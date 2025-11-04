LIVE – Marché crypto en chute, Bitcoin sous $105 000, XRP et les altcoins vacillent – Toute l’actualité du 04 novembre 2025

Pour Résumer

La capitalisation totale du marché tombe vers $3,5 trillions, soit une baisse d’environ 3 % en 24 h.

Bitcoin chute sous $105 000, un signal technique inquiétant selon plusieurs analystes.

XRP et les altcoins reculent fortement, alimentés par un climat de peur extrême à 21/100 sur l’indice de sentiment.

Un climat de frayeur s’installe

Le marché crypto commence la semaine en tourmente. Cette correction prolongée intervient suite aux commentaires prudents de la Federal Reserve. Et la prise de bénéfices qui s’intensifie après plusieurs semaines d’euphorie accentue cette pression sur les actifs les plus risqués.

L’indice de sentiment « Fear & Greed » est tombé aux alentours de 27 points, un niveau qui se rapproche dangereusement de celui de peur extrême. Les traders tentent de réduire leurs positions longues et le marché des altcoins est en souffrance. En somme, le marché entre en phase de défiance où chaque rebond est déjà limité par un mur de défiance.

Le bitcoin faiblit

Aujourd’hui, Bitcoin affiche un triste score à 103 600 $. Les analystes redoutent désormais une cassure du seuil des 100 000 $. Plusieurs sources évoquent un signal inquiétant, annonciateur d’un possible repli vers 90 000 $ si la pression vendeuse persiste.

Le marché tangue, et tout le monde s’interroge : s’agit-il d’une simple pause ou de l’amorce d’un vrai retournement ? Certains comme Tom Lee croient encore à des horizons ambitieux à 150 000$ à la fin de l’année, mais très peu sont aussi optimistes.

XRP et les altcoins vacillent

La nervosité ambiante est très bien illustrée par XRP. En effet, dans les dernières 24 heures, sa valeur a reculé de 5,15 % à 2,25$. Cette valeur s’explique par le bond notable des volumes traders de 85 %, montrant la précipitation des investisseurs à se repositionner.

Souvent frileux et n’achetant que sous couvert de petites acquisitions, les institutionnels se retirent à nouveau et la fuite des capitaux s’intensifie, attendant une hypothétique stabilisation du Bitcoin avant de revenir.

Les altcoins suivent un chemin équivalent, les pertes sont souvent plus élevées. Les projets DeFi et IA réalisent des pertes de 6 à 10%, alors que plusieurs semaines se sont écoulées depuis leur dernier rebond.

Les altcoins subissent un effet domino. La faiblesse du Bitcoin entraîne une défiance sur XRP, puis la panique gagne les tokens secondaires. Les analystes craignent que tout rebond reste fragile, tant qu’aucun signe clair de reprise du marché ne se manifeste.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, XRP, les altcoins et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :