.

🚨 JUST IN: Hyperliquid Strategies Inc. files S-1 with SEC to raise up to $1B through a 160M share offering, with part of proceeds to be used for potential $HYPE token purchases. pic.twitter.com/pDt2WujT7R — Cointelegraph (@Cointelegraph) October 23, 2025

C’est un vrai tournant pour le crypto qui veut désormais jouer avec les règles de la finance classique. En gros, Hyperliquid relie le monde du Web3 à celui de Wall Street, et ça change complètement la donne.

Par ailleurs, le dossier souligne que l’entité issue de la fusion entre Sonnet BioTherapeutics (cotée au Nasdaq) et Rorschach I LLC (SPAC privée) mènera cette nouvelle structure. Avec ce montage, HSI vise à renforcer son bilan et acquérir plus d’HYPE, tout en déployant une stratégie de trésorerie numérique.

Enfin, le recours au conseiller financier Chardan Capital Markets renforce l’idée que l’opération est pensée à l’échelle institutionnelle. En parallèle, la récente mise à niveau HIP3 d’Hyperliquid, centrée sur la décentralisation et la gouvernance, continue de renforcer la confiance autour du jeton.

HYPE : le jeton qui attire malgré le contexte

Malgré un marché global crypto en repli, le jeton HYPE se distingue : il a progressé de près de 7 % en 24 h après l’annonce de Hyperliquid. Ce rebond survient alors que le prix du Bitcoin reste volatile et peu orienté haussier.

Le contexte institutionnel joue un rôle majeur : HSI détient déjà 12,6 millions de jetons HYPE et 305 millions $ en cash. Cette accumulation institutionnelle ajoute une pression acheteuse sur HYPE, ce qui peut réduire l’offre circulante et soutenir le prix.

De plus, HSI ne se contente pas d’acheter : elle prévoit de staker significativement ses HYPE pour générer des revenus réguliers pour ses actionnaires. Ce mécanisme peut augmenter l’engagement à long terme et encourager une détention prolongée des jetons, ce qui pourrait jouer favorablement sur le marché.

Enfin, cette dynamique montre que les investisseurs institutionnels trouvent désormais du potentiel dans des jetons moins mainstream que Bitcoin ou Ether, ce qui pourrait diversifier le paysage crypto en profondeur.

D’ailleurs, même des outils comme ChatGPT s’intéressent à l’avenir du jeton, comme le montre une analyse prospective 2026 sur Hyperliquid et d’autres cryptos.

Opportunités et risques à surveiller

L’opportunité est réelle avec HSI qui veut générer des récompenses continues avec non seulement l’achat HYPE, mais aussi le staking. Cette décision peut renforcer l’écosystème et attirer d’autres acteurs institutionnels.

De plus, l’effet de rareté potentiel, si l’offre de jetons diminue, pourrait jouer comme un accélérateur de valeur. Toutefois, des risques subsistent : la dilution des actionnaires actuels de Sonnet est importante. En effet, l’émission de 160 millions d’actions n’est pas neutre.

En parallèle, certains analystes alertent sur des signaux techniques faibles pour HYPE, comme un rejet de la moyenne mobile exponentielle (EMA) ou une forte activité de « whales ». Ces indicateurs pourraient indiquer une volatilité à venir.

De plus, une levée de cette ampleur attire forcément un contrôle réglementaire accru. La fusion et l’introduction d’un actif crypto dans un véhicule public exigent une transparence et un suivi réglementaire rigoureux.

