LIVE – Bitcoin dépasse 125 000$, $, Ethereum, XRP et Solana dans la dynamique haussière – Toute l’actualité du 07 octobre 2025

Pour Résumer

Bitcoin reste solide à 124 500 $ dans un contexte de tension macroéconomique.

Ethereum se rapproche des 4 700 $, avec des volumes solides et un scénario haussier.

XRP et Solana profitent de cette dynamique également.

Bitcoin et Ethereum gardent la main

Ce matin, Bitcoin reste solide autour de 124 500 $, après avoir connu un pique à 126 000 $ dans la nuit. Cette dynamique semble portée par une variété de facteurs tels qu’un affaiblissement du dollar, des flux massifs vers les ETF et une tension économique persistante.

En effet, le shutdown du gouvernement américain a renforcé ce contexte d’incertitude, poussant sans doute les investisseurs à se tourner vers les cryptos comme valeur refuge.

Ethereum en profite également : à 4 700 $, l’actif retrouve une zone stratégique. La résistance des 4 800 $ est en ligne de mire, avec des projections haussières. Les volumes restent élevés et la rotation vers les altcoins se poursuit.

XRP et Solana maintiennent le cap

Du côté des altcoins, XRP continue de consolider autour des 2,99 $, avec des pics jusqu’à 3,05 $. Les échanges sur XRP dépassent les 6,2 milliards de dollars en 24 heures, preuve que l’appétit institutionnel pour l’actif reste bien présent.

Ce regain d’intérêt intervient alors que la perspective d’un ETF XRP revient sur le devant de la scène, à l’approche de plusieurs décisions clés aux États-Unis. Pour certains analystes, même une validation partielle de la SEC pourrait suffire à déclencher un nouveau mouvement haussier.

Solana, quant à lui, affiche un prix qui tourne autour de 233 $ avec une tendance régulière. Des mouvements institutionnels soutiennent le projet, tandis que l’idée d’un ETF Solana gagne en crédibilité. Dans un marché toujours tourné vers Bitcoin, ces deux actifs confirment leur potentiel dans un scénario d’altseason en formation.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

