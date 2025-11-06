LIVE – Bitcoin, XRP, Bitcoin Hyper, Pi Network, bearmarket… – Toute l’actualité du 06 novembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin a cassé les 100 000$ avant un léger rebond vers 103 000$ dans un marché marqué par la peur.

XRP et Pi Network, à l’image des la majorité des altcoins, peinent à avancer.

Bitcoin Hyper, quant à lui, a un fort potentiel et attirent des nombreux investisseurs.

Bitcoin cherche son point d’équilibre

Aujourd’hui, le marché crypto continue d’évoluer dans un environnement où la prudence domine. Après plusieurs sessions durant lesquelles les ventes se sont enchaînées, la capitalisation s’est contractée.

La chute sous les 100 000 $ de Bitcoin a joué comme un déclencheur émotionnel. Elle a tiré les altcoins vers le bas.

Après avoir atteint les 99 000$, Bitcoin est repassé à 103 000 $ et semble si maintenir pour l’instant. Cette oscillation montre la fragilité de la tendance haussière précédente.

Certaines grandes institutions revoient leurs objectifs à la baisse. C’est le cas de Galaxy Digital qui a annoncé passer de 185 000 $ en fin d’année à 120 000 $ en fin d’année. Cette révision ne signifie pas forcément une capitulation du marché. Il s’agit plutôt d’un ajustement face à une phase plus mature du marché, dans lequel le roi des tokens voit son ascension ralentir.

Le seuil des 100 000 $ devient central. Le perdre à nouveau risquerait de créer une vague de capitulation plus nette et plus émotionnelle.

XRP, Bitcoin Hyper et Pi Network : trois récits différents

XRP, pour sa part, évolue actuellement dans les environ de 2,3$. Le récent repli vers 2,25 $ montre un manque clair de catalyseur. Le marché attend un signal externe, qu’il soit réglementaire ou lié à l’adoption. En attendant, la dynamique reste latérale et les investisseurs privilégient la prudence, évitant les positions lourdes.

Pi Network avance autrement. Le token, actuellement d’une valeur de 0,22$ a connu une baisse de 15,3 % en sept jours. De même, les volumes on subit une baisse de plus de 50 % sur les dernières 24 heures, ramenant ce dernier à 27 millions de dollars.

Le token, qui repose avant tout sur sa communauté, voit son infrastructure en difficulté, bien que le réseau revendique plus de 100 millions de téléchargements.

Bitcoin Hyper, en revanche, attire beaucoup de regards. Sa prévente a levé plus de 26 millions de dollars. C’est le signe d’un appétit pour les projets à récit fort. En effet, la prochaine étape consiste à le transformer en réalité concrète. Chaque avancée renforcera l’enthousiasme et la confiance autour du projet.

